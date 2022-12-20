Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на радиостанции "Комсомольская правда"`. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Не верьте слухам, слушайте врачей»

- Анна Юрьевна, интернет полон слухами: в стране свирепствует самый страшный вид гриппа – так называемый свиной. Вот уже 86 регионов познакомились с этой заразой. Говорят, иммунитета от страшного «свиного» гриппа нет, спасайся, кто как может. Что же на самом деле происходит?

- Очень попросила бы наших граждан максимально критично относиться к слухам, высказываниям людей, которые не являются врачами. То, что говорят анонимные источники, далеко не всегда является правдой. Слушайте только врачей, обращайтесь в официальные медучреждения.

А мои коллеги, врачи и ученые, все говорят, собственно, одно: пришел грипп варианта H1N1. Это, наверное, один из самых быстро распространяющихся и тяжело переносимых людьми вариантов гриппа. Он появился первый раз в 2009-2010 году, тогда была объявлена пандемия. Затем он пришел к нам зимой 2015-2016 года. И вот сейчас вернулся вновь в таком активном варианте.

- От него, действительно, нет спасения?

- Это вирус гриппа, который мы уже знаем. Против него в России есть четыре очень эффективных вакцины. На сегодняшний день в Российской Федерации привито 52,2 % от совокупного населения. И люди, которые привиты, практически не болеют. В наших сводках среди общего количества заболевших, количество привитых среди них – чуть больше 300 человек на всю страну. И эти вакцинированные люди переносят свиной грипп легко.

В основном привитые не болеют. Но если вдруг иммунитет дает слабину и пробивается вирусом, то заболевание протекает не тяжело.

- Есть сообщения о скончавшихся от гриппа?

- К сожалению, есть и умершие, но это единичные случаи, я надеюсь, что на этом все и остановится, среди них привитых нет совсем.

- То есть прививаться все-таки надо?

- Надо. Это бесплатная прививка на территории Российской Федерации. Мы практически лидеры в мире, кто прививает столько населения за счет бюджета страны.

- Так все безнадежно для непривитых?

- Этот грипп лечится специальным средством, которое было изобретено в 2010 году и используется сейчас. Оно сегодня в достаточном количестве имеется в нашей стране. Вирус гриппа, который сегодня циркулирует, мы выделили уже достаточно давно, как только первые случаи появились, было определено, что он чувствителен к лекарству, которое для него используется и назначается врачами. Препарат изготавливается в Российской Федерации, и имеется в достаточном количестве. То есть, все под контролем.

На сегодняшний день в Россиии от гриппа привито чуть больше половины совокупного населения. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Но болеть всегда неприятно, даже если есть лекарство. Это в самом деле достаточно тяжелая болезнь, несколько дней температура высокая, изматывающая, человек чувствует головную боль, у него насморк, кашель, ему плохо.

Хочу напомнить, что у нас кроме гриппа остается еще и ковид. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как и ни одна страна на планете. И сейчас идет небольшой сезонный подъем коронавирусной инфекции. Пути передачи и гриппа, и ковида одинаковые - воздушно-капельный - при кашле, чихании, при разговоре. А в ряде случаев человек может заразиться при попадании вирусов на поверхность, а с поверхности на слизистые.

- Скажите, а прививочная кампания в Москве была достаточно активной и массовой?

- В этом году прививочная компания и в Москве, и в других городах прошла достаточно успешно. Всех, кто подлежал прививкам, Москва привила с превышением плана.

- Анна Юрьевна, скажите, формируется ли база геномов новой коронавирусной инфекции?

- На самом деле нам есть чем гордиться: мы объединили все лаборатории в стране, независимо от формы собственности, которые занимаются исследованием коронавируса, и все их данные попадают в нашу базу, раньше публиковались только в зарубежной. И за два года в российской базе данных было размещено более 220 тысяч геномов. Это очень хороший результат совместных усилий нашей науки и практики. Этого удалось достичь благодаря тому, что система Роспотребнадзора работает во всех субъектах Российской Федерации, и все 27 научно-исследовательских организаций тоже в нее включены.

Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов во время беседы в радиостудии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А где находится эта база?

- В центральном Научно-исследовательском институте эпидемиологии, в Москве. Идет сбор материалов в том объеме, который нужен, выборка ровно та, которая нужна, чтобы видеть, изменяется вирус или нет.

Мы эту систему делали под ковид, и знаем, какие вирусы на сегодняшний день циркулируют во всей стране, на всех территориях, какие вызывают особенные случаи или вспышки, как вирус изменяется, какое может быть развитие ситуации. Такое постоянное наблюдение позволяет нам не пропустить что-то новое.

- Как эта база данных будет использоваться в перспективе?

- Мы имеем очень мощный информативный инструмент, которым должны пользоваться не только для ковида. Сейчас идет настройка системы для того, чтобы она работала не только на грипп, но и на другие возбудители, которые нам интересны.

- Анна Юрьевна, с 2020-го по начало 2022 года говорили только о коронавирусе. О гриппе забыли. Сейчас все говорят о гриппе и ОРВИ и немножко забыли о Ковид-19. С точки зрения врача, нет ли ощущения, вытеснения гриппом ковида, как до этого Ковид вытеснил грипп?

- Сегодня ученые говорят о том, что идет борьба между разными вирусами: ведь «входные ворота» в организм человека для них одни - носоглотка. Мы в самом начале пандемии говорили о том, что, скорее всего, коронавирус будет сезонным и будет искать свое место в линейке сезонных вирусов, которые вызывают ОРВИ. Сейчас у нас не только грипп, но и много других инфекций, таких как ОРВИ - риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы - «пейзаж» очень разнообразный. Да, два года коронавирус не давал развернуться сезонным вирусам, в том числе и благодаря противоковидным мерам и ограничениям, которые в последствие стали и противовирусными.

Меры, которые мы предпринимали для того, чтобы не заболеть ковидом, были беспрецедентными в истории человечества и таким образом, мы не пускали другие вирусы… В прошлом году в Российской Федерации нами был зафиксирован небольшой подъем гриппа Н3N2, однако затем волна омикрона его поглотила. И мы на время о гриппе забыли.

Анна Попова: "Хочу напомнить, что у нас кроме гриппа остается еще и ковид. Мы абсолютно не освободились от этого вируса, как и ни одна страна на планете". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вирусам не дадим покоя!

- Мы забыли еще и о целом ряде других инфекций: о кори, о дифтерии, о краснухе, о коклюше – о многих других инфекциях, которые тоже передаются воздушно-капельным путем. И целый ряд стран, к сожалению, «просел» в части иммунизации против этих инфекций. Это вот еще один новый вызов, еще один новый риск сегодняшнего дня.

- Что же, теперь ждать еще и эпидемии кори?

- Нет, эпидемии кори мы не ждем, никто ее не предполагает. А вот вспышечные ситуации могут быть, они время от времени возникают в разных странах с невысоким охватом иммунизации против заболевания. В Российской Федерации ситуация другая. Есть постановление главного государственного санитарного врача о дополнительных мерах по противодействию кори, по иммунизации. Я напомню исторический факт: что после появления прививок против кори в начале 60-х годов прошлого века заболеваемость в Советском Союзе снизилась в 10 тысяч раз! У нас очень эффективная отечественная вакцина. Мы привили всех, в соответствие с календарем прививок. И, несмотря на вспышки кори в разных странах и даже у наших ближайших соседей, в нашей стране зафиксировано всего 34 случая за год. Все эти случаи завозные, не получившие распространения. Мы успели локализовать все очаги.

- Как распознать корь, какие симптомы?

- Никак, не надо пытаться распознавать заболевание самому. Есть недомогание – не занимайтесь самодиагнозом, обращайтесь, пожалуйста, к врачу. Пусть он разберется.

- Знаете, вот такой необычный вопрос, может быть все эти вирусы в курсе, что мы их изучаем?

- Судя по тому, как они себя ведут, все время эволюционируя, пытаясь обойти все наши знания и барьеры, вполне возможно.

- Эй, вирусы, вы нас слышите? Мы все равно вам не дадим покоя.

- Совершенно верно! Прививайтесь на здоровье! Но – вовремя.

- Еще вопрос: в связи с тем, что происходит в мире вообще, какие-то импортные вакцины в России еще остались?

- Ну, если говорить о вакцинах против гриппа, то все вакцины, которые в этом году закупались бюджетом Российской Федерации для бесплатной вакцинации – отечественные и очень эффективные. Я не вижу необходимости искать какие-то импортные аналоги. Вот я, мои близкие, мои дети, мои родители, все прививаются отечественными вакцинами уже много лет. Гриппа в нашей семье после прививок нет.

- Анна Юрьевна, но зарубежную вакцину при желании можно достать?

- Слово «достать» мне не очень понятно. Если у вас есть возможность прививаться зарубежной вакциной, прививайтесь на здоровье. Но еще раз повторюсь – я абсолютно уверена в наших отечественных вакцинах.

- Не планирует ли Роспотребнадзор перевести Ковид-19 из каких-то пандемических вирусов в простой сезонный?

- Мы посмотрим, как он будет себя проявлять дальше. Все равно, коронавирус останется как вирус с пандемическим потенциалом, как бы мы его ни назвали. А вот меры реагирования, совершенно очевидно, мы изменили, учитывая то, как изменился сам вирус.

ВОПРОСЫ ОТ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

- Слушатель Радио «КП» спрашивает, как называется лекарство от гриппа. Говорит, как раз сейчас болеет.

- Я бы не стала в прямом эфире озвучивать название, совершенно по понятным причинам – надо, чтобы медицинский работник определил, какое именно лекарство нужно конкретному пациенту. Потому что это может быть грипп, а может быть и не грипп. Не стоит заниматься самодиагностикой и, тем более, самолечением. И никаких «перенесу на ногах» - это опасно!

- Из Республики Татарстан, из Казани пришел вопрос. «Анна Юрьевна, как врач определит, какой именно грипп? Симптомы одинаковые, на анализы не посылают. Во время ковида врачи приходили с готовыми рецептами».

- Совершенно справедливый вопрос – вопрос дифференциальной диагностики. Нужно отличить грипп от ковида как минимум. На ковид должны тестировать всех, кто пришел с признаками респираторной инфекции… Всех - это такое правило. Если кто-то, где-то этого не делает - это - нарушение. На ковид обследуют всех, кому ставят диагноз «пневмония», всех, кого госпитализируют. А на грипп исследования выполняются по назначению врача. Сегодня в нашей стране ежедневно проводится порядка 30 тысяч тестов на грипп. Но это, конечно, мало. И чтобы поменять ситуацию, Правительство Российской Федерации поставило задачу, которая, я уверена, в кратчайшие сроки будет решена, о симметричном ковиду тестировании на грипп. Чтобы врач мог разобраться сразу, у постели больного, или в течение суток поставить диагноз лабораторно. Чтобы любой врач в любом населенном пункте мог это сделать.

Большая сеть ПЦР-диагностики, которую мы создали, готова включиться в тестирование гриппа. У нас есть наш информационный центр в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии, который перерабатывал у себя все результаты всех тестов на ковид в стране. И ровно тоже самое он будет делать по гриппу.

- Еще один вопрос пришел из Башкортостана: у нынешнего гриппа «любимый» возраст есть?

- Спасибо, очень важный, очень правильный вопрос. На сегодняшний день «любимый» возраст - возраст максимального поражения - это детки, и в первую очередь малыши до 6 лет. За ними идут школьники, затем люди старшего возраста. Это самые поражаемые возрастные группы. И именно этих людей надо поберечь сегодня. Это касается и грядущих новогодних праздников, и утренников в детских садах и школах. Что нужно сделать? В субъектах введены правила и планы по противодействию гриппу - обязательное условие при любом гриппозном эпидподъеме, и все это реализуется. Максимально тщательными сейчас должны быть (мы видим, так и есть) фильтры в школах и в детских садах. Главное, если ребеночек недомогает, не надо водить его ни в школу, ни в детский сад. Во-первых, надо разобраться с его состоянием здоровья, насколько оно тяжелое или нет. А во-вторых, не допустить того, чтобы другие детки в детском саду или школе заразились. Персоналу и детского сада, и школы нужно очень внимательно проводить осмотры на утреннем фильтре. Также если ребенок чувствует недомогание в течение дня, его нужно обязательно отпустить домой, оценив его состояние здоровья. И если в классе, в группе или в целом в школе отсутствует 20% детей, не важно, грипп это, ОРВИ или ковид, этот организованный коллектив - класс или школа - должны уйти на карантин.

КСТАТИ

Время снова надевать маски?

… - Я посмотрела сводку, - поделилась Анна Юрьевна, - в аптеках повысился спрос на маски, и сейчас количество людей в масках начинает увеличиваться. Это - правильно, потому что уже все умеют и знают, как защищаться. Мы - не вводим никаких ограничений, но это самое простое разумное, что есть, надеть маску, - рассказала руководитель ведомства KP.RU, напоминая гражданам, что маска - это самый простой способ избежать заражения гриппом.

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И ещё Анна Попова напомнила: после улицы, придя домой, не забывайте помыть руки, лицо и промыть пазухи носа