Стоят звери около двери: К нам возвращаются маньяки из лихих девяностых

Освободившийся Владимир Кожепаров в родной Аше. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

В прошлых частях мы рассказали, что появились слухи о выходе из тюрьмы маньяка Дмитрия Тамбасова: они не подтвердились, серийнику сидеть еще пять лет, зато на свободу вышел людоед Михаил Малышев. Но опасные насильники выходили и ранее…

Эту историю я расскажу коротко, потому что в стране нет человека моложе тридцати, который о ней не слышал: документальный фильм о братьях Кожепаровых показывали в цикле «Криминальная Россия», было две передачи «Суд идет» с реальными потерпевшими и адвокатом Барщевским, выходил сюжет программы «Времечко».

Братья в 97-м году: Михаил (слева) и Владимир. Фото: кадр из фильма.

2 июня 1997 года, рассказывали они, детский врач поликлиники Уфы Альбина Каталевич отпустила на улицу пятилетнего сына Вадима, стала готовить ужин, но буквально через 10 минут к ней прибежала соседка: мальчик лежал на площадке у мусоропровода весь синий, из глаз у него капала кровь.

Очнувшийся в реанимации ребенок ничего не помнил, кроме того, что его схватил незнакомый дядька. И ничего не видел: преступник придушил мальчика удавкой и ослепил иглой.

Мальчику, которому колол глаза старший Кожепаров, уже 31 год. Он видит. Фото: социальные сети

Я знаю, почему это потрясло постсоветских людей 90-х.

Мы все помним первый шок.

Первого маньяка - им для нас стал Чикатило, хотя пойманный чуть позднее жегший мальчиков паяльной лампой Фишер был страшнее. Помним первого каннибала Спесивцева, насиловавшего школьниц и евшего их. Мы запросто назовем первую облитую кислотой королеву красоты Элеонору Кондратюк и первую «пирамиду» («МММ», конечно).

Так вот: выкалывавший детям глаза маньяк тоже был первый.

Башкирские родители боялись выпускать детей гулять, больше того: детские садики не выводили малышей на площадки, но 13 июня идущая в свою квартиру уфимская пенсионерка застала на лестнице мужчину, насиловавшего школьницу. Изверг убежал, а у 10-летней девочки оказались выколоты глаза.

Насильника многие видели, составили портрет, и - о чудо! - очередной участковый сказал: «Это же Миша Кожепаров, он жил в общежитии рядом с местом нападения!»

Михаила задержали в доме матери в Аше, райцентре на границе Башкирии и Челябинской области, он сначала отпирался, потом раскололся, что удовлетворил заветную сексуальную фантазию: ослепить ребенка и надругаться над ним.

Однако семья Кожепаровых и его соседи утверждали: в день нападения на школьницу Михаил был дома, разгружал дрова! Особенно упорствовали его братья Владимир и Виктор, и 5 августа, через месяц после ареста Михаила, на лестничной клетке уфимского дома действительно нашли третью изнасилованную девочку с выколотыми глазами. На этот раз - мертвую…

13-летняя девочка, которую по версии следствия изнасиловал и убил Владимир. Фото: кадр из фильма

Милиционеры пережили неприятные минуты, но быстро сообразили, что именно в этот день в Уфу приезжали давать показания Владимир Кожепаров с соседом.

Допросили соседа: тот, узнав, в чем подозревают теперь уже обоих братьев, упал на колени и признался: никакого алиби Михаила он подтвердить не может! Его попросили соврать, но он же не знал, что речь идет о ТАКОМ преступлении! С Владимиром они после допроса пили в сквере у прокуратуры, но Владимир пошел за закуской и вернулся через час с одной сосиской, хотя еда продавалась тут, в киоске! А еще у него появилась свежая царапина на морде…

Экспертиза подтвердила: под ногтями пострадавших детей были клетки кожи и кровь Кожепаровых (круга лиц, в которые входят Кожепаровы, генетические экспертизы тогда не делали), а на убитой девочке еще и сперма.

Владимир признался: насиловал ребенка не ради удовольствия, а потому что очень любит брата, хотел, чтобы его выпустили, тщательно копировал преступление...

Суд дал братьям-ос-ле-пи-те-лям по 25 лет, потом Михаилу, истинному маньяку, снизили срок до 16 лет 10 месяцев. Наверное, потому, что его жертвы все-таки выжили…

И только недавно меня стукнуло, что эти 16 лет 10 месяцев истекли еще в далеком 2014-м.

МАНЬЯК МИХАИЛ

Открываю ашинские форумы, читаю истерику тех лет: «Освободился из тюрьмы маньячина Кожепаров, говорят, его видели возле школ!» И ответы: «А говорили, их пожгли!», «Что за паника, он тихо с работы идет, поздоровается и дальше, люди его нанимают колоть дрова, потому что не пьет и аккуратно складывает», «Пипец! Что вы пишете, я постоянно вижу его в магазине «Купец», он давно в запое!», «Я с этим дядькой и его братом выросла, никогда за нами никто не охотился, хотя рядом пойма, хватай нас и тащи. Тихие дядьки всегда были, не видно и не слышно. И сейчас тихо вышел. Его ни разу пьяным не видели».

Магазин «Купец», возле которого околачивался запойный Миша в последние годы. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Ну, последнее могла написать и племянница маньяков: помните, там был еще брат Виктор, вот он упоминал в фильме дочку. Но неужели семья так и не поверила в виновность родственников?

Да, на суде оба изверга отказались от своих признаний (и именно потому обратились в программу «Суд идет», надеялись на оправдание со стороны гражданского общества), но ведь остались улики и показания свидетелей…

В ашинской полиции твердо отказались помогать KP.RU: потребовали прислать запрос и не ответили на него, пришлось действовать личным сыском, то есть ехать «в поля».

В фильме упоминался адрес, с которого забрали Михаила Кожепарова, это дом пожилой матери маньяков Пелагеи, которая недоумевала в кадре: «Дома был… Даже соседи говорят, что дрова таскал». И вот я на той самой деревенской улице.

Дом Кожепаровых стоит заколоченный. Здесь жила мама маньяков, которая так и не поверила в виновность сыновей, здесь после освобождения жил Михаил. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Дом нежилой, забор кусками стащен к фасаду, я перелезаю через баррикаду - внутри только сугробы и навесной замок.

- Михаил? - переспрашивает сосед слева. - Так он того… умер! Да, дрова рубил и на заводе работал подсобным рабочим (градообразующее предприятие Аши - Ашинский металлургический завод. - Ред.). Пил, конечно! До последнего говорил, что не виноват. Так ведь они все на зоне не виноваты!

Что верно, то верно: плотно пообщавшись в этой командировке с мамой маньяка Тамбасова, с жертвой людоеда Подседерцевой, я убедилась: в России виновных людей на зонах просто нет! Даже Малышев, в милиции оравший, что самое вкусное - жареная женская грудь, на суде полностью отрекся от людоедства! Это общее место, обязательное упражнение в тюремных университетах.

Иду к соседу Фанилю, единственному со всей улицы, который жил здесь в 90-е, когда Кожепаровых сажали.

- Мать так и считала, что сыновей засадили зря, - рассказывает он, - и про Михаила, если честно, мы и сами так думали. А вот что Владимир вступился за брата - более достоверно…

Мать Пелагея Кожепарова так и не поверила в виновность сыновей. Фото: кадр из фильма.

Все его знали здесь как человека вспыльчивого и порывистого: придумал - и сделал (следствие нашло друга, которому Владимир звонил из таксофона, чтобы выяснить, на какой улице насилуют детей, когда сосед ждал его с закуской). «Невысокого интеллекта, - охарактеризовал мужчину психиатр. - Не понял, что своими чудовищными действиями не отвлечет внимания от брата, а подставится сам». «Ни с того ни с сего кидался на меня, - жаловался ездивший в Уфу сосед. - Приехали домой, вообще стал бешеный».

- Володя-то тоже вышел в августе! - радует меня Фаниль. - У сестры живет…

УБИЙЦА ВЛАДИМИР

Одноэтажный дом с нарисованными на стене мультяшными тигром и пантерой, под навесом сарая заливается черный пес, знакомый человек несет ведро с водой…

- Эй! - кричу я. - Я к вам!!!

Останавливается:

- Ой, не-не-не, я баню топлю… Что? Правда, из Москвы? Обманываете, вы - из Челябинска, я по глазам вижу!

А я вижу, что освободившийся зек немного датый.

- НТВ обмануло меня, приехали на зону, будто бы защищать, а показали наоборот! Как было? Просто арестовали, сначала взяли брата Мишу, потом меня. И Витю еще хотели, младшего, его взяли, когда меня судили, били: они хотели, чтобы три маньяка в семье! А там ничего не доказано: девственность у девочки не нарушена…

Как?! Но эксперт говорил прямо противоположное…

- Потом пишут, что она лицо мне оцарапала, а когда меня садили, меня же фотографировали, шрама нет! Хотите, дело возьмите…

Вот это ключевое: дела по половым преступлениям против несовершеннолетних не дают никому, а значит, заливать можно что угодно…

Михаил и Владимир Кожепаровы на следственных экспериментах Фото: кадр из фильма.

Владимир продолжает:

- У наших ментов к нам никаких претензий, только у башкирских, и мы знаем почему: Миша, брат, с женой развелся, и она вышла за опера РБ (Республика Башкирия. - Ред.), а брат продолжал к ней ездить, любил сильно. Мы вместе семьями Новый год отмечали, и опер меня предупредил: «Скажи Мише, если не прекратит, плохо будет!»

Кажется, мне сейчас прогнали слезливый блатной романс типа «Вору сказала мама: «Сын, твой отец прокурор». Я знаю плохие истории о башкирской милиции: пару лет назад трое начальников устроили там свальный грех с двумя дознавательницами, в начале нулевых в Стерлитамаке изнасиловали и забили победительницу конкурса красоты (крики раздавались из здания вневедомственной охраны). Но повесить громкое преступление, о котором орал Первый канал, на левого соперника, чтобы настоящий маньяк продолжил выкалывать детям глаза… это извините. Такое возможно, только если преступниками были сами сотрудники правоохранительных органов. И тут на это начинает намекать сам Владимир:

- Почему 80 процентов опрошенных, когда им показывали фоторобот, говорили, что на него больше похож не Миша, а сам следователь?

Владимир утверждает, что жители Уфы в один голос говорили: на фоторобот преступника больше похож не Михаил Кожепаров, а следователь Галеев! Фото: кадр из фильма.

У следователя, который вел дело, действительно такая же прическа и усы, как у Кожепарова. В 90-е так ходили многие. Но я же видела, с каким пылом Владимир рассказывал на следственном эксперименте, как катался с девочкой на лифте, доезжал до верха, нажимал кнопку «стоп» и обратно… Спрашиваю:

- Зачем же вы признались?

- Так били! Пытали же! Ласточка, противогаз, ток к гениталиям подключали. А потом показали фотокарточку моего сына Максима, как он на велосипеде катается... Все подписал ради сына, чтобы с ним ничего не сделали!

Тамбасов тоже говорил, что его мучили…

- А следователь же говорил, вы развелись с женой, били ее и были жестоки с сыном, вы общаетесь?

- Нет! Не знаю, что с ними.

Упс… Опять не сходится.

- А кем вы сидели? Мужиком (самая уважаемая после блатных каста на зоне, в которую насильнику не попасть. - Ред.)?

- Мужиком! - гордо разворачивает плечи бывший зек. - Нормальным так мужиком! Все меня уважали, характеристику мне дали - как вору в законе! Я хитрый, продуманный, отрицающий власть администрации, склонный к неповиновению! 8 лет надзора дали! Я подошел к начальнику лагеря, говорю: «Почему такая характеристика?» Говорит: «Статья у тебя тяжелая…»

Владимир Кожепаров пока живет дома у сестры. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

И Владимир пускается в воспоминания:

- Я за последние 10 лет восемь раз в столовой кушал: работал в подсобном хозяйстве, на коровнике, последние годы - с маленькими телятками, мяса было, сколько надо, молока, сколько надо, мы хотели – свинку резали, хотели плов варили!

- Как это хотели? Зона разве «черная» (где хозяева блатные, а не администрация. – Ред.)?

- Первая «черная» была, перевели на «красную», мы бузили, режим сломали! На снегу босой стоял, БУР, ШИЗО! – жмурится от удовольствия. – Я, знаете, в каком уважении был, меня пацаны и с зоны встретили, домой довезли, и подарков надарили: нарды резные, кресты - все, что там делают. И деньги есть: материн дом старый буду менять…

Я, кажется, догадываюсь, как выжил ослепитель детей на зоне. Он как-то примазался к воровскому ходу: да, совершил недопустимое преступление, но ведь не ради себя, а пострадал за брата. Брат за брата, так за основу взято…

Спрашиваю:

- А тут к вам как относятся?

- Соседка дочку пяти лет оставляет со мной - то есть с сестрой, но и я рядом! На работу я устроился в фирму, занимающуюся благоустройством города, зелеными насаждениями…

- То есть вы работаете с городской администрацией?

- Да, и хозяйка сама звонит участковому, если я не успеваю пойти отметиться: «Он мне на работе нужен»! Плов недавно делал соседям!

Последняя попытка вывести на разговор о главном:

- А брат ваш Миша?

- А я и не знаю, как он сидел, в другой колонии. Без меня вышел, без меня умер. Я раньше него узнал, что ему срок на 8 лет скостили, позвонил сначала секретарю Челябинского суда, потом Мише: как он обрадовался! Ему где-то год оставался…

Вот такую красоту дают на зоне. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

Идем в дом, сестра Любовь Кожепарова рассказывает:

- Понимаете, Миша запил, он жил сначала с Витей, младшим братом, в материном доме, потом Витя умер от туберкулеза, и Миша привел женщину, они вместе пили. Отмечаться перестал в полиции, участковый приехал и забрал его в КПЗ, вытрезвителей-то нет. Там ему не дали похмелиться, сердце и не выдержало: он полтора месяца пил… 2020 год это был.

Как схоронили Мишу-мань-яка, его сестра не знает, не знают этого и другие Кожепаровы, так что, скорее всего, знаменитого преступника закопали за госсчет.

Брат Владимир реагирует на горестную историю одной фразой:

- А у меня тоже в нулевых на зоне туберкулез был!

Я, с упреком:

- А говорят, вы любили брата! Так, что на преступление за него пошли!

- Вы с ума сошли? Я этого не делал! Я на работу в половине седьмого утра иду по парку – прямо ищу: если увижу, что кто-то такое с женщиной или ребенком делает, руками порву! Мне пятьдесят девять, но я каждый день зарядку делаю! Я в спецназе погранвойск служил, у меня орден Красного знамени был: после смерти Брежнева заварушка случилась на границе, а суд меня награды лишил, я так плакал! Если после вашей статьи проблемы будут, я в горы уйду, партизанить буду! Или на Украину уеду, я уже в военкомат ходил…

Владимир Кожепаров у своего временного дома. Фото: Ульяна СКОЙБЕДА

ЧТО В ИТОГЕ

Предупрежден - вооружен?

Остановить выход преступников с зоны невозможно. Тяжелые времена идут вместе с ними.

Слова освободившегося я проверила: фирма «Зеленое хозяйство» действительно получает городские подряды, участковый Сергей Назаров подтвердил рассказ про надзор, сосед Алексей поделился, что Кожепаров дал ему в морду за то, что он, Алексей, обозвал племянницу зека проституткой, а соседка Настя рассыпалась в комплиментах: «Отзывчивый, сам придет на помощь, лучшего не надо!» Она и правда оставляет с ослепителем детей.

Именно этот эпизод помог мне понять всех отрицающих вину зеков: они сеют в окружающих сомнение. «Менты посадили ни за что», - удобное прикрытие для одних и мантра для других.

Опасен ли Владимир? Опасен человек, получающий от преступления удовольствие, как Дмитрий Тамбасов или брат Владимира Михаил. Как говорил самый известный эксперт в России, профессор Виноградов, мания - страсть неодолимая. В моей практике был маньяк Виктор Пестерников: он зверски изнасиловал мальчика на глазах парализованной матери, получил семь лет, вышел, пытался справиться с собой - и все равно в итоге замучил двух девочек.

С другой стороны, корреспонденты «КП» - Воронеж» ездили к маньяку Владимиру Ретунскому, убившему 8 женщин, отсекавшему им молочные железы: освободился в 2012 году и никого не трогал, разве что влез к соседке и спер у нее полторы тысячи рублей. Прямо как Мохов с его трупом в огороде!

Половое влечение с возрастом все-таки угасает, получаются такие полукриминальные дедки.

Что бы там ни было, остановить процесс выхода серийных преступников нельзя.

Вот прямо сейчас, в 2023-м, выйдет «зеленоградский молотобоец» Юрий Гриценко, в 2001-м бивший по голове женщин в парках на севере Москвы.

Потом, в 2025-м, выйдет «северодвинский Чикатило» Виктор Хаймусов: насиловал и резал жертв.

В 2028-м - «бирское чудовище» Олег Чижов: 4 убитых, 4 выживших.

Мы можем только предупредить о них.

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