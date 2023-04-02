«Это не имеет к драматургии никакого отношения!»: актер Алексей Макаров гневно обрушился на российские сериалы

Актер Алексей Макаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сети набирает популярность ролик, на котором пришедший на кинопробы актер Алексей Макаров сначала без энтузиазма отыгрывает сцену из мелодрамы с партнершей, а потом вдруг приходит в бешенство. Он отбрасывает листок с текстом и кричит что есть мочи онемевшему режиссеру в лицо:

«Ну это х...рня классическая просто! Это не имеет, коллеги, к драматургии никакого отношения! Это бессмысленный набор букв! Я не понимаю, чего мы здесь пробуем?!»

Макаров так убедителен в своей неподдельной ярости, что поневоле проникаешься к нему уважением: не побоялся рубануть правду-матку! Сам ролик воспринимается как утечка технической записи с кинопроб.

Но, как оказалось, это сцена из нового сериала «Актрисы» режиссера Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой (онлайн-кинотеатры Wink и «Кинопоиск»). Это трагикомедия об изнанке актерской жизни. В основном герои — не очень удачливые актеры, которые ходят по пробам, мечтая о славе и деньгах, а в реальности прозябают в нищете, играя в театральной массовке. Друг в друге они видят соперников, их изъедает зависть, тщеславие и алкоголь.

Но не лучше живется и суперзвездам, одного из которых — Геру Колдина, играет сын Любови Полищук. Его еще любят, но слава катится к закату, в театре не дают новых ролей, в умное кино не зовут, а низкопробных сериалах он не хочет сниматься сам.

Видимо, роль оказалась настолько болезненно-правдивой, что Макаров сыграл ее как никогда искренне. Потому что слишком часто в жизни актера случаются сериалы, которые востребованы зрителем, но при этом «не имеют к драматургии никакого отношения». Одним словом, х...рня.