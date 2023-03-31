Зеленский становится изгоем

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Сегодня на Украине праздник. Вернее, "праздник". Власти отмечают "годовщину освобождения Бучи". Какая страна, такие и праздники. По этому поводу Зеленский даже организовал некий саммит, на который пригласил европейских лидеров, чтобы отметить вместе в "дружной семье европейских народов".

И некоторые приехали. Майя Санду, например. Гражданка Румынии на посту президента Молдавии. Что неудивительно: Санду уже достаточно давно верной собачкой вертится у ног Зеленского. Еще приехали премьер-министры Словакии, Словении и Хорватии - Эдуард Хегер, Роберт Голоб и Андрей Пленкович. Вроде бы именно в таком порядке, хотя какая разница – все эти персоны вынырнули из исторического небытия и туда же канут. Думаю, даже в их собственных странах далеко не все граждане знакомы с этими фигурами.

А где же фигуры рангом побольше и масштабом покрупнее? Нет ни Олафа-колбасы-Шольца, ни Эммануэля-телефониста-Макрона, ни премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая на днях билась в падучей на трибуне парламента, требуя снять и продать последние штаны ради помощи Украине. Нет даже бывшего премьера Великобритании почетного козака Бориса Джонсонюка. Мог бы, наверное, прибыть премьер-министр Испании Педро Санчес, но его, наверное, к зависти Зеленского и даже Байдена позвал к себе председатель КНР Си Цзиньпин, и дон Педро петушком поскакал в Пекин, пообещав, что попытается вербануть товарища Си и привить ему европейские ценности. Как бы сам не вернулся из Пекина перевербованным и не начал ратовать за китайский мирный план. Даже вице-премьер и министр экономики ФРГ сказочник Хабек, дававший советы, как экономить, обтираясь в некоторых местах мокрой тряпкой, не почтил Киев своим вниманием.

И все. А где позвольте спросить, верные братья Украины из Прибалтики? Где все те чехи и болгары, которые накачивают Украину вооружениями, заодно пытаясь спихнуть за большие деньги ставшее некондицией старье из арсеналов времен армий Варшавского договора? Где остальные верные "союзники", и почему они не спешат разделить "радость освобождения" Бучи. В которой, кстати, за прошедший год украинская власть не отметилась ничем в плане восстановления, реконструкции и ремонта инфраструктуры городка, соорудив только провокацию с убитыми же ВСУ украинцами. Вполне возможно, что Буча Зеленскому нужна именно такая, чтобы возить туда всевозможных зарубежных визитеров. А все вышеперечисленные лидеры, и даже самая известная врач-гинеколог Урсула фон дер Ляйен, которая рулит всем Евросоюзом, уже наездились в свое время по самое не хочу. И не хотят теперь в Киев.

Впрочем, если бы дело было только в этом, то и Олаф, и Эммануэль, и даже сама Урсула примчались бы в Киев, как миленькие. Дело уже в другом. Вернее, в одном человеке, который стал настолько токсичен, что даже третья по величине фракция в парламенте Австрии, узнав, что сейчас будет на экране выступать Зеленский с обращением к австрийским парламентариям, дружно снялась и покинула зал заседаний, оставив на своих рабочих местах таблички "Место для нейтралитета" и "Место для мира".

Нерыжие кудри Зеленского уже примелькались. Бить его еще не начали, к тому же, в режиме онлайн сделать это практически невозможно. Но слушать, слышать и видеть его уже не хотят,

- Наш источник сообщает, что крупные западные лидеры перестали проводить телефонные разговоры с Зеленским, на фоне растущего негативного настроения в западном обществе, - сообщает весьма информированный украинский Телеграм-канал. - Сейчас приходится довольствоваться встречами и звонками "второсортных" лидеров.

Правда, этот же канал сообщает, что у Зеленского надеются, что "только наступление исправит ситуацию". А мы уверены, что это совершенно нереальная надежда. Более того, после этого задуманного и широкого разрекламированного наступления с Зеленским вряд ли согласятся говорить даже те "второсортные", которые сейчас приняли приглашение на саммит.

Так Вовчик скоро и до мышей…, мягко говоря, дойдет.

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