Путин увеличил минимальный размер оплаты труда: У кого теперь вырастут зарплаты и пособия

Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Фото: REUTERS

16 242 рубля – таким будет в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023 года. Соответствующий федеральный закон подписал президент Владимир Путин. Рост составит 6,3%. Кстати, в этом году МРОТ повышали уже дважды: с 1 января его увеличили до 13 890 рублей, а с 1 июня — до 15 279 рублей. В регионах и отдельных отраслях существует свой МРОТ, но он не может быть ниже федерального, только выше.

МОГУТ ЛИ ПЛАТИТЬ НИЖЕ МРОТ

Раньше сумма минимального размера оплаты труда рассчитывалась по прожиточному минимуму, сейчас она определяется по медианной зарплате (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год. Соотношение МРОТ с медианной заработной платой должен быть не ниже 42%.

Означает ли это, что с нового года вам не смогут платить меньше 16242 рублей в месяц? Да, означает. По российским законам (ст. 133 ТК РФ), зарплата работника за полный месяц не может быть ниже минимального размера. За нарушение этого требования работодателю грозят штрафы — от 10 000 рублей для ИП и от 30 000 рублей для организаций. Но если вы работаете неполный день или неделю, то зарплата может быть ниже, хотя при этом она должна начисляться пропорционально месячному МРОТ.

На деле, некоторые работодатели хитрят. Оформляют работника на половину или четверть ставки, а работать просят полный рабочий день, выплачивая оставшуюся часть зарплаты «в конверте». Пожаловаться на это, как и на другие нарушения, можно в Трудовую инспекцию.

НОВАЯ МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Повышение МРОТ выгодно не только работникам, но и государству.

- Такое повышение повышает и доходы государства - через налоги и прочие выплаты, - объясняет доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков. - Даже компании, которые работают «в серую» (платят часть зарплаты в конверте) все равно перечисляют налоги с минимального размера оплаты.

Можно ли прожить на нынешний МРОТ? Большинство из нас согласятся с тем, что сделать это довольно трудно, особенно, если есть дополнительные траты - на лекарства и т.п. Многие российские экономисты выступают за более значительное повышение минимального размера оплаты труда. По их мнению, это предотвратит расслоение в обществе и повысит качество жизни наименее обеспеченных граждан. Ведь размер МРОТ влияет не только на зарплаты низкооплачиваемых категорий работников — например, молодых специалистов без опыта, но и на размер некоторых пособий – больничные, пособия по беременности и родам, пособия по безработице.

- Чрезмерное повышение, скажем, до 60 тысяч спровоцировало бы резкий скачок инфляции, - считает профессор кафедры развития человеческого капитала РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Журавлев. – Но, на мой взгляд, МРОТ мог бы быть установлен по всей стране на уровне 25 тысяч рублей. Повышение потребительской активности населения помогает легче проходить сложные экономические этапы. Сейчас же траты резко снизились. Люди складывают деньги в карманы, даже боятся в банки их относить. А нужно сделать так, чтобы граждане хотели тратить больше.

Похоже, это мнение было услышано российскими властями. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года приостановлено действие частей 2 и 4 ст. 1 Федерального закона № 82, которые привязывали размер МРОТ к медианной зарплате. В 2023 и 2024 годах повышение минимального размера оплаты труда будет проводиться в ускоренном порядке. Сумма будет расти в зависимости от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения и превысит их на 3%.

Со следующего года вслед за повышением общероссийского уровня МРОТ подтянутся и региональные показатели. Например, в Москве МРОТ составляет сейчас 23500 рублей, а с 1 января будет выше 24 тысяч рублей.

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