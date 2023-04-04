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Общество4 апреля 2023 10:20

Запад лепит из убийцы Владлена Татарского жертву. Но она для них - расходный материал

На Западе пытаются выставить жертвой убийцу Владлена Татарского Дарью Трепову
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
На Западе пытаются выставить жертвой убийцу Владлена Татарского Дарью Трепову

На Западе пытаются выставить жертвой убийцу Владлена Татарского Дарью Трепову

Фото: REUTERS

Заголовки сегодняшних западных газет: «Они подставили меня», «Арестовали пацифиста», «В Санкт-Петербурге арестовали активистку». Из террористки Треповой, которую ждет следствие и суд, уже пытаются вылепить «жертву режима». Девушку, которая «не побоялась пойти против российских патриотов».

Следствием уже установлено, что ей помогали из фонда Навального: снимали недешевое жилье в Санкт-Петербурге, снаряжали взрывчаткой и взрывателем статуэтку, информировали о передвижении Владлена Татарского. Над подготовкой теракта работали несколько человек под координацией западных спецслужб, русскоязычные центры которых, как известно находятся в Эстонии и Украине.

26-летняя Дарья Трепова была выбрана не случайно. Девушка принадлежала к неформальным объединениям. Была из молодежной среды, феминисткой, позиции которых весьма сильны на Украине и продвигаются в России иностранными спецслужбами. А там легко цепляют на крючок женщин попавших в сложные жизненные ситуации, ВИЧ-инфицированных, наркоманок, ранее судимых.

Есть информация, что Трепова в прошлом году некоторое время жила за границей, где и была завербована.

Создать для молодой женщины дополненную реальность, где мир в миг меняется по ее желанию, хороший психолог может очень легко. За участие в террористической акции таким обещают изменить их жизнь: больным обещают лечение за границей, новое лицо, документы…

Но для западных спецслужб или российских либералов пообещать - не значит жениться. Трепова не убийца Дарьи Дугиной Вовк, которую украинские спецслужбы вывезли с ребенком в Эстонию, а скорее - расходный материал.

Неформалку из молодежной среды подобрали специально, чтобы после теракта бросить, и через СМИ сделать из нее героиню. Сейчас западные СМИ будут транслировать эту историю таким образом, чтобы показать, что Трепова продукт раскола в патриотической тусовке России. Что преступление она спланировала и подготовила одна по каким-то своим, идейным соображениям.

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