Что случилось с певицей МакSим: подробности скандальной вакханалии в Сочи

Певица МакSим извинилась за срыв концерта в Сочи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандальный концерт певицы МакSим вторые сутки обсуждают поклонники артистки. После случившегося на концерте в Сочи мнения публики разделились. Одни говорят, что "звезда тяжело больна" и жалеют любимицу. Другие полагают, что "она напилась", вспоминая сплетни многолетней давности. Третьи сочувственно отмечают, что "после комы и трех месяцев в больнице знаменитость никогда не будет прежней".

Что случилось с певицей МакSим на концерте в Сочи? Этот вопрос сейчас, наверное, самый популярный. Соцсети гудят - артистка была сама не своя, некоторые недовольные зрители даже называют произошедшее "вакханалией". Странное поведение звезды, хрипы со сцены, вид еле стоящей на ногах и с трудом произносившей слова певицы вызвал беспокойство поклонников. После нескольких неудачно исполненных песен она бросила микрофон на пол и резко ушла за кулисы без каких-либо объяснений.

Даже самые преданные фанаты задаются вопросом - если их кумир себя плохо чувствовала, зачем она вышла на сцену? Они призывают организаторов концертов бережнее относиться к артистам и не отправлять их выступать больными.

Представитель певицы попыталась объяснила, почему МакSим сорвала концерт. "Внезапно стало плохо... Организм не справился и дал сбой. На концерте случилось то, чего никто не ожидал", - сообщила помощница звезды.

А спустя сутки на связь вышла и сама певица. МакSим сделала заявление.

"Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела. Меня подвело давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена покинуть сцену. Каждому из вас будут возмещены все деньги, которые вы потратили на концерт в Сочи", - заверила певица.

Поклонники тут же отреагировали на слова кумира. Они стали оставлять в адрес вокалистки слова поддержки и посылают ей лучики здоровья. Многие отмечаю, что в знак любви к МакSим решили прослушать ее лучшие песни.