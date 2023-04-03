«Разъезжаемся скоро»: Асмус покинет особняк на Рублевке, в котором она живет вместе с Харламовым

Кристина и Гарик делят один дом на двоих в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус». Фото: соцсети.

Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись еще в 2020 году, но все это время жили вместе, под одной крышей. Кристина – на своей половине дома, Гарик – на своей. Вместе с ними элитную недвижимость на Рублево-Успенском шоссе делят 9-летняя дочка Настя и мама Гарика Наталья Игоревна.

Поклонники удивляются: как шоумен и актриса могут все еще жить бок о бок? Тем более, что у каждого из них уже появилась новая любовь. Гарик встречается с актрисой Катериной Ковальчук, Кристина – с коллегой про театру имени Ермоловой, актером Романом Евдокимовым. Такая вот большая шведская семья.

Видимо, такое положение вещей все-таки не устраивает Кристину. На премьере сериала «Сансара» минувшим вечером Асмус заявила, что скоро съедет из принадлежащего Харламову особняка на Рублевке.

Актриса сообщила журналистам, что пока они с Гариком все еще живут под одной крышей.

«Это не слухи. Мы действительно живем вместе. Но у нас прекрасные отношения с Гариком, очень хорошие, теплые и дружеские. Мы действительно живем на разных этажах, но видимся почти каждый день», - заверила она.

Те, кто читал взаимные колкости, которыми Гарик и Кристина периодически обменивались в соцсетях, наверняка усомнятся в том, что отношения между экс-супругами остались «теплые и дружеские». Но, возможно, Асмус и Харламову удалось зарыть топор войны. Тем более, что Кристина вскоре покинет дом Гарика и переселится в другое место. Какое – она пока не рассказывает.

«Мы продолжаем жить вместе, но разъезжаемся скоро. Очень скоро», - цитирует актрису портал Woman.ru.

В особняке вместе с Асмус и Харламовым живут их дочь Настя и мама Гарика. Фото: соцсети.

Дом Харламова и Асмус расположен в закрытом коттеджном посёлке «Ильинка Лейнхаус» в Московской области. Кристина и Гарик поселились в самом дорогом и роскошном особняке этого жилого комплекса. В доме четыре этажа. Кристина с Гариком живут на разных – Харламов на верхнем, Асмус на нижнем. Таунхаус построен на одном из самых больших участков в поселке - почти восемь соток. Внутреннее убранство дома выполнено в светлых тонах. Супруги выбрали для отделки неоклассический стиль. На полу – итальянский мрамор и итальянские же ковры. Повсюду дорогая мебель, роскошный текстиль и стильные аксессуары.

«Когда я забеременела, мы переехали за город. И вот уже 10 лет я ни в какую не хочу обратно в центр. Мне по кайфу жить среди сосен в размеренном ритме и копаться в огороде», - рассказала недавно Кристина в соцсетях.