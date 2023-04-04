Почему кураторы убийства Владлена Татарского выбрали именно Дарью Трепову

В соцсетях девушка неоднократно писала, что хотела покончить жизнь самоубийством Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Басманный суд Москвы. Следствие просит суд арестовать 26-летнюю девушку.

Бывший следователь МВД, а ныне адвокат Александр Карабанов рассказал в интервью сайту KP.RU, почему кураторы теракта выбрали в качестве исполнителя именно Трепову:

- Я абсолютно уверен, что в рамках предварительного следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В соцсетях девушка неоднократно писала, что хотела покончить жизнь самоубийством. Вполне вероятно, что ее специально подобрали под это «задание» как человека, который находится вот в таком раскаченном состоянии. Либо дав ей умереть с какой-то «высшей целью» или пообещав существенные бонусы.

Ранее появилась информация, что в момент взрыва Трепова находилась рядом с Татарским (военкор сам попросил девушку, подарившую ему роковую скульптуру со взрывчаткой внутри, сесть около него), но не пострадала - ее как раз закрыл погибший мужчина.

- Могу предположить, что она шла на это преступление, понимая, что умрет, - продолжает Александр Карабанов. - То, что она осталась жива, для девушки тоже было сюрпризом.

Как сообщили в Следственном комитете, Треповой предъявлены обвинения по статьям «Террористический акт» (наказание - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, - Авт.) и «Незаконная перевозка взрывчатых веществ, совершенная группой лиц» (от 10 до 15 лет, - Авт.).

- Сколько ей грозит? Женщинам максимальные сроки из гуманности не дают.

- Принимая во внимание, что она женщина, принимая во внимание, что она признала свою вину, ей в любой случае дадут наказание до 15 дет лишения свободы, - ответил адвокат Карабанов.

Как ранее сообщал сайт KP.RU жительница Санкт-Петербурга для подготовки покушения на Татарского на несколько месяцев переехала в Москву, пытаясь войти в круг его друзей и знакомых.