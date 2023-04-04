Запад лепит из убийцы Владлена Татарского жертву. Но она для них - расходный материал

На Западе пытаются выставить жертвой убийцу Владлена Татарского Дарью Трепову Фото: REUTERS

Заголовки сегодняшних западных газет: «Они подставили меня», «Арестовали пацифиста», «В Санкт-Петербурге арестовали активистку». Из террористки Треповой, которую ждет следствие и суд, уже пытаются вылепить «жертву режима». Девушку, которая «не побоялась пойти против российских патриотов».

Следствием уже установлено, что ей помогали из фонда Навального: снимали недешевое жилье в Санкт-Петербурге, снаряжали взрывчаткой и взрывателем статуэтку, информировали о передвижении Владлена Татарского. Над подготовкой теракта работали несколько человек под координацией западных спецслужб, русскоязычные центры которых, как известно находятся в Эстонии и Украине.

26-летняя Дарья Трепова была выбрана не случайно. Девушка принадлежала к неформальным объединениям. Была из молодежной среды, феминисткой, позиции которых весьма сильны на Украине и продвигаются в России иностранными спецслужбами. А там легко цепляют на крючок женщин попавших в сложные жизненные ситуации, ВИЧ-инфицированных, наркоманок, ранее судимых.

Есть информация, что Трепова в прошлом году некоторое время жила за границей, где и была завербована.

Создать для молодой женщины дополненную реальность, где мир в миг меняется по ее желанию, хороший психолог может очень легко. За участие в террористической акции таким обещают изменить их жизнь: больным обещают лечение за границей, новое лицо, документы…

Но для западных спецслужб или российских либералов пообещать - не значит жениться. Трепова не убийца Дарьи Дугиной Вовк, которую украинские спецслужбы вывезли с ребенком в Эстонию, а скорее - расходный материал.

Неформалку из молодежной среды подобрали специально, чтобы после теракта бросить, и через СМИ сделать из нее героиню. Сейчас западные СМИ будут транслировать эту историю таким образом, чтобы показать, что Трепова продукт раскола в патриотической тусовке России. Что преступление она спланировала и подготовила одна по каким-то своим, идейным соображениям.

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