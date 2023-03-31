Метеозависимость - миф или правда: Что делать если от сильнейшей магнитной бури клонит в сон, болит и кружится голова

Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия) – это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий. Фото: Shutterstock

Солнечные вспышки обычно доходят до Земли и отражаются на ее атмосфере через один-два дня, вот и в этот раз слабая магнитная буря (от 4 до 5 баллов) будет тревожить атмосферу особо метеочувствительных людей с 30 марта до 1 апреля, отголоски буду аукаться еще несколько дней. У кого-то, например, голова начинает болеть задолго до бурь, у кого-то самочувствие портится лишь спустя пару дней, так что первые дни апреля прислушивайтесь к себе и старайтесь не перенапрягаться.

КТО В ЗОНЕ РИСКА

- Метеозависимость (метеочувствительность, метеопатия) – это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий: перепадам атмосферного давления и температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля, - объяснял врач-невролог, мануальный терапевт Константин Остапчук в популярном паблике для врачей и пациентов «Доктор, что это?». - Здоровый человек не ощущает дискомфорта при резкой смене параметров окружающей среды в пределах одной климатической зоны, поскольку в его организме нормально функционируют адаптационные механизмы. Но если адаптационный механизм расстроен, то и формируется повышенная чувствительность к погодным изменениям. По некоторым данным, около 70% процентов людей заранее могут предчувствовать изменения погоды. Есть и особые состояния организма, которые усиливают метеочувствительность:

* Хронические заболевания (например, атеросклероз, гипертоническая болезнь, заболевания дыхательной системы и др.).

* Остаточные последствия заболеваний ЦНС.

* Патология опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, болезни позвоночника, перенесенные ранее травмы (переломы, ранения) и др.).

* Частые мигрени.

* Соматоформная (то есть психосоматическое расстройство, проявляющееся различными жалобами при отсутствии объективных подтверждений наличия серьезных заболеваний) дисфункция вегетативной нервной системы, по сути - неуравновешенный тип нервной системы.

* Пожилой возраст.

КАК ЛЕЧИТЬ

Поскольку в официальной медицине такого диагноза нет, то и лечения не существует. Но есть рекомендации врачей: одеваться по погоде, в период межсезонья стараться не давать на организм большие нагрузки (не бегать, не заниматься в спортзале до седьмого пота), не забывать о прописанных врачом лекарствах, если есть хронические заболевания. Постараться отказаться от вредных привычек, в холодную влажную погоду по возможности оставаться дома (особенно людям с заболеваниями суставов).

В официальной медицине такого диагноза как метеозависимость нет и лечения не существует. Фото: Shutterstock

- Да, в официальной медицине такого диагноза нет, но как бы-то ни было, но людям все же бывает плохо, - говорит к.м.н., врач-невролог Виктор Косс. - Поэтому есть рекомендации, как облегчить это состояние, снять тянущую головную боль:

1. Кофе и крепкий чай - не больше одного раза в сутки, чтобы не провоцировать спазмы сосудов.

2. Лучше подойдет зеленый чай или травяной с мятой, чабрецом, ромашкой. Они обладают мягким успокаивающим действием.

3. На ночь не переедаете. И вообще на момент магнитных бурь лучше отказаться от тяжелой, жирной, жареной пищи.

4. Если чувствуете тревожность, понимаете, что не сможете уснуть, на ночь можно выпить смесь из капель пустырника и валерианы 50х50 (например, 20 капель пустырника и 20 валерианы на полстакана воды).

5. Снять тяжесть, неприятную головную боль поможет легкий самомассаж и простые упражнения:

* сядьте прямо, расправьте плечи, глубоко подышите, сделав 20 вздохов и выдохов — это поможет наполнить кровь кислородом;

* очень медленно, плавно наклоняйте голову влево-вправо 10 раз;

* найдите две точки с двух сторон позвоночника, около основания головы, на границе волосистой части, нажимайте на них 15-20 раз, не сильно, но чувствительно;

* помассируйте так же (15-20 раз) две точки вначале надбровья, у носа;

* лягте на пол, подложив под поясницу небольшой валик (это поможет мягко распрямить позвоночник), полежите так, глубоко и медленно дыша. Можно считать дыхание (глубокий вдох на 1-2-3-4, задержать дыхание на 1-2, выдохнуть на 1-2-3-4, задержать дыхание на 1-2, повторить).

Самомассаж помогает мягко снижать давление, улучшает состояние, а расправив позвоночник, вы позволите крови циркулировать по телу свободнее, что тоже улучшит состояние. Считая дыхание, прогоните плохие мысли и успокоитесь.