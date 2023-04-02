Провальный концерт певицы МакSим повторился в Твери и вновь вызвал скандал: "Как же страшно видеть ее такой раздутой"

Поклонники переживают за изменившуюся артистку и требуют остановить ее гастроли Фото: СОЦСЕТИ

История с провальным концертом певицы МакSим в Сочи повторилась. На этот раз в Твери во время выступления артистка еле передвигалась по сцене, пошатывалась, не попадала в ноты, выглядела болезненно и едва не упала. Перепуганные поклонники требуют остановить гастрольный тур кумира.

Фанаты певицы МакSим запустили флешмоб с призывом "Хватит убивать артиста!" Причиной тревог и переживаний поклонников вокалистки стало очередное выступление звезды. Ей снова стало плохо.

В соцсетях народ жалеет любимицу, оставляя десятки комментариев. "Как же страшно видеть ее такой раздутой", "Марину вообще не узнать", "Вот теперь точно беременная, да?", "После больницы тоже опухшая была, но сейчас живот уже большой прям", "Зачем ей в таком состоянии разрешают выходить на сцену?", "Она вся опухшая и раздутая. Лицо, живот. Ноги отекают. Похоже, на гормонах сидит", - пишут взволнованные фолловеры.

Фото: СОЦСЕТИ

Однако директор звезды осадил взволнованных поклонников. Он посетовал на то, что фанаты певицы ведут себя неподобающим образом. Мол, решение выступать или нет всегда остается за артистом.

"Бывают случаи, когда по ряду причин концерты отменяются. А бывают, когда артист ради своего зрителя выходит на сцену во что бы то ни стало. Люди это видят, понимают и поддерживают любимого артиста в любых ситуациях!", - сообщил Павел Назаров.

Фото: СОЦСЕТИ

После чего резко высказался в адрес фанклуба МакSим: "Им неважно решение артиста, выступать или нет. Им не важны его мысли и чувства. Им не важно его желание, подводить своего зрителя или нет. Потому что очевидно - они не являются тем самым зрителем. Фан-клуб занимался организацией гнусного флешмоба".

Представитель фанклуба МакSим молчать не стала. "После концерта в Твери фанклубу сказали уйти. Прежде чем попытаться очернить людей, обеляя себя, может, стоило реально прислушаться ко всему тому, что мы говорили до?! До Краснодара, до Ростова, до Сочи и Твери. Но нам отвечали, что мы никто и что нас это не касается. А теперь мы виноватые..." - возмутилась Ксения Домашева.