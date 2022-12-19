Как пережить корпоратив и не опозориться: Водку шампанским не запивать, коньяк пирожным не заедать

Расслабляясь на корпоративной вечеринке, все же стоит держать себя в руках. Фото: Shutterstock

Вроде мы все взрослые люди и все знаем, что на корпоративной вечеринке стоит держать себя в руках. Но иногда руки от усталости или в безудержном веселье отпускают и душа несется в пляс. Мы, конечно, не будем учить вас не пить шампанское под бой курантов (до этого еще далековато). Но напомним главные правила новогодних застолий.

1. Лучше не мешать напитки — вам еще работать с этими людьми!

Наркологи и сомелье рекомендуют не мешать вообще — если начали с водки, то ее и продолжайте пить. Но если хочется экспериментов, то хотя бы не мешайте виноградный и зерновой алкоголь. Например, вино и после него рюмка коньяка, как диджестив (напиток, завершающий застолье, который подают после еды) — почти идеальный вариант. Во-первых, соблюдено правило — от слабоалкогольного напитка к крепкому. Во-вторых, они оба виноградные. Или вариант: водка и крепкая настойка на травах в качестве завершающего жеста.

Главное, не мешать крепкие и слабоалкогольные напитки. Недаром эффект смешения водки и шампанского очень метко назван «северным сиянием» - от такого сочетания опьянение быстрое, а похмелье жестокое.

2. Иногда кладите в рот бутерброд с икрой или ложку оливье.

Закусывать — второе «золотое» правило. А лучше перед первым глотком любого алкоголя что-то обязательно съесть. Но не ломтик фрукта, а что-то более полноценное — хотя бы канапе, бутерброд с рыбой, в идеале — полноценную порцию салата.

Как объясняют наркологи, чем сытнее перекус перед выпитой рюмкой, тем меньше опьянение. Механизм простой: жирную сытную пищу желудок переваривает дольше, в это время алкоголь из желудка никуда не всасывается, а соляная кислота его разлагает. Но если желудок пуст, то алкоголь беспрепятственно проскакивает в кишечник, чьи стенки охотно его всасывают. А уж оттуда – прямиком в кровеносную систему.

3. Не запивать крепкие напитки газировкой и сладким соком-нектаром.

В первую очередь не рекомендуется мешать газированные напитки с крепким алкоголем: сахара быстро разгоняет кровь, в которой много алкоголя, а с веселыми пузырьками этот процесс пойдет еще быстрее. В этом и состоит смысл «легких» коктейлей — можно опьянеть очень быстро. Особенно, если пить их небольшими глотками через соломинку: алкоголь всасывается через слизистые рта (поэтому не рекомендуют держать алкоголь во рту долго).

Любые сладкие десерты, если ими закусывать алкоголь, тоже способствуют тому, что кровь с алкоголем быстрее бежит по венам и опьянение наступает стремительнее.

Та же претензии (много сахара, в том числе и природного — фруктозы) к сокам и нектарам. А вот овощной сок — это очень хорошо, в нем много полезных микроэлементов, которые помогут организму справиться с токсинами.

4. Делайте глоток воды между рюмками.

Между рюмками, особенно крепкого алкоголя, можно и нужно делать глоток чистой негазированной воды. Да что там, ей можно и запивать! Алкоголь выводит воду из организма. А она в свою очередь нужна, чтобы выводить токсины, разбавлять алкоголь в крови. То есть глоток воды на корпоративе работает на то, чтобы похмелье с утра было меньше.

5. После застолья — чай и сорбенты.

Если завтра на работу, а вы чувствуете, что все же перебрали, то дома обязательно выпейте любой сорбент (от активированного угля до полисорба или энтеросгеля). А также чашку мятного чая — успокоит желудок и перевозбужденную нервную систему.

ВАЖНО!

Лекарства, которые не сочетаются с алкоголем

Понятно, что если вы не очень хорош себя чувствуете, то от вечеринки лучше оказаться совсем (не забывайте, что в разгаре сезон гриппа). Но если на корпоратив пойти хочется, то лучше совсем отказаться от алкоголя, если вы принимаете следующие препараты:

- Антидепрессанты: может быть гипертонический криз и даже кровоизлияние в мозг.

- Нейролептики: могут нарушать координацию движений, вызывают судороги, затруднение дыхания.

- Антигистамины, то есть противоаллергические препараты: возможно резкое падение давления, нарушения дыхания.

- Инсулин: от алкоголя падает сахар в крови, есть риск гипогликемической комы.

- Все сердечно-сосудистые препараты: нарушения сердечного ритма — брадикардия или тахикардия.

- Гипотензивные средства (для снижения артериального давления): падение давления вплоть до коллапса. Такая же реакция может быть, если смешать алкоголь со спазмолитиками.

- Снотворные: возможна остановка дыхания во сне, велик риск летального исхода!

- Мочегонные: понос и рвота, в тяжелом случае — острая сердечная недостаточность.

- Антибиотики: возможны неожиданные реакции организма, кроме того, уменьшается действие самих препаратов, которые призваны бороться с вредными бактериями.

Разумеется, это крайние проявления возможных побочных эффектов, но стоит ли рисковать здоровьем? Ведь веселится можно и без алкоголя.