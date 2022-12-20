Юрий Антонов дал отповедь Лайме Вайкуле после сенсационного заявления о России

Юрий Антонов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многие уже позабыли недавнее признание Лаймы Вайкуле, в котором она заявила, что «содержала весь Советский Союз, а Алла (Пугачева) содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет»… Но о нем напомнила уехавшая на Украину певица Мария Максакова.

68-летняя Лайма Вайкуле утверждает, что, получая 17 рублей за концерт, она собирала стадионы зрителей: «Посчитайте, сколько денег я принесла государству. За выпущенную «Мелодией» пластинку, которая разошлась по СССР тиражом в 20 миллионов экземпляров и продавалась по 2-3 рубля, я получила 137 рублей».

В соцсетях народ, конечно же, опустил её с небес на землю: «Русские люди по рублю вам платили за билеты. Если бы не они, кому бы вы со своей Аллой были нужны? Кроме Советского Союза, где вас знают ещё? Сколько миллионов вы заработали в России на концертах и корпоративах?!»…

Неожиданно включилась в эту дискуссию и напомнила о себе певица Мария Максакова. Она подтвердила: да, Лайма Вайкуле «содержала Советский Союз». «Я больше скажу: Лайма должна была стать ярчайшей звездой Бродвея, - разошлась Максакова. - Но она не вписывалась в советскую эстетику. Советский Союз ей должен не только невыплаченные гонорары, но гораздо больше».

Мы попросили прокомментировать эти громкие заявления слегка позабытых певиц музыканта, композитора, певца Юрия Антонова. Во-первых, в отличие от Марии Максаковой, Юрий Михайлович не только жил, но и работал в Советском Союзе (когда распался СССР, Марие Максаковой было 14 лет). Он знает, сколько платили артистам за концерты и записи пластинок, сколько забирало себе государство. Может быть, правда: Лайма Вайкуле содержала Советский Союз, а Алла Пугачева – Россию?

- Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины. Во-первых, она ссылается на Пугачеву, мол Алла содержала Россию, в то время, как Пугачева этого не говорила. Во-вторых, кто такая Лайма Вайкуле даже на фоне нашей (не говоря о мировой) эстрады? Да, никто. Когда она говорит о себе (и через запятую о Пугачевой – Ред.), она примеряет на себя королевскую мантию, которую никогда не носила.

- Она говорит немного о другом, что в Советском Союзе артистам мало платили. Большую часть дохода от концертов, продажи пластинок забирало себе государство…

- Не только артистам, всем тогда мало платили. Но никто не умер от голода. О каких огромных заработках идет речь, если Лайма Вайкуле никогда не входила в категорию топ-артистов? Внешне она очень симпатичная, не спорю. Я был с ней неплохо знаком.

Лайма Вайкуле. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В 2009 году я выступал в Юрмале с сольным концертом. Там пели мои песни звезды российской эстрады. И Лайма тоже пела мою песню. Но она всегда была латышской певицей средней величины.

Послушайте, Латвия – маленькое государство. У них нет никого, кроме Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса.

Да, Раймонд Паулс – великий эстрадный композитор. И очень хороший пианист. А Вайкуле сыграла определенную роль в развитии шансона, я бы так определил её место и стиль.

Тут и комментировать нечего. Она свое дело сделала. Спасибо ей за это. И до свидания. Не надо грубить, оскорблять. Просто после подобных её заявлений надо вежливо сказать: до свидания, Лайма.

- Что это значит?

- Это значит, что больше никогда не увидимся.

Время сейчас тяжелое для нашей страны. Но, поверьте, мы выберемся из этой ситуации. И все те, кто сейчас говорит бранные слова в отношении нашей страны и людей, проживающих на территории России, будут потом горько жалеть о сказанном.