Расшифрованы сигналы с планеты в созвездии Кита. Она может быть обитаема

Сигналы идут с планеты в 12 световых годах от Земли

Если уж искать братьев по разуму, то на планетах, которые обладают магнитным полем. К примеру, у Земли оно есть – защищает всё живое от губительного излучения космоса, да и Солнца, спасает от магнитных бурь. Ученые впервые обнаружили подобную защиту у экзопланеты, которая расположена не столь уж далеко от нас – всего в 12 световых годах. О чем отчитались в журнале Nature Astronomy – на него ссылается портал LiveScience.

Магнитным полем, похоже, обладает планета YZ Ceti b в созвездии Кита. На его существование указали принятые оттуда странные сигналы. По словам одного из авторов отчета Себастьяна Пинеды (Sebastian Pineda) – астрофизика из Университета Колорадо (astrophysicist at the University of Colorado), «запеленговал» их радиотелескоп Very Large Array (VLA) в Нью-Мексико. Сигналы повторялись с определенными интервалами – что, конечно, могло свидетельствовать об их искусственном происхождении. Уж очень череда сигналов была похожа на морзянку. Но, увы, как в итоге выяснилось, периодичность «точек-тире» точно соответствовала оборотам планеты вокруг звезды. То есть, все-таки свидетельствовала об их природном источнике.

Ветер обдувает магнитосферу планеты, а не её саму

Разобравшись в особенностях спектра сигналов, ученые поняли, что их генерирует магнитосфера планеты, взаимодействуя с магнитным полем самой звезды и её «звездным ветром». Аналогичным образом сигналит и наша планета – особенно когда усиленно обдувается «солнечным ветром» - потоком заряженных частиц, вылетающих из корональных дыр.

От потоков «солнечного ветра» в атмосфере Земли вспыхивают Северные сияния. Соответствующие сполохи, судя по всему, возникают и над планетой YZ Ceti b – раз у нее есть магнитное поле, тормозящее «звездный ветер». В таком случае, наверняка имеется и атмосфера – может быть, даже схожая с земной, которую магнитное поле и бережет.

Вот на Марсе магнитное поле едва ощущается – и от атмосферы почти ничего не осталось, а когда-то была. За два-три миллиарда лет её сдуло «солнечным ветром». А у нес нет – спасибо магнитосфере.

Планета YZ Ceti b каменистая, размером чуть меньше нашей – так называемая землеподобная. Или «двойник Земли». Находится на орбите маломощного красного карлика – правда, довольно близко от него. Насколько там жарко, пока не известно. Не исключено, что климат этой YZ Ceti b вполне сносный.

В любом случае ученые сделали большое дело: предложили способ, который позволяет оценивать, в самом ли деле те экзопланеты, оказавшиеся похожими на Землю, способны поддерживать жизнь.

Шансы найти её даст обладание магнитосферой, сигналы которой ловятся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У звезды Тау Кита обнаружены аж две потенциально обитаемые планеты

Созвездие Кита перспективно для поиска внеземной жизни. В 2017 году астрономы большой международной группы, объявили о существовании аж 4 планет у звезды Тау Кита. Две из них попадают в так называемую зону обитания – где не жарко и не холодно.

Расположение планет у Солнца и у звезды Тау Кита

Звезда Тау Кита подобна нашему Солнцу - одного с ним звездного класса G. Но примерно на 55 процентов менее мощная. С 60-ых годов прошлого века в её сторону направляют радиотелескопы в надежде уловить сигналы внеземной цивилизации. В нынешнем году надежда частично оправдалась. Ну, очень частично, конечно. Сигналы получены – пусть и не от братьев по разуму и не из окрестностей Тау Кита, но весьма перспективные, которые когда-нибудь и к братьям по разуму приведут.

Подробнее о размерах, климате и расположении планет у Тау Кита в нашем материале.

