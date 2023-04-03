Украинская «методичка террориста»: 7 важных совпадений в убийствах Владлена Татарского и Дарьи Дугиной

Военкор Владлен Татарский. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ

Как и в убийстве Дарьи Дугиной, для нападения на Владлена Татарского использовали женщину. Ей оказалась гражданка России 26-летняя Дарья Трепова. Украинские спецслужбы не скрывают, что активно используют в терактах не только разведчиц и диверсанток (подрыв Дугиной совершила экс-сотрудница «Азова»* Наталья Вовк) эскортниц, феминисток (к последним примыкала и Трепова).

Ранее глава СБУ Малик отметил, что женщины - агенты украинских спецслужб показывают «высший пилотаж» в тылу врага, а некоторые уже «прошли через пластическую хирургию, изменение анкетных данных».

СЪЕМ КВАРТИРЫ РЯДОМ С ЖЕРТВОЙ

Для Вовк сняли квартиру в доме, где жила Дарья Дугина, за пару недель до убийства. Так легче было следить за жертвой. Трепова так же переехала в конце марта из московского района Медведково. Ей сняли не самую дешевую квартиру в Питере - «двушку» на Васильевском острове, в 500 метрах от кафе, куда она и отнесет бомбу.

Дарья Трепова, задержанная через несколько часов после взрыва в кафе. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

ВНЕДРЕНИЕ, ЧТОБ НЕ ВЫЗВАТЬ ПОДОЗРЕНИЙ

Вовк приехала в Москву с маленькой дочкой, чтоб ни у кого не возникало желания лишний раз проверять у нее документы, останавливать, придираться.

Трепова ходила на лекции Татарского и даже вручала ему открытки. Это делалось для того, чтобы в роковой день не вызвать подозрений, показаться ему и окружению военкора знакомой фанаткой.

БОМБЫ С РАДИОУПРАВЛЕНИЕМ

Вовк для своего преступления заминировала машину Дугиной. В действие ее мог привести кто угодно с пульта управления или телефона. Но, скорее всего, это сделала сама Вовк, следуя за автомобилем Дарьи.

Владлен Татарский и Дарья Дугина. Фото из архива военкора

Трепова так же принесла бомбу — вручив ее военкору в виде статуэтки. Бомба, судя по взрыву, была безоболочной — что бы не зазвенеть, если бы у входа в кафе охрана заставила пройти с ней через рамки безопасности.

И сработала бомба лишь когда Трепова покинула кафе. Значит, либо сигнал на подрыв дала сама террористка, выйдя на улицу и позвонив. Либо сообщник, который прекрасно видел (слышал) — что происходит внутри кафе и снаружи.

Полицейское оцепление у кафе, в котором в воскресенье вечером прогремел взрыв, оборвавший жизнь известного военкора. Фото: Артем КИЛЬКИН

ИЗМЕНЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ

Вовк за время поездки в Москву меняла внешность — становясь то блондинкой, то брюнеткой. Она использовала даже цветные линзы.

Наталья Вовк, предполагаемая исполнительница теракта, в котором погибла Дарья Дугина.

Трепова так же сразу после теракта обрезала волосы на 20 сантиметров — чтоб стать менее узнаваемой.

«ГРУППА ПОДДЕРЖКИ»

Целая группа подельников помогала Вовк менять номера на машине, доставала новые документы, снимала жилье, организовали отход после теракта.

Трепову явно так же вела команда. Ведь бомбу в виде статуэтки изготовила явно не она сама.

К тому же накануне теракта Дарья сообщила друзьям в Москве, что «нашла в Питере работу на украинских журналистов. Что задание ей присылают прямо с Украины. А работа связана с доставкой посылок из рук в руки, за что она получает на карту деньги».

ПОПЫТКА СКРЫТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Наталья Вовк после теракта пересекла границу России с Эстонией (очередной раз изменив внешность). Ее тогда не успели объявить в розыск.

У Треповой был билет в Узбекистан. Причем, поздний рейс — в день теракта. То есть, путь отхода был продуман. Но сорвался. Слишком быстро террористку вычислили, ее фамилия стала гулять по телеграм-каналам, и, конечно, при прохождении паспортного контроля ее бы задержали.

* Запрещенная в России террористическая организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто такая Дарья Дугина: чем известна дочь политолога Александра Дугина, погибшая во взорванном автомобиле

Дочь политолога Александра Дугина погибла при взрыве автомобиля в Московской области. Сайт KP.RU рассказывает, кто такая Дарья Дугина и чем известна (подробнее)

Владлен Татарский сейчас на другом участке фронта, там, где Тьма сражается со Светом

Военкор «КП» Дмитрий Стешин вспоминает своего коллегу и друга, погибшего при взрыве в кафе в Санкт-Петербурге (подробнее)