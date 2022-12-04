Лайма Вайкуле сделала скандальное заявление про Аллу Пугачеву

Певица Лайма Вайкуле Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лайма Вайкуле последние месяцы не выходит в свет. Певица, по слухам, тяжело больна. В окружении звезды говорят о том, что она борется с раком груди, прошла сложное лечение в США. Сейчас артистка находится в Латвии, до недавнего времени вела достаточно закрытую от публичных глаз жизнь. Но на днях Вайкуле внезапно дала интервью и оскандалилась.

Лайму Вайкуле многие россияне обвиняют в том, что обосновавшаяся в Латвии 68-летняя певица отвернулась от России. Народ не понимает, как исполнительница хита "Вернисаж" может так плохо относиться к стране, в которой она не только сделала свою блистательную карьеру, но и благодаря которой заработала миллионы, купив недвижимость по всему миру.

Вайкуле считает необоснованным мнение о том, что она всем обязана российской публике. Она резко ответила своим критикам. По ее словам, это СССР и Россия обязаны ей "по гроб жизни", а не наоборот. "Мне приходили комментарии: Россия вас создала, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски", - огорошила она.

После чего внезапно сделала заявление о своей подруге Алле Пугачевой. Как известно, артисток связывает многолетняя дружба. Женщины часто бывают друг у друга в гостях. И сейчас, когда Примадонна сбежала из России, Лайма всецело встала на защиту Аллы Борисовны.

"Я уже не говорю про Аллу. Алла вообще как человек, музыкант на первом месте, это не о чем говорить. Самая главная звезда России - это Алла. Она всю жизнь отдала сцене и этому народу, но получила обратно плевок. Но не всех, а маленькой, злой и глупой массы... Посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил? Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали денег для СССР, что стыдно говорить", - с возмущением рассуждает вокалистка.

Она напомнила, что, получая 17 рублей, собирала стадион в 45 тысяч зрителей. "Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. За выпущенную «Мелодией» пластинку, которая разошлась по СССР тиражом в 20 миллионов экземпляров и продавалась по 2-3 рубля, я получила 137 рублей", - негодует блондинка.

По словам звезды, столь низкий гонорар так ее возмутил, что она даже не пошла получать деньги. Раскритиковала она и патриотическую позицию российских артистов. "Эти, которые поют какие-то сумасшедшие песни с озверелыми лицами и делают вид страшно грустных. Это фальшь", - сказала она.

Пользователи сети, услышав из уст женщины эти заявления, впали в ступор. Россияне такой наглости никак не ожидали.

"Вы где деньги брали? Вам русские люди по рублю платили за билеты. А если бы они не слушали, кому бы со своей Аллой нужны были", "Вы столько денег заработали на нас, на простых людях", "Кто содержал?!.. СССР содержал народ, насколько я знаю. Как и любую страну - народ содержит сам себя. А помимо Вайкуле и Пугачевой были Лидия Русланова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев, Аида Ведищева, величайшие композиторы и поэты: Александра Пахмутова, Николай Добронравов, Ян Френкель, Александр Зацепин, Максим Дунаевский и многие, многие другие, которых мы знаем по многим их творениям, а не одной-две песни Вайкуле", "Кроме Советского Союза и России конкретно ее где-нибудь еще знают?", "Пусть расскажет, кто ее содержал, когда в варьете скакала. Правда, вряд ли вспомнит, много их было. И Пугачева пусть расскажет, как по баням ездила и благодаря покровителям талантливых певиц задвигала", "Странно, весь СССР содержала, а Латвию не может. Весь народ оттуда разбежался", "Это ее советский союз и Россия кормили всю жизнь! А что же она не озвучила, сколько она всего заработала миллионов в России на концертах и корпоративах?" - гневаются россияне

Не смогла промолчать и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Братцы! Новостей подвезли! Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева - всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы", - убийственно точно выразила мнение россиян Мария.

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