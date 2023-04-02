Путин и Лукашенко поздравили друг друга

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: архив пресс-службы Кремля

Российский президент, напомнив про давние традиции добрососедства, уточнил, что и взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям развивается.

- Несмотря на беспрецедентное санкционное давление извне, мы эффективно координируем усилия на международной арене, в сфере обороны и безопасности, успешно реализуем программы, направленные на упрочение финансово-экономического и научно-технологического суверенитета, - подчеркнул Владимир Путин, и добавил, - Дальнейшее наращивание всего комплекса союзнических связей в полной мере отвечает интересам наших братских народов.

Глава Высшего госсовета Союзного государства и президент Беларуси, сочтя нынешние внешние вызовы небывалыми, порадовался за то, что наши отношения прошли проверку на прочность.

- Уверен, что полноценная реализация достигнутых договоренностей откроет новые перспективы союзного строительства, - заявил Александр Лукашенко, - Она придаст импульс поступательному развитию экономик, будет способствовать повышению качества жизни граждан наших стран.

Белорусский лидер пожелал российскому коллеге крепкого здоровья и осуществления масштабных планов, а глава Российской Федерации, ответив тем же, и всем братьям-сябрам пожелал счастья и процветания.