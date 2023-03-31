Оксана Домнина прервала молчание и раскрыла правду о состоянии Романа Костомарова

Оксана Домнина и Роман Костомаров. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О лечении романа Романа Костомарова поступают противоречивые данные. Сейчас фигуристу потихоньку становится лучше. Говорят, его лечением вместе с российскими коллегами занимаются и врачи из Германии. А на днях появилась информация о том, что спортсмена могут перевезти в Европу для протезирования. Меж тем жена Олимпийского чемпиона Оксана Домнина раскрыла правду о состоянии мужа.

Роману Костомарову стало лучше, но выписывать его пока не планируют. Лечащие врачи Олимпийского чемпиона пытаются откормить пациента, сообщает Пятый канал. Кроме того, по некоторым данным, 46-летнего спортсмена могут перевезти в клинику в Германии для протезирования, передает "СЭ".

Мол, немецкие врачи консультировали российских специалистов на протяжении всего лечения фигуриста. Якобы на этих консультациях также присутствовала жена фигуриста Оксана Домнина.

Фигуристка впервые за долгое время решила прояснить ситуацию. "Лечение проходит по плану с привлечением лучших внештатных сотрудников нужного направления для Романа", - цитирует Домнину ТАСС.

Оксана также удивлена разговорами об отправке Костомарова в Европу. "В нашей семье не обсуждалось и не обсуждается, не знаю, откуда берется такая информация, никаких переездов в Германию и в другую клинику", - добавила она.