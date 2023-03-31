Почти 90% россиян считают себя метеозависимыми

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Только мы начали приходить в себя после мощнейшей магнитной бури с 23 по 26 марта, как солнечная активность снова грозит побить рекорды. Струя солнечного ветра ворвется в земную атмосферу и нарушит магнитное поле 1 апреля. Метеозависимым людям в этот день рекомендуется высыпаться и не перегружать себя. А тем временем метеозависимых в стране почти 90%. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 41% опрошенных говорят, что в дни магнитных бурь их мучают головные боли, скачет давление, и чувствую себя они просто ужасно. При этом 18% признаются, что такая зависимость начала проявляться у них с возрастом. В молодости они вообще никак не реагировали на магнитные перепады, даже не знали, что это, но в последние годы организм все хуже переносит такие дни.

«Пока не знали ни о каких магнитных бурях, все было нормально», - шутит участник опроса, намекая, что все дело не в космических излучениях, а в самовнушении.

17% россиян говорят, что реагируют не на каждую такую бурю, но порой и им становится неважно из-за магнитных излучений.

12% добавляют, что хотя и считают себя метеозависимыми, но переносят такие дни не плохо, просто ощущают общую вялость, сонливость.

«У меня это время сонливость, слабость, голова болит, вялость какая-то», - рассказывает участница опроса.

И только оставшиеся 12% говорят, что не считают себя метеозависимыми, и их организм совсем не реагирует на магнитные бури или перемены в погоде.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 6,3 тысячи человек.

Напомним, накануне, 30 марта, сила геомагнитных ударов составляла 4 балла, многие метеозависимые люди ощутили этот перепад на себе и почувствовали себя плохо. Сегодня ситуация чуть стабилизировалась, сила ударов снизилась до 3 баллов, но уже к завтрашнему утру она вновь достигнет 4 баллов, предупреждают специалисты.

Напомним, что это уже вторая продолжительная магнитная буря за последние пару недель, правда, по силе, не сравнимая с первой. В период с 23 по 26 марта мощность магнитных излучений в пике достигала 7,66 балла по девятибалльной шкале. Как объяснила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева, причиной магнитных аномалий стало попадание Земли в поток быстрого солнечного ветра.