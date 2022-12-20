Ярослав Бойко ушел от жены после измены

Актер Ярослав Бойко

Поклонники Ярослава Бойко обсуждают печальную новость. Актер ушел от жены Рамуне Ходоркайте после 23 лет брака. Истинные причины горького расставания остаются тайной. Меж тем народ предполагает, что избранница звезды сериалов не выдержала измены супруга. Как известно, у Ярослава есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской. Кроме того, не утихают слухи о его связи с Марией Порошиной. Злые языки шептались, что своего долгожданного сына Андрея знаменитость родила якобы от Бойко.

Ярослав Бойко подал заявление о разводе с женой Рамуне Ходоркайте. В исковом заявление артиста, поступившем в один из судебных участков Москвы, содержится всего лишь один пункт - расторжение брака, передает агентство городских новостей "Москва". Ни имущественных претензий, ни требований по несовершеннолетней дочери у артиста нет. Как известно, у супругов двое детей. В 1999-м родился сын Максим, а в 2003-м дочка Эмилия.

Сейчас публика гадает, что послужило причиной разрыва многолетнего брака. Ярослав не раз говорил, что главной наградой в жизни считает семью. Ради жены и детей он отказывался от перспективных предложений.

Многодетный отец очень трепетно относится к своим детям. старается никого из детей не обделять своей любовью. Помимо наследников от Рамуне у него есть внебрачный сын Ян от актрисы Евгении Добровольской. "Я - сумасшедший отец. Но я очень добрый. Дети знают, что я их пальцем никогда не трону", - делился он.

Роман между Ярославом и женой Михаила Ефремова случился в 2001 году, во время их совместных съемок в фильме «Подозрение». Бойко к тому времени уже растил старшего сына.

Конечно, Ходоркайте узнала о любовнице. "Каждый день супружеской жизни - это поступок со стороны обоих! В нашей семейной жизни бывало всякое: предательство, измены… Если ты понимаешь, что хочешь быть с этим человеком, то многое можешь простить, подстроиться, измениться сам. Если любишь, главное - чтобы твоей половинке было хорошо", - говорила женщина в одном из интервью.

По словам актера, жена восприняла известие о его измене спокойно, а он не стал обсуждать с ней случившееся, как будто ничего и не было. "Я не помню слова жены, которые она мне сказала, когда узнала о внебрачном сыне. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. Всякое случалось... Жена никогда не показывала, что ревнует", - признавался артист Борису Корчевникову.

К слову, прошло несколько лет, прежде чем Ярослав признал наследника. Ян очень похож на отца и пошел по родительским стопам. Он делает карьеру в кино и театре.

Высказывался Бойко и романе с Марией Порошиной. По его словам, любовной связи между ними никогда не было, они дружат семьями и поддерживают друг друга. "Нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать... А я к этим слухам отношусь спокойно: привык..." - резюмировал Бойко.