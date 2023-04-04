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4 апреля 2023 13:40

Почему кураторы убийства Владлена Татарского выбрали именно Дарью Трепову

Бывший следователь Александр Карабанов предположил, что Треповой могут дать до 15 лет лишения свободы за убийство Владлена Татарского
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
В соцсетях девушка неоднократно писала, что хотела покончить жизнь самоубийством

В соцсетях девушка неоднократно писала, что хотела покончить жизнь самоубийством

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дарью Трепову, обвиняемую в теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, доставили в Басманный суд Москвы. Следствие просит суд арестовать 26-летнюю девушку.

Бывший следователь МВД, а ныне адвокат Александр Карабанов рассказал в интервью сайту KP.RU, почему кураторы теракта выбрали в качестве исполнителя именно Трепову:

- Я абсолютно уверен, что в рамках предварительного следствия будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. В соцсетях девушка неоднократно писала, что хотела покончить жизнь самоубийством. Вполне вероятно, что ее специально подобрали под это «задание» как человека, который находится вот в таком раскаченном состоянии. Либо дав ей умереть с какой-то «высшей целью» или пообещав существенные бонусы.

Ранее появилась информация, что в момент взрыва Трепова находилась рядом с Татарским (военкор сам попросил девушку, подарившую ему роковую скульптуру со взрывчаткой внутри, сесть около него), но не пострадала - ее как раз закрыл погибший мужчина.

- Могу предположить, что она шла на это преступление, понимая, что умрет, - продолжает Александр Карабанов. - То, что она осталась жива, для девушки тоже было сюрпризом.

Как сообщили в Следственном комитете, Треповой предъявлены обвинения по статьям «Террористический акт» (наказание - лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, - Авт.) и «Незаконная перевозка взрывчатых веществ, совершенная группой лиц» (от 10 до 15 лет, - Авт.).

- Сколько ей грозит? Женщинам максимальные сроки из гуманности не дают.

- Принимая во внимание, что она женщина, принимая во внимание, что она признала свою вину, ей в любой случае дадут наказание до 15 дет лишения свободы, - ответил адвокат Карабанов.

Как ранее сообщал сайт KP.RU жительница Санкт-Петербурга для подготовки покушения на Татарского на несколько месяцев переехала в Москву, пытаясь войти в круг его друзей и знакомых.

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