Виктор Бут после поездки в Луганск: Я встретил в Донбассе близких по духу - родных людей

Виктор Бут перед началом расширенного заседания комитета Государственной думы РФ по международным делам. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Виктор Анатольевич, на днях вы вместе с главой ЛДПР Леонидом Слуцким побывали в Луганской Народной Республике. Какие у вас ощущения, впечатления? Ведь вы были, по сути, на передовой.

- Нет. Мы были только в Луганске.

- Вам удалось встретиться с простыми людьми, с мужественным Пасечником, главой ЛНР?

- Нет, с главой республики еще не удалось. Это, видимо, будет в другую поездку. А с людьми встретились, были в больнице, говорили с главврачом, пообщались с ранеными воинами.

- Какое настроение вы оттуда привезли?

- Ну, настроение на самом деле очень хорошее, несмотря на все сложности. Потому что эти люди там после 8 лет войны имеют такой сильный, стойкий характер. Нам рассказывали разные случаи. Я вернулся с уверенностью, что жители Донбасса не только 8 лет выстояли, но что их ждет хорошее будущее.

- Когда вы в Америке были ( отбывал в тюрьме наказание по решению суда США по обвинению в намерении торговли оружием – А.Г.), вы как-то следили за ситуацией на Донбассе? Я знаю, что это сложно было, но, тем не менее, вы были в курсе того, что происходит в нашей стране и на Украине?

- Конечно, я очень внимательно следил за новостями. Когда как раз все только начиналось, 14-й год, украинцы стали обстреливать Донецк, Луганск. Хорошо помню, как, например, они сожгли рынок в Луганске, сколько было жертв. Все это, конечно, нельзя забыть, это надо помнить.

- Какова была цель поездки?

- В Луганске открылось региональное отделение ЛДПР. В общем-то, это была основная цель поездки – именно, чтобы не собирать наших однопартийцев где-то за пределами области. Поэтому я думаю, что это не первая ( для Слуцкого) и не последняя (для нас обоих) поездка.

- То есть вы снова собираетесь туда?

- По возможности.

- Кстати, вам никто не задавал вопрос: почему вы именно в эту партию вступили?

- Ну почему, спрашивали очень много. Видите ли, ЛДПР с самого начала процесса против меня, еще с 2008 года, очень активно помогала мне и семье. На суд в Бангкоке присылала своего депутата нашей Думы. Так что когда Слуцкий сделал предложение вступить в партию, у меня как-то даже и сомнений не возникло. Хотя я в целом, в общем, не партийный человек, настроен на бизнес. Тем не менее, в такое сложное время надо каждому человеку помогать государству, партии.

Виктор Бут у портрета бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского на собрании членов партии ЛДПР в Колонном зале Дома союзов. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

- Вы заметили, что вам разные случаи рассказывали раненые ребята. Что запомнилось, о чем вы Алле рассказали, своей супруге?

- Еще пока не успел. Видите ли, подцепил где-то простуду (грипп), надо немного выздороветь. Просто я не знаю, что можно рассказать всем, а что - какое-то личное переживание. Поэтому я бы лучше это оставил за скобками.

- А у вас снимки сохранились какие-то из Луганска?

- Знаете, к сожалению, я как-то к этому делу еще пока… Пока с техникой не освоился, со смартфонами, поэтому…

- То есть вас там не фоткали?

- Нет, там, конечно, фоткали, очень много было снимков. Просто у меня таких нет.

- Скажите, как вас там воспринимали?

- Все были очень рады, что я вернулся. И это, конечно, было какое-то невероятное ощущение … Я ошеломлен тем, что даже на Донбассе люди очень тепло отнеслись ко мне.

- Не удивительно: ведь о вас писали все время, что вы провели в заточении в США.

- Я с удовольствием все эти годы читал вашу газету…

- «Комсомолку»?

- Да. Посольство подписывало. Вы наряду с «Российской газетой» были для меня таким, знаете, окном в мир. Поэтому при возможности с удовольствием приехал бы к вам в редакцию познакомиться. Бумажную газету получал каждую неделю, пакетом. Правда, с задержкой иногда на 3-4 недели, но, тем не менее...

- Я так понял, что вы меня знаете. А кого из авторов «КП» еще?

- Виктора Баранца, например, ваших военных корреспондентов – Александра Коца, Дмитрия Стешина. Это известные на всю страну люди.

- И Дина Карпицкая писала о вас очень много.

- Конечно. Еще, например, последний проект понравился – «Автостопом по России». ( Проект журналистов Владимира Ворсобина и Ивана Макеева – А.Г.)

- Я с авторами недавно разговаривал, они были уже в Забайкалье. Я думаю, что сейчас ближе к Хабаровску и Владивостоку.

- Молодцы. Ну, будете общаться, передайте от меня им большой привет. Всей вашей редакции. Вы для меня близкие люди. Когда я узнал о гибели вашего главного редактора Владимира Сунгоркина, для меня это тоже была большая потеря.

- Я с ним 29 лет отработал. Недавно ездил в Хабаровск с его женой и сынишкой, мы открыли улицу имени Сунгоркина.

- Меня очень радует, что в «Российской газете» многие журналисты - фактически выходцы из «Комсомолки», поэтому качество работы «Российской газеты» очень высокое…

- Владислав Фронин, который сейчас возглавляет «Российскую газету», принимал меня в «КП» - тогда он был ее главным редактором.

- «Комсомольцы» унаследовали все лучшее, что было в советской журналистике. Для меня эти две газеты очень близки и очень дороги.

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