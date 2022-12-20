В самую длинную ночь нас ждут сразу три звездопада: мистика и правда про 22 декабря

После зимнего солнцестояния, которое произойдет 22 декабря, дни начнут прибавляться Фото: Shutterstock

Дело скоро пойдет к весне. Станет светлее, а, значит, и радостнее – с каждым новым днем. Потому что после зимнего солнцестояния, которое произойдет 22 декабря, дни начнут прибавляться, а ночи – укорачиваться.

ВПЕРЕД, ВЕСНЕ НАВСТРЕЧУ

В Московском планетарии напоминают: в день зимнего солнцестояния Солнце поднимется над горизонтом на минимальную высоту. На широте Москвы угол между дневным светилом и горизонтом всего 10 градусов. Солнце продержится на небе недолго – всего 7 часов. В результате 22 декабря станет самым коротким днем в году. Но уже к Новому календарному году – к 01.01 2023 – продолжительность светового дня увеличится на 7 минут.

В Северном полушарии – у нас - зимнее солнцестояние считается началом астрономической зимы, а сам день – началом нового астрономического года. В Южном полушарии - у них – будет, наоборот, летнее солнцестояние, самый длинный день в году и, соответственно, начнется астрономическое лето. Почему так происходит?

В повседневной суете мы вряд ли обращали внимания на то, что уже с лета Солнце поднималось все ниже и ниже над горизонтом. Но это хорошо видно на особых снимках, которые делают астрономы. Линии, которые светило «прочерчивает» на небе за день, напоминают дуги. И они становились все более пологими.

21-22 декабря Солнце словно бы замирает - это и называется солнцестоянием. А потом дуги начнут делаться круче и круче. Пока 21 или 22 июня светило не поднимется в самую верхнюю точку и не наступит летнее солнцестояние с самым длинным днем в году.

Причудливое движение Солнца вверх-вниз в течение года видно на так называемой аналемме - солнечной восьмерке, удивительно похожей на эмблему прошедшего Чемпиона мира по футболу в Катаре. Восьмерку выявляют, ежедневно фиксируя, положение Солнца в одно и тоже время. Она получается от того, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты. В северном полушарии верхняя часть восьмерки меньше нижней. Край нижней петельки как раз соответствует зимнему солнцестоянию.

КАК ВСТРЕЧАТЬ АСТРОНОМИЧЕСКУЮ ЗИМУ

В прежние - языческие - времена люди праздновали самый короткий день. Ведь Солнце «не умерло», а это дает надежду и человечеству. На Руси отмечали так называемый Карачун или Корочун (от слова «короткий»). Праздновали три дня – 20, 21 и 22 декабря. Прощали обиды, старались прекратить ссоры, отдать долги, сделать пожертвования.

В эти дни разводили костры, жгли свечи – словно бы помогая Солнцу набрать силу. Украшали деревья вокруг дома. Многие ставили в дома елки или сосны.

В один из дней пекли круглый каравай – на счастье. В наше время – можно напечь и пирожки. Кругленькие. То же на счастье.

На сами праздники и после них ели много мяса, поскольку забивали живность, чтобы не кормить ее. И начинали пить – те, кому это было любо. Ведь как раз к зимнему солнцестоянию поспевали пиво и вино, поставленные созревать летом и осенью.

После Карачуна праздновали Коляду и колядовали – объединялись в группы -ватаги, наряжаясь в вывернутые наизнанку тулупы, в маски, пели, плясали, всячески веселились и выпрашивали какие-нибудь маленькие подарочки вроде сладостей. И приговаривали: «Солнце на лето, зима на мороз.

Кого захотим, рассмешим до слёз!

Медведь в берлоге на другой бок поворачивается.

Для ватаги нашей карман выворачивается!».

ЗВЕЗДОПАД В САМУЮ ДЛИННУЮ НОЧЬ

Удивительно, но в самую длинную ночь нас ожидает небольшой, но звездопад. Еще и фактически от Полярной звезды – точнее, из созвездия Малой Медведицы. Именно в ночь на 22 декабря максимума достигнет метеорный поток Урсиды. Название ему дало созвездие Малой Медведицы – по-латыни Ursa Minor. Там расположен радиант — область, из которой метеоры словно бы вылетают.

Урсиды начинают проявлять активность 17 декабря, будут падать до 25 декабря. То есть, католики вполне могут считать этот метеорный поток рождественским. Урсидами «намусорила» короткопериодическая комета Туттля (8P/Tuttle). Первым ее заметил французский астроном Пьер Мешен (Франция) еще в 1790 году. Но назвали комету по имени американского астронома Хораса Туттля, который «переоткрыл» ее в 1858 году. Период обращения кометы вокруг Солнца 13,6 лет. Последний раз она сближалась с ним в августе 2021 года.

Часто потоки идут несколько за ночь. Так и тут, к Урсидам присоединятся метеоры потока Лео-Минориды из созвездия Малого Льва - по 5 штук в час, поток слабенький. И Беренициды из созвездия Волосы Вероники - по 3 штуки в час, почти неуловимые. Кто знает, вдруг совместными усилиями три потока сделают небесное шоу более красочным. С наступающим Новым астрономическим Годом, товарищи!

КСТАТИ

Два самых популярных обряда в день солнцестояния

На избавление от проблем

Как зайдет Солнце 22 декабря – после чего день уж точно начнет удлиняться, уединитесь, зажгите свечу и вспомните о досаждающих вам проблемах. Потом произнесите заговор: «Свет-свет, тьму развей, от спуда меня избавь. Ночь-ночь, мои проблемы с собой унеси. День прибавится – счастье мне пребудет. Так тому и быть!»

На деньги

После заката сядьте перед зеркалом, опят же зажгите свечу. Положите перед собой несколько купюр или монет – все равно каких. И глядя на них в зеркале, скажите: «Зеркало деньги приумножило, и у меня их больше будет. День прибавится - прибыль увеличится». Солнце-Солнце, помоги! (Три раза).

ВАЖНО

Этот рисунок показывает, почему все-таки день то короче, то длиннее. Земля вращается вокруг оси, так получается день и ночь. Ось наклонена к Солнцу. Допустим, Земля подставляет светилу верхушку, северный полюс и наши широты заодно. День длинный, у нас лето. Но Земля движется по орбите вокруг Солнца, сохраняя ориентацию оси. Сдвинулась на половину орбиты, и – свою верхушку отвернула. Теперь северное полушарие в тени, а южное, напротив, купается в лучах. Там лето.

ОПРОС

Люди никогда не любили темноту, и длинные зимние ночи переносили плохо. Ничего не изменилось и сейчас, хотя везде искусственное освещение. Мы опросили читателей сайта kp.ru, как они переносят короткие дни. И вот что нам ответили.

13% Зима для меня ужасный сезон, солнца нет, облака, жду весны, погружаюсь в депрессии

44% Хотелось бы побольше Солнца, и поменьше болеть, но в целом и в зиме есть плюсы

2% Дефицит света замещаю спортом: лыжи, коньки, просто снежки и прогулки

16% Не воспринимаю недостаток дневного света слишком остро: работаю и работаю, я и лета не замечаю

25% А я люблю зиму! Здоровый холодный воздух, красивые виды. И темнота меня ничуть не смущает

В опросе приняли участие 12,5 тысячи человек