Дачи в Переделкино обсуждали на Политбюро

Писательница Мариэтта Сергеевна Шагинян. Фото: Олег Литвин/ТАСС

Мариэтта Шагинян родилась 2 апреля 1888 года, была звездой Серебряного века, позже восхищала Ленина, ей благоволил Сталин. Она стала Героем Соцтруда, создав главные в СССР книги об основателе Советского Союза.

ДЕНЬГИ НЕ ПОРТЯТ

В 1934-м ее гонорар за год - 47 600 рублей. В 1935-м — 18514. Вождь народов Сталин в том же году заплатил партийные взносы с суммы в два раза меньшей.

В предгрозовом 1935-м 47-летнюю писательницу тревожил жилищный вопрос. 16 сентября 1935-го Мариэтта Сергеевна тревожит Вячеслава Молотова, советского премьера.

- Выслушайте о гнусном безобразии, творящемся именем советской власти с лучшими советскими писателями свыше года! - писала автор романа «Гидроцентраль» главе правительства СССР, - прошу Вас вмешаться и показать, что всякое безобразие беспощадно у нас наказывается.

Шагинян сообщала Молотову, что у мастеров слова тяжелые жилищные условия (у нее самой двухкомнатная в Камергерском на пятерых). И презент в виде дач в Переделкино — тяжкая ноша.

- Писатель, получивший от правительства в подарок дачу, должен оплатить следующие расходы, - возмущалась Мариэтта Сергеевна. И перечисляла список из 11 «доплат». Начиная от 2 тысяч «за колодезь» и за постройку гаража и до 3 тысяч за укрепление берегов, установку ванны и умывальника. За «доделку печей, оконных рам, дверей» с властителей дум запрашивали по 1 тысячи целковых. Всего … 36 тысяч! И по 500 рублей ежемесячной платы.

Писатель жаловалась премьеру на то, что дороги в Переделкино нет, в продуктовой палатке лишь черный хлеба, и «все придется возить из Москвы».

- Это — петля, - гневалась будущая автор Ленинианы, - Ильич писал, что вошь — наш злейший классовый враг. Сейчас эти вши — мелкие воры и жулики, засевшие там, где хозяйского глазу нет.

Фото: Игорь ЯКУНИН

Фото: Игорь ЯКУНИН

СИЯЮЩАЯ В ВЕКАХ

«Лично разобраться в этом деле поручить Щербакову», - написал Молотов на послании Шагинян.

Секретарь Союза писателей СССР Александр Щербаков ответил быстро.

- Острый тон письма Шагинян объясняется ее тяжелым положением. Это следствие неизлечимого душевного заболевания ее сестры, - сообщал Щербаков. - Шагинян не хочет помещать сестру в больницу, а сама по этой причине больна, мы ее посылали лечиться в Севастополь. Учитывая неуравновешенность Шагинян, Союз писателей почти всем ее просьбам шел навстречу.

Глава Союза писателей сообщил, что на строительство 90 дач выделили 6 миллионов, но потом Совнарком СССР сократил число дач до 30. И уточнял, что колодцы, освещение, штукатурку, заборы делают за счет строителей. И на даче Шагинян такой забор за 6 тысяч рублей уже стоит. А когда в 1936-м все доведут до конца, «30 писателей будут иметь прекрасные, по 4-5 комнат, зимние дачи».

- В беседе со мной Шагинян заявила: «Перемрут 9/10 писателей, никто о них не вспомнит, таков их удельный вес. А я буду сиять в веках, - сообщал Щербаков, - Горького вы устроили так, что он ни в чем не нуждается. Толстой получает 36 тысяч в месяц. Почему я не устроена также?».

Щербаков признает, что СП СССР «такого рода требования, навеянные манией величия, удовлетворять не в состоянии». И поясняет, что «всякая поблажка, сделанная одному писателю, влечет за собой требования от других».

Щербаков представил Молотову предложения по спасению талантливой Шагинян. Она, по его данным, поспешила въехать в недостроенную дачу. Отчего и возникли описанные ею неудобства. Но уже брошены силы на исправление недоделок. А раз талант ютится в двухкомнатной — надо срочно дать писательнице квартиру «в одном из домов специалиста». Предлагалось Гослитиздату более щедро оплачивать издаваемые в 1935-м сочинения Шагинян и переиздать ее роман «Гидроцентраль». Что даст ей дополнительно, по подсчетам главы СП СССР, «тысяч 20».

На том письме видны две карандашные пометки «За» - от Молотова и Кагановича, тогдашнего наркома путей сообщения и члена Политбюро.

Фото: Игорь ЯКУНИН

ПАРТИЯ ПОДДЕРЖАЛА

28 сентября 1935 года ситуации вокруг Шагинян и поселка писателей посвятили специальное заседание Политбюро ЦК. Где приняли постановление № П2328.

Высшее руководство страны «приняло предложение т. Щербакова о материальной помощи М.Шагинян».

И постановило следующее.

- В месячный срок за счет Союза писателей закончить строительство дачи и планировку дачного участка.

- Предложить товарищу Булганину (главе Моссовета — ред.) в одном из домов специалистов выделить квартиру для Шагинян.

- Дополнительно к издаваемому собранию ее сочинений включить в план «Советский писатель» переиздания «Гидроцентрали». И повысить оплату издаваемых Гослитиздатом произведения Шагинян с 500 до 700 рублей за авторский лист.

Политбюро для скорейшего переселения повелело ассигновать 300 тысяч рублей в 1936 году на завершение работ. МОГЭС обязали «обслужить дачный поселок электроэнергией». А Центруправление дорожного транспорта — закончить строительство трассы в Переделкино.

СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

С дачей Мариэтты Сергеевны все стало хорошо. Как и с новой квартирой — сначала на Арбате, потом в ЖСК «Советский писатель» у Ленинградского проспекта.

И на новый виток вышло творчество.

В 1937-м печатаются отрывки из ее романа «Билет по истории» - первой части «Ленинианы», в которую войдут четыре объемных труда, изданных миллионными тиражами.

В 1951-м она получила Сталинскую премию.

Для подготовки финального романа «Четыре урока у Ленина», Шагинян проехала по всем городам Европы, где Ильич жил в эмиграции.

В 1971-м выходит ее 9-томное собрание ее сочинений, а в 1972-м году за тетралогию «Семья Ульяновых» она получает Ленинскую премию.

5 МАЛОИЗВЕСТНЫХ ФАКТОВ

1. Мариэтта Шагинян, родившаяся в Москве 21 марта 1888 и там же ушедшая из жизни 20 марта 1982 года, после серьезной простуды в 30 лет частично утратила слух .

2. В 1911 году было опубликовано ее стихотворение «Полнолуние», которое завершалось так:«Девы нет меня благоуханней!». Тогда над этим иронизировал, как судачили, Маяковский, а почти век спустя — Гайто Газданов, при том современники сравнивали стихи Шагинян с поэзией Цветаевой

3. «За ее роман «Перемена» ей следовало бы скушать бутерброд с английскими булавками», - писал Максим Горький Вениамину Каверину в 1923 году (Крупская вспоминала, что Ленину этот роман Шагинян нравился).

4. Изучая жизнь семьи Ульяновых и наследие Ильича, два года прожила в Ульяновске, много общалась с Крупской, сестрой Ленина Марией Ильиничной, старыми большевиками - и первая редакция начального романа ее тетралогии показалась слишком откровенной руководству СССР.

5. В 1920-е годы Шагинян под псевдонимом Джим Доллар писала фантастические романы «Месс-Менд или янки в Петрограде», «Лори Мэн, металлист» и «Дорога в Багдад», имевшие большие тиражи и хорошо продававшиеся

НАШЕ ДОСЬЕ

В 1909 году 21-летняя Шагинян опубликовала дебютный стихотворный сборник «Первые встречи» в жанре символизма. Окончила Высшие женские курсы Герье, была близка с Мережковским и Гиппиус. Преподавала в ростовской консерватории историю искусств. После революции была спецкором «Правды» и «Известий». В академии Госплана им. Молотова изучала минералогию и энергетику. С 1934 года вошла в правление Союза писателей СССР. В 1940-е стала членом партии и доктором филологических наук. Кроме Золотой звезды Героя соцтруда была награждена двумя орденами Ленина и Орденом Октябрьской революции. Выступала против реформ русского языка. Была замужем за переводчиком Яковом Хачатрянцем. Ее сестра, дочь и внук — известные художники, правнучка Мариэтта Цигаль-Полищук — актриса (главная роль в сериале «Раневская).