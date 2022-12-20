Рассекречен список звезд на новогодних огоньках: кто выступит перед россиянами

Филипп Киркоров и Маша Распутина на Первом канале в новогоднюю ночь. Фото — Юрий Феклистов

Популярные артисты в декабре успевают отсняться сразу в нескольких новогодних концертах. Главные из них – «огоньки» новогодней ночи. За эти мероприятия артисты не получают гонорар – сниматься для эфира главной ночи года большая удача, так как у экранов соберутся миллионы зрителей. Публикуем полный список артистов, которые споют в новогоднюю ночь на Первом канале и на телеканале «Россия».

Дима Билан на Первом споет «Невозможное возможно». Фото — Юрий Феклистов

Новогодняя ночь на Первом – «Двадцать лет спустя»

Новогоднее шоу на Первом канале начнется 31 декабря в 22.22 и завершится уже поздней ночью 1 января. Певцы будут петь, а вести проект пригласили: Ларису Гузееву, Валдиса Пельша, Максима Аверина, Вадима Галыгина, Тимура Соловьева, Анну Щербакову, Светлану Зейналову, Екатерину Березовскую и других телеведущих.

Валерия и ее «Часики» на Первом. Фото — Юрий Феклистов

Формат Новогодней ночи на Первом канале – музыкальный обзор одного из десятилетий. В прошлом году пели хиты 90-х, а проводить 2022 год и встретить 2023 год зрителям предлагают под хиты нулевых. Будут звучать песни, которые прошли проверку временем – более 50 штук. Для каждой песни режиссировали отдельный номер, а потом делали пост-продакшн с 3D-графикой.

Сергей Жуков в номере на песню «18 мне уже» появится из сумки курьера. Фото — Юрий Феклистов

В шоу «Двадцать лет спустя» споют: Григорий Лепс, Полина Гагарина, Олег Газманов, Юлия Савичева, группы «Фабрика», «Корни», «Дискотека Авария», «Любэ», «Иванушки International», «Город 312», «Uma2rman», «Гости из будущего», «Блестящие», «Руки Вверх!», Вячеслав Бутусов, Жасмин, ГлюкоZа, Филипп Киркоров, Маша Распутина, Лолита, МакSим, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Сергей Трофимов, Валерия, Игорь Николаев, Игорь Крутой, Елена Ваенга, Владимир Пресняков, Дмитрий Маликов. Съемки шоу продолжаются.

Ева Польна по традиции поет свои хиты «нулевых» в креативной шляпе. Фото — Юрий Феклистов

«Новогодний голубой огонек» на «России»

Провожать 2022 год на телеканале «Россия» начнут 31 декабря в 18.10 – вместе с Андреем Малаховым и спецвыпуском его телешоу «Песни от всей души». В новогоднем выпуске передачи прозвучат народные песни и хиты в исполнении певцов из народа.

Игорь Крутой и Игорь Николаев — дуэт на все времена. Фото — Юрий Феклистов

После Новогоднего обращения президента России, и боя курантов в эфире «Новогодний голубой огонек». Ведущие проекта: Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Николай Басков и Татьяна Веденеева, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. В студии за столиками по традиции «огонька» (ей уже больше шестидесяти лет) будут почетные гости. В этом году почетные гости программы - Герои России, прибывшие на съемки с передовой СВО. В 2021 почетными гостями «голубого огонька» стали врачи, спасавшие людей в пандемию; в 1965 в год 20-летия Великой Победы – участники Великой Отечественной войны; в 1964 году – отряд первых космонавтов во главе с Юрием Гагариным.

Группа Блестящие спели «За четыре моря» в ракушке. Фото — Юрий Феклистов

В праздничной студии будет оркестр и много звезд с хитами этого года и прошлых лет. В «огоньке» выступят: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Лев Лещенко, SHAMAN, Олег Газманов, Николай Басков, Дима Билан, Сергей Лазарев, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Глеб Матвейчук, Жасмин, Хибла Герзмава, Александр Розенбаум, Дмитрий Харатьян, Валерия, Игорь Бутман, Пелагея, Дмитрий Дюжев, Зара, Пелагея, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Наталья Медведева, Филипп Киркоров, Валерий Сюткин, Екатерина Гусева, Александр Буйнов, Елена Север, Алсу, Елена Ваенга, Игорь Николаев, Гоша Куценко, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Эмин, Денис Майданов, Алексей Воробьев, Стас Михайлов, «Дискотека Авария», «Земляне», «Белорусские Песняры» и другие артисты. Также в новогоднюю ночь выступят участники Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица», и таланты-самородки из программы «Песни от всей души» Раиса Отрадная и группа «Садко».

Блестящий Стас Михайлов в новогоднюю ночь. Фото — Юрий Феклистов

Полине Гагариной на «России» аккомпанирует Игорь Крутой. Фото — телеканал «Россия».

Ведущие «Новогоднего голубого огонька» на «России» — Веденеева, Басков, Вовк, Малахов, Ситтель, Губерниев. Фото — телеканал «Россия»

SHAMAN и хит «Я русский» на «России». Фото — телеканал «Россия».

Интересный дуэт: Валерия и Билан в «голубом огоньке». Фото — телеканал «Россия»

Денис Мацуев у новогоднего рояля. Фото — телеканал «Россия»

Басков будет петь и свои хиты, и песни из кинофильмов. Фото — телеканал «Россия»

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