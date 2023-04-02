Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля в воскресенье, 2 апреля 2023 года.

Президент России отметил расширение сотрудничества двух стран, которое постоянно совершенствуется на фоне беспрецедентного секционного давления со стороны коллективного Запада.

"Опираясь на добрые традиции дружбы и добрососедства, связывающие россиян и белорусов, наши страны и народы планомерно расширяют взаимовыгодное сотрудничество на всех направлениях", - подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, координация ведется сразу в нескольких направлениях, в том числе в сферах безопасности, экономики и науки.

Глава государства выразил уверенность, что дальнейшее укрепление связей двух стран соответствует интересам народов России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что праздничная подсветка будет включена на телебашнях в 29 российских регионах в воскресенье, 2 апреля. Акция приурочена ко Дню единения Беларуси и России.

В акции примут участие Нальчик, Брянск, Челябинск, Ярославль, Улан-Удэ, Калуга, Нижний Новгород, Пенза, Пятигорск, Тверь, Кызыл, Благовещенск, Великий Новгород, Тамбов, Казань, Черкесск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Кострома, Оренбург, Саратов, Назрань, Якутск, Самара и Тула.

Как писал сайт KP.RU, Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия при необходимости договорится с Россией о размещении ее стратегического ядерного оружия на своей территории. По его словам, вся необходимая инфраструктура для этого уже создана.

Напомним, Александр Лукашенко сообщил, что принял предложение Владимира Путина провести встречу перед Высшим государственным советом (ВГС) Союзного государства. На ней лидеры двух стран смогут обсудить вопросы, которые не подходят для ВГС.