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Звезды4 декабря 2022 18:20

Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление про Аллу Пугачеву

Лайма Вайкуле вызвала безумное возмущение россиян, заявив, что она "кормила весь СССР"
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Певица Лайма Вайкуле

Певица Лайма Вайкуле

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лайма Вайкуле последние месяцы не выходит в свет. Певица, по слухам, тяжело больна. В окружении звезды говорят о том, что она борется с раком груди, прошла сложное лечение в США. Сейчас артистка находится в Латвии, до недавнего времени вела достаточно закрытую от публичных глаз жизнь. Но на днях Вайкуле внезапно дала интервью и оскандалилась.

Лайму Вайкуле многие россияне обвиняют в том, что обосновавшаяся в Латвии 68-летняя певица отвернулась от России. Народ не понимает, как исполнительница хита "Вернисаж" может так плохо относиться к стране, в которой она не только сделала свою блистательную карьеру, но и благодаря которой заработала миллионы, купив недвижимость по всему миру.

Вайкуле считает необоснованным мнение о том, что она всем обязана российской публике. Она резко ответила своим критикам. По ее словам, это СССР и Россия обязаны ей "по гроб жизни", а не наоборот. "Мне приходили комментарии: Россия вас создала, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски", - огорошила она.

После чего внезапно сделала заявление о своей подруге Алле Пугачевой. Как известно, артисток связывает многолетняя дружба. Женщины часто бывают друг у друга в гостях. И сейчас, когда Примадонна сбежала из России, Лайма всецело встала на защиту Аллы Борисовны.

"Я уже не говорю про Аллу. Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Самая главная звезда России - это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы... Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали денег для СССР, что стыдно говорить", - с возмущением рассуждает вокалистка.

Она напомнила, что, получая 17 рублей, собирала стадион в 45 тысяч зрителей. "Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. За выпущенную «Мелодией» пластинку, которая разошлась по СССР тиражом в 20 миллионов экземпляров и продавалась по 2-3 рубля, я получила 137 рублей", - негодует блондинка.

По словам звезды, столь низкий гонорар так ее возмутил, что она даже не пошла получать деньги. Раскритиковала она и патриотическую позицию российских артистов. "Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с озверелыми лицами и делают вид страшно грустных. Это фальшь", - сказала она.

Пользователи сети, услышав из уст женщины эти заявления, впали в ступор. Россияне такой наглости никак не ожидали.

"Вы где деньги брали? Вам русские люди по рублю платили за билеты. А если бы они не слушали, кому бы со своей Аллой нужны были", "Вы столько денег заработали на нас, на простых людях", "Кто содержал?!.. СССР содержал народ, насколько я знаю. Как и любую страну - народ содержит сам себя. А помимо Вайкуле и Пугачевой были Лидия Русланова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Аида Ведищева, величайшие композиторы и поэты: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Ян Френкель, Александр Зацепин, Максим Дунаевский и многие, многие другие, которых мы знаем по многим их творениям, а не одной-две песни Вайкуле", "Кроме Советского Союза и России конкретно ее где-нибудь еще знают?", "Пусть расскажет, кто ее содержал, когда в варьете скакала. Правда, вряд ли вспомнит, много их было. И Пугачева пусть расскажет, как по баням ездила и благодаря покровителям талантливых певиц задвигала", "Странно, весь СССР содержала, а Латвию не может. Весь народ оттуда разбежался", "Это ее советский союз и Россия кормили всю жизнь! А что же она не озвучила, сколько она всего заработала миллионов в России на концертах и корпоративах?" - гневаются россияне

Не смогла промолчать и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - убийственно точно выразила мнение россиян Мария.

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно

Шоу-бизнесЗвезды: скандалЛайма Вайкуле: досье KP.RU