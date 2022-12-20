«У меня очень мало энергии»: Маленький марсианский зонд InSight рассказывает в соцсетях о своей медленной гибели

Зонд InSight со своим сейсмографом.

InSight – марсианский зонд NASA прислал карточку и твит:

«У меня очень мало энергии, так что, возможно, это последнее изображение, которое я могу отправить. Но обо мне не беспокойтесь: мое пребывание здесь было продуктивным и безмятежным. Если я смогу продолжать разговаривать с командой миссии, я это сделаю, но скоро я здесь закончу. Спасибо, что вы со мной».

Грустно. Но событие ожидаемое. В NASA еще в мае 2022 года предупреждали, что к концу года зонд скорее всего испустит дух – солнечные батареи покрывает пыль, они плохо заряжаются. Не хватает энергии. Так и вышло – энергии совсем перестало хватать.

Но InSight всё же успел собрать данные, за которыми его посылали. Благодаря им ученые узнали, что находится внутри Марса - с большой точностью представили Красную планету в разрезе на самую что ни на есть ее глубину.

Прощальное фото зонда InSight с Марса. Вид на сейсмограф.

Зонд, который был доставлен на Марс в 2018 году, привез с собой сейсмограф – устройство под названием Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS). Роботизированная рука вытащила его и поставила на марсианскую поверхность. SEIS начал регистрировать марсотрясения. Зарегистрировал, в итоге, 1300 штук. Многие сотрясали недра с силой от 3 до 4 баллов – спокойным Марс не назовешь. А одно инопланетное буйство было аж 5-балльнам. Такие толчки стали крупнейшими, зафиксированными вне Земли. Эти данные и легли в основу сейсмозондирования.

Препарированный Марс таков: сверху – кора, состоящая то ли из двух, то ли из трех слоев. В одном случае она уходит вниз на 20 километров, в другом – на 37.

Под корой находится слой мантии толщиной 1560 километров. Далее ядро радиусом 1830 километров. Ядро – полностью расплавленное, как ученые себе и представляли. Земля внутри устроена иначе – наше ядро имеет расплавленный внешний слой и твердый внутренний.

Марс в разрезе.

Умирающий зонд InSight всё еще находится на связи. Специалисты намерены контактировать с ним до последнего. Как и с самоходным ровером Opportunity, которого постигла схожая судьба в 2019 году. И он испустил дух из-за недостатка энергии, поставляемой солнечными батареями, и тоже слал прощальные твиты и карточки. Интернет рыдал.

За роверы Curiosity и Perseverance, все еще колесящие по Марсу, специалисты спокойны. В смысле энергии. Она поступает от атомных источников.