Россияне хотят, чтобы отсидевшие по тяжелым статьям маньяки носили электронные браслеты

Отсидевшие маньяки должны носить электронные браслеты Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На свободу начинают выходить маньяки из лихих 90-х. Их приговаривали к 25 годам лишения свободы, а теперь их сроки закончились. Так, недавно вышел из тюрьмы Михаил Малышев – людоед, калечивший и насиловавший женщин. Также свои сроки уже отбыли братья Кожепаровых, выкалывавшие детям глаза. Эти новости обеспокоили россиян, и 74% опрошенных выступили за ношение такими освобожденными электронных браслетов. Респонденты считают, что отсидевшие свои сроки маньяки все равно должны оставаться под надзором. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Фото: Юлия ЩЕРБАКОВА

Кроме того, 29% опрошенных отмечают, что отбывшие срок за тяжкие преступления люди должны и после освобождения ходить отмечаться в полицию и оставаться под постоянным наблюдением.

Более того, многие добавили, что не верят, будто преступники бывают бывшими, и что тюрьма их исправила, поэтому верят, то за столь жуткие преступления следовало бы давать пожизненные сроки и не подвергать общество опасности.

«Нелюди, совершившие такие страшные преступления, вообще не должны выходить из тюрем или психиатрических лечебниц закрытого типа. Почему должны страдать и бояться их остальные нормальные люди?» - ужасается участник опроса.

«Именно таким пожизненный срок нужно давать, а не 25 и свобода», - соглашается другой.

«Тюрьма не исправляет, дается лишь много времени лучше подготовиться к долгожданному выпуску. Такие люди могут выйти озлобленными и вернуться к прежнему ремеслу», - рассуждает третий.

Треть опрошенных (27%) добавили, что выпускать таких заключенных можно только после психиатрической экспертизы, которая покажет, что они эмоционально устойчивы и безопасны для общества.

И лишь единицы проявили соучастие к таким преступникам. Так, 18% россиян, считают, что после отсидки преступники должны проходить обязательную реабилитацию, чтобы им было проще осознать все перемены и быстрее адаптироваться в обществе.

А еще 5% уверены, что после тюрьмы людям нужно помогать с жильем и трудоустройством, особенно, если у них нет семьи и родных. А вот 3% добавили, что ничего делать не нужно, ведь, отсидев в тюрьме, люди уже понесли свое наказание, искупили вину и теперь являются обычными членами общества, такими же, как и все остальные.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,1 тысячи человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

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