Ученые впервые записали «крики» растений, когда их режут: Это нужно слышать

Кактус у микрофона.

«Ну, зачем ты веточку ломаешь? Деревцу же больно!» – говорим мы детишкам, пытаясь воспитать в них чувства любви и сострадания к живой природе. И не подозреваем, что ничуть при этом не преувеличиваем. Оказывается, «зеленые друзья», и в самом деле, чувствуют, что их повреждают, заявляя об этом весьма громкими звуками. Они верещат не только от боли, но и от обезвоживания. Когда их не поливают.

Звуки, которые издают растения, испытывающие стресс, впервые в мире записали израильские ученые. Микрофоны, установленные рядом с «подопытными», уловили эдакое верещание на высоких частотах от 20 до 250 кГц – это ультразвук, находящийся за порогом человеческой слышимости примерно в 16 кГц.

Ученые показали, как они «пытали» растения.

Особенно «громко» растения ведут себя, когда их не поливают или, когда повреждают. Например, обрезают.

Звуки следуют сериями со случайными интервалами – словно зашифрованные послания. Расшифровать их дословно пока не получается, равно как не удается определить и механизм появления самих звуков.

Исследователи во главе с профессором Лилач Хадани (Lilach Hadany) из Уиверситета Тель-Авива экспериментировали главным образом с табаком и томатами, но уверяют, что ультразвук испускают чуть ли все растения. И у каждого своя по характеру вещания «жалоба»: если не поливают – одна, если режут – другая. От вида растения они меняются.

Профессором Лилач Хадани в «студии звукозаписи».

К примеру, «голос», и набор звуков табака, не такой, как у томата, а у кактуса не такой, как у аихризона – искусственный интеллект, который анализировал записанные учеными откровения, легко отличал одно от другого и даже определял, на что жалуется то или иное растение.

По мнению ученых, звуки растений слышат другие растения и собаки, как существа, реагирующие на ультразвук.

О своем открытии израильские ученые рассказали в журнале Cell, на который ссылается портал EurekAlert.

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