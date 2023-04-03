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Наука3 апреля 2023 11:25

Ученые впервые записали «крики» растений, когда их режут: Это нужно слышать

Ученые впервые записали звуки, которые издают поврежденные растения
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Кактус у микрофона.

Кактус у микрофона.

«Ну, зачем ты веточку ломаешь? Деревцу же больно!» – говорим мы детишкам, пытаясь воспитать в них чувства любви и сострадания к живой природе. И не подозреваем, что ничуть при этом не преувеличиваем. Оказывается, «зеленые друзья», и в самом деле, чувствуют, что их повреждают, заявляя об этом весьма громкими звуками. Они верещат не только от боли, но и от обезвоживания. Когда их не поливают.

Звуки, которые издают растения, испытывающие стресс, впервые в мире записали израильские ученые. Микрофоны, установленные рядом с «подопытными», уловили эдакое верещание на высоких частотах от 20 до 250 кГц – это ультразвук, находящийся за порогом человеческой слышимости примерно в 16 кГц.

Ученые показали, как они «пытали» растения.

Ученые показали, как они «пытали» растения.

Особенно «громко» растения ведут себя, когда их не поливают или, когда повреждают. Например, обрезают.

Звуки следуют сериями со случайными интервалами – словно зашифрованные послания. Расшифровать их дословно пока не получается, равно как не удается определить и механизм появления самих звуков.

Исследователи во главе с профессором Лилач Хадани (Lilach Hadany) из Уиверситета Тель-Авива экспериментировали главным образом с табаком и томатами, но уверяют, что ультразвук испускают чуть ли все растения. И у каждого своя по характеру вещания «жалоба»: если не поливают – одна, если режут – другая. От вида растения они меняются.

Профессором Лилач Хадани в «студии звукозаписи».

Профессором Лилач Хадани в «студии звукозаписи».

К примеру, «голос», и набор звуков табака, не такой, как у томата, а у кактуса не такой, как у аихризона – искусственный интеллект, который анализировал записанные учеными откровения, легко отличал одно от другого и даже определял, на что жалуется то или иное растение.

По мнению ученых, звуки растений слышат другие растения и собаки, как существа, реагирующие на ультразвук.

О своем открытии израильские ученые рассказали в журнале Cell, на который ссылается портал EurekAlert.

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