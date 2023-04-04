Террористку выдали жесты: Что не так в поведении Треповой на видео с взрывом, убившим Владлена Татарского

На кадрах видно, как девушка как будто руками отгораживается от статуэтки

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова сразу после задержания заявила: «Меня подставили». Девушка уверяет, что не знала о бомбе в статуэтке, которую она принесла на встречу с журналистом. Правда или обман?

Мы решили проверить слова Треповой при помощи «эксперта по лжи», профайлера Ирины Куршаковой. Специалист по нашей просьбе просмотрела видео с последними секундами перед взрывом. На камеру попал момент, как Дарья передает заминированную статуэтку, а потом садится рядом.

- Четко видим: Трепова знала, что внутри что-то есть. Она опустила голову, когда сначала стала уходить. Это говорит о том, что она пыталась скрыть свои мысли. В то же время она шла медленно — не было страха, - рассказала профайлер.

Но Дарья тогда никуда не ушла. Ее попросили сесть рядом.

- Она села с наклоном вперед. Не похоже, что она знала о большом взрыве и мощной ударной волне, - добавила Куршакова.

- На кадрах видно, как девушка как будто руками отгораживается от статуэтки, а потом она закрыла лицо… - вопрос «Комсомолки».

- Да, она жестом как бы отодвигала статуэтку от себя. Она закрыла рот, но сделала это улыбаясь! Явный символ попытки скрыть информацию. Мне кажется, она знала, что в статуэтке что-то есть, что-то может взорваться… Но я полагаю, она не знала, что взрыв будет таким мощным. Она когда садилась, явно не понимала, какое расстояние будет безопасным, - рассказала нам эксперт.

Источники сообщают: Трепова на допросах призналась, будто статуэтку ей передал таксист еще в Москве. Девушка думала, что внутри может быть подслушивающий жучок.

Между тем, Дарья сама увлекалась лепкой. В ее телеграм-канале полно фотографий различных скульптур собственного изготовления. Кстати, статуэтки в стиле подаренного Татарскому бюста, покрытые золотой краской, у нее тоже были.

Совпадение?

Если окажется, что фигурку с бомбой внутри все же сделала Трепова, то ее версия о «подставе» полностью рассыпется. Сложно представить, как бы скульптор мог не знать о взрывчатке внутри собственной работы...

Как бы то ни было, Дарья точно не тянет на случайного свидетеля теракта. Подозреваемая месяцами готовилась к покушению на журналиста. В феврале 2022-го девушку вместе с мужем задержали на антивоенном митинге в Петербурге. Потом они даже уехали из страны вместе с другими эмигрантами.

Но с декабря Трепова вдруг резко прониклась патриотическими чувствами. Она уже успела вернуться назад в Россию. В соцсетях Дарья начала активно поддерживать наших бойцов, рисовала патриотические открытки и ходила в книжный магазин «Листва» на выступления Владлена Татарского. Там они шапочно познакомились. Этим Дарья воспользовалась в день теракта.

Сначала охрана не дала пронести бюст в ресторан. Но потом журналист сам разрешил подарить ему статуэтку, узнав Трепову.

Дарья не только рисовала открытки, она еще их пыталась продавать через «Листву». Одним словом, делала все, чтобы примелькаться в Z-тусовке.

ОФИЦИАЛЬНО:

Между тем, СК уже официально предъявил Треповой обвинение в терроризме. Правоохранители считают, что она виновата в «террористическом акте, совершенном организованной группой, повлекшим умышленное причинение смерти человеку; незаконном ношении взрывчатых устройств, совершенном организованной группой» (п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 222.1).

«2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, находившихся в кафе», - говорится в сообщении Следственного комитета.

СК уже отправил в суд ходатайство о заключении Треповой под стражу.