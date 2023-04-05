Проклятье 50-летних: Почему у мужчин в расцвете сил останавливается сердце

Вместо появления рельефных бицепсов и завидных кубиков на животе тренировки могут обернуться серьезными проблемами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весной не только женщины бросаются худеть, чтобы влезть в летние наряды. Мужчины стройными рядами (увы, про фигуры так зачастую не скажешь) тянутся в спортзалы начинать новую здоровую жизнь. Однако вместо появления рельефных бицепсов и завидных кубиков на животе тренировки могут обернуться серьезными проблемами. Вплоть до внезапной сердечной смерти (ВСС). К сожалению, она может настичь и тех, кто тренируется давно и регулярно, предупреждают врачи. Именно так произошло на прошлой неделе с двумя посетителями фитнес-клубов в Москве. Как стало известно СМИ, 48-летний экономист и 47-летний адвокат скончались во время тренировок. Первый увлекался силовыми нагрузками. Второй потерял сознание во время плавания в бассейне.

Мужчинам в районе 40-50 лет грозит не только психологический кризис среднего возраста. Именно в этот период серьезно повышается риск сердечно-сосудистых катастроф, отмечают кардиологи. Причем, оба явления взаимосвязаны. Разочарование, переживания, стрессы бьют по сердцу и сосудам. Но решающим ударом нередко становятся именно физнагрузки. Почему занятия спортом, которые призваны улучшать здоровье и продлевать жизнь, внезапно обрывают ее? Кто в группе риска? И как спасти наших мужчин? Об этом мы поговорили с экспертом Лиги здоровья нации, заведующим кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины, профессором кафедры госпитальной хирургии №1 Сеченовского университета, д.м.н. Евгением Ачкасовым.

КАЧАЯ МЫШЦЫ, ЗНАЙ МЕРУ

- Внезапная сердечная смерть в большинстве случаев действительно сопряжена с физической активностью, - говорит врач. - При этом сердце может остановиться по разным причинам.

Среди них - острый инфаркт миокарда во время тренировок (то есть критичное повреждение сердечной мышцы из-за нарушения кровообращения), смертельно опасный сбой ритма сердца. Также к мгновенной смерти может привести сотрясение сердца (Commotio cordis). Так бывает, в частности, во время спортивных игр, когда в грудь попадает мяч, шайба. Или при ударах партнера в грудную клетку во время занятий спортивной борьбой.

А еще мужчин (да и женщин) может подвести желание накачать мышцы. Как рассказала в одном из интервью KP.RU врач-генетик Лариса Бавыкина, у любителей силовых тренировок растут не только бицепсы и трицепсы. Накачивается и наша основная мышца, сердечная - миокард. «Если происходит излишний сдвиг в объеме миокарда, то есть сердечная мышца увеличивается слишком сильно, клапаны сердца могут перестать закрываться до конца. Вероятность этого зависит от индивидуальных особенностей человека, у кого-то так происходит, у кого-то нет. Когда мы слышим о внезапной гибели спортсменов во время соревнований, то это может быть связано именно с таким случаем», - пояснила эксперт. Поэтому, если вы активно занимаетесь фитнесом с большими силовыми нагрузками, обязательно нужно следить за изменением объема сердечной мышцы наряду с ростом бицепсов. Самое простое исследование, которое позволит оценить толщину сердечной мышцы — УЗИ сердца. Рекомендуется делать его не реже одного раза в год.

УГРОЗА СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ

Перед тем, как обзавестись абонементом в спортзал, участвовать в каких-либо марафонах или просто самостоятельно заняться бегом либо тренировками, обязательно нужно пройти обследование, настаивает профессор Евгений Ачкасов.

- Не хочу никого пугать, но буквально любая физнагрузка может стать летальной. Это касается не только пожилых людей, но и молодых. Есть скрытые патологии сердца, которые проявляются только во время специальных исследований под нагрузкой. Если их своевременно обнаружит врач, человеку подберут безопасные виды спорта, при необходимости назначат лечение. Если же начать заниматься тренировками, не зная о патологии, может настигнуть внезапная сердечная смерть.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Что проверить перед тем, как приступать к тренировкам

Как рассказал KP.RU доктор Ачкасов, врачи спортивной медицины обычно назначают такие базовые обследования:

- электрокардиограмма,

- холтеровское мониторирование (непрерывное отслеживание показателей работы сердца в течение суток с помощью датчика),

- УЗИ сердца,

- нагрузочные кардиологические тесты - различные проверки работы сердца во время физической активности. Например, тест с 6-минутной ходьбой: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оцениваются пульс и одышка.

По результатам комплекса «спортивных» обследований врач определяет, какие физнагрузки вам противопоказаны и какие безопасны. В том числе, что очень важно, индивидуально выясняется предельно допустимый показатель пульса. То есть такой, который нельзя превышать во время тренировок конкретному человеку. «Это можно определить только персонально, после выяснения состояния сердечно-сосудистой системы, - подчеркивает профессор Ачкасов. - Любые универсальные формулы [расчета пульса] от тренеров фитнес-центров или из интернета несостоятельны, поскольку никак не учитывают особенности вашего здоровья. И особенно - скрытые патологии», - предупреждает врач.

Как сэкономить на обследованиях

Где же пройти проверку здоровья перед занятиями спортом? «ОМС сегодня не включает полный комплекс таких обследований и консультацию спортивного врача», - разводит руками Евгений Ачкасов. И все же, как выяснила KP.RU, есть несколько вариантов сэкономить.

1) Ряд важных показателей работы сердца проверяется в ходе ежегодной диспансеризации. Она включает ЭКГ, определение уровня холестерина и других параметров, позволяющих оценить состояние сердечно-сосудистой системы. Диспансеризацию можно пройти в районной поликлинике, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС.

2) Также у россиян есть право на углубленную диспансеризацию. Она введена с 2021 года как «постковидная». Но правила не требуют предъявлять какие-либо подтверждения, что пациент перенес ковид. В рамках такой диспансеризации по полису ОМС можно пройти нагрузочные тесты для оценки работы сердца и сдать ряд дополнительных анализов.

3) Проконсультироваться о наиболее подходящих физнагрузках и пройти некоторые тесты можно бесплатно в центрах здоровья. Они открыты во всех регионах, адреса - на официальном портале Минздрава takzdorovo.ru по ссылке.

КСТАТИ

Какие нагрузки опаснее?

Многим кажется, что это силовые тренировки. Однако есть случаи остановки сердца во время спокойного плавания в бассейне (см. выше). Сердечный приступ может случиться даже во время скандинавской ходьбы, говорит Евгений Ачкасов. «Абсолютно любая физнагрузка потенциально способна привести к внезапной сердечной смерти у человека с патологиями системы кровообращения, - поясняет врач. - Именно поэтому мы призываем перед занятиями спортом обязательно обследоваться, чтобы выявить отклонения».

Если же говорить о людях, у которых уже диагностированы заболевания сердца и сосудов, то есть вид физической активности, которая рекомендуется даже вскоре после инфаркта. Это кардиологическая ходьба. То есть прогулки на свежем воздухе быстрым шагом. Но таким, чтобы не было дискомфорта и одышки.

БУДЬ В КУРСЕ!

Подорвать здоровье могут и «спортивные» биодобавки

- Отдельная «больная» тема - биодобавки, включая различные стимуляторы, на которые налегают некоторые мужчины для улучшения спортивных показателей, - говорит профессор Ачкасов. - Исследования показывают, что минимум четверть таких БАДов содержит запрещенные вещества, которые серьезно бьют по здоровью. В том числе по сердцу и сосудам. Но на упаковке эти ингредиенты не указываются.

Спортивные медики призывают ни в коем случае не употреблять какие бы то ни было специализированные продукты, добавки и препараты без консультации с врачом. Доверять в этом вопросе продавцам-консультантам и даже рекомендациям тренеров категорически не советую, предостерегает доктор Ачкасов.

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