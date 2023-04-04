Провальные концерты МакSим обернулись отменой тура и грандиозным скандалом

МакSим упомянула про недопонимание в ее коллективе. Мол, все люди взрослые и, даст бог, решат вопрос в диалоге Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастрольный тур "Я буду жить!" певицы МакSим после серии скандалов все-таки отменён: ближайшие концерты в Ижевске, Екатеринбурге, Питере, Москве и других городах переносятся на неопределенный срок. Причина тому - странное состояние артистки, которую подозревают то в беременности, то в опьянении, то в приеме психотропных препаратов... Особенно сильно это проявилось на выступлениях в Сочи (18 марта) и Твери (1 апреля): опухшая звезда с трудом стояла на сцене и шептала в микрофон, не попадая в ноты. Гигабайты пугающих видео с этих выступлений теперь гуляют по соцсетям.

"КУРС ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР"

Чтобы остановить "издевательство" над артисткой со стороны ее менеджмента, который якобы заставляет МакSим выходит на сцену, фанаты даже запустили в соцсетях хештег с требованием остановить тур. И спустя пару дней это принесло результат.

- Дорогие друзья! Прошу всех прекратить публичные разборки и истерики. Со мной все хорошо, насколько это сейчас возможно. Я приняла решение перенести концерты, в данный момент согласовываются новые даты. Недавний концерт в Твери показал, что есть вещи, которые, к сожалению, несовместимы. Такие, как требующая полной самоотдачи работа и курс лечебных процедур, - заявила Марина Максимова в соцсетях, не вдаваясь в подробности, но всё же подтвердив проблемы со здоровьем. Хотя до этого и артистка, и ее окружение уверяли публику, что всё в порядке.

Также МакSим упомянула про недопонимание в ее коллективе. Мол, все люди взрослые и, даст бог, решат вопрос в диалоге.

ГРЫЗНЯ МЕЖДУ САМИМИ БЛИЗКИМИ

Но оказалось, под "недопониманием" певица понимает громкий скандал между двумя самыми близкими своими сотрудниками с обвинениями в мошенничестве и воровстве, угрозами и обращениями к президенту (!). Ничего себе, друг друга не поняли...

Как выяснилось, директор МакSим Павел Назаров схлестнулся с ее пиар-менеджером Яной Богушевской.

- Вчера у нас состоялось совещание с ведущими прокатчиками нашей страны по поводу будущих концертов, в котором госпожа Богушевская назвала всех организаторов тура быдлом и непрофессионалами, - рассказал KP.RU Назаров. - Она от лица артиста обвинила всех организаторов и меня, в частности, в мошенничестве и воровстве, заявила, что мы наживаемся на артисте. Сказала, что у нее большие связи, и она всех уничтожит. Коллеги пребывали в недоумении, но из уважения к артисту продолжили работу над переносом гастролей. При этом надо понимать, что госпожа Богушевская де-юре и де-факто не имеет к артисту никакого отношения.

- А это как? В профиле МакSим в соцсетях она указана действующим пиар-менеджером, - уточнил сайт KP.RU.

- Она не принимает никаких решений, не участвует ни в каких контрактах. Ее действия и заявления не имеют никакой юридической силы, она никто: в правовом поле ее не существует. Более того, она находится не в России - живет в Италии и постоянно критикует то, происходит в Российской Федерации. И я лично в качестве директора артиста обратился сегодня в Администрацию президента с просьбой обратить на это внимание.

Кроме того, есть обвинения в воровстве и мошенничестве, это очень серьезные обвинения. И коллеги будут защищать свою честь и достоинство в суде. Не понимаю, зачем госпожа Богушевская, находясь в Италии вне российских законов и ничего не понимая, закрутила этот маховик. У нее, видимо, свои причины и свои интересы. В мой адрес также поступают угрозы и я буду предпринимать определенные меры.

- Но Богушевская, кажется, работает с МакSим уже лет 10. А вы сколько? И куда пропала Маргарита Соколова, которая была директором до вас?

- Я не могу комментировать деятельность некой Маргариты Соколовой. Я работаю с МакSим полтора года. У меня ни с кем не было никаких конфликтов, я исхожу из профессиональной позиции. Есть контрактные обязательства, и каждый должен их выполнять. При этом, пока всё было хорошо, госпожу Богушевскую всё устраивало. Но как только у нас начались проблемы, травля со стороны фанатов, она никак нас не поддержала и оказалась на другой стороне. Я полагаю, она и сама могла участвовать в акции с отменой тура, которая исходила от фан-клуба.

- А сама Марина общается с пиарщицей? Что она думает о вашем скандале?

- Да, наверное, общается. Но меня это мало интересует.

- Ну и самое главное: что все-таки с певицей МакSим? Что за лечение она проходит?

- С артистом все в порядке. Она занимается своей рабочей формой. Никаких иных причин здесь нет.

Кстати, в своих соцсетях директор пошел еще дальше и заявил, что Богушевская (в его интерпретации - Букашевская) лгала МакSим на протяжении 10 лет. Назаров призвал спасти от нее артистку, да и вообще "вычистить паразитов из индустрии". А вот пиарщица на звонки KP.RU так и не ответила.

КСТАТИ

А ЧТО, МОЖНО ЗАСУДИТЬ ЗА ЧАСТНУЮ СКЛОКУ?

Скандал между пиарщицей и директором вышел громким, однако, юридических последствий, по оценке экспертов, он иметь не будет.

- С одной стороны, обвинения произошли в публичной беседе: для этого не нужна толпа, достаточно и одного свидетеля. Но нужна лингвистическая экспертиза, которая установит, являлись ли фразы оскорблением либо предположением, либо же частным мнением, - объяснил KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Вообще, мошенник и вор - это понятия из Уголовного кодекса: чтобы назвать так кого-либо, нужно иметь соответствующее решение суда. То есть мошенник - это человек, осужденный а мошенничество; вор - осужденный за кражу и тд. В противном случае, такие утверждения являются клеветой и оскорблением. Гипотетически, иск в суд действительно можно подать. Но реальное разбирательство здесь маловероятно. Ответчик всегда может сослаться на частное мнение и уйти от ответственности.