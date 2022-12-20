Ярослав Бойко

Ярослав Бойко разводится с женой после 23 лет брака, сообщает агентство городских новостей "Москва". Что именно стало причиной разрыва, пока неизвестно. Никаких слухов о новых романах актера в последние годы не появлялось. Впрочем, артиста давно подозревают в отношениях с Марией Порошиной. Кроме того, бывшая жена Михаила Ефремова - актриса Евгения Добровольская родила от Бойко внебрачного сына.

Ярослав Бойко 23 года жил с танцовщицей Рамуне Ходоркайте. Новость о разводе супругов стала громом среди ясного неба. Иск на расторжение брака подан в один из московских судов, сообщает агентство городских новостей "Москва".

У супругов двое детей. В 1999-м родился сын Максим, а в 2003-м дочка Эмилия.

Отношения в семье долгие годы были непростыми. Жена закрывала глаза на любовные похождения Ярослава. В 2001 году на съемках сериала "Подозрение" у Бойко случился бурный роман с Евгенией Добровольской. Актриса родила от него сына Яна.

Тогда Добровольская признавалась: "Я искренне надеялась на то, что Ярослав расстанется со своей женой и у нас все будет хорошо".

В 2003 году на экраны вышел фильм "Всегда говори всегда", где Мария Порошина и Ярослав Бойко сыграли мужа и жену. Они показали такую любовь, что у всех перехватывает дыхание. С тех пор поклонники не устают говорить о романе звезд. Подозревали, что даже своего долгожданного сына Порошина родила от Бойко.

Впрочем, сами артисты утверждают, что их связывает исключительно крепкая дружба. А с недавних пор они еще и играют в новой театральной постановке. "С Ярославом Бойко мы выпустили лирическую комедию «Снежный вальс». У нас со Славой был спектакль «Неоконченный роман», с которым мы объездили всю Россию. И вот теперь - новая история о любви двух одиноких людей", - рассказывала Порошина.

Что касается Ярослава, то он слухи о романе с Марией опровергал. Актер заверял, что его не связывают любовные отношения с актрисой.

"Однажды Маша пошла на рынок, а тогда как раз транслировали третий сезон сериала. Я в нем изменял героине Порошиной. И вот Маша подходит к прилавку, а продавщица ей говорит: «Вот же ты дура! Он тебе на глазах у всей страны изменял. Иди отсюда, ничего тебе не продам». Потом спустя какое-то время мы снимали новые серии уже в Питере. Прогуливались с Машей по рынку, пока на площадке подготавливали свет. И тут я слышу люди перешептываются между прилавками, говорят: «Ну, наконец-то они вместе». Это было так странно", - делился воспоминаниями артист.