Лайму Вайкуле вывели на чистую воду: Раскрыта подноготная скандального заявления про Россию и Аллу Пугачеву

Советские работяги требуют у Лаймы Вайкуле денег на свое содержание. Фото: ТГ канал "Ненасытный Гардемарин" @waltp38/Валерий БАРЫКИН

Последнее время в соцсетях бурно обсуждают заявление Лаймы Вайкуле. Напомним, 68-летняя народная артистка Латвии в интервью заявила: «Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Фирма «Мелодия» продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров, а я получила за это 137 рублей. Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла (Пугачева. - Ред.) содержала всю Россию. Мы столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить».

Многие возмутились. А публицист Михаил Шахназаров ехидно заметил: «Человек кормил весь Советский Союз, а сейчас не может прокормить одну маленькую нищую Латвию. Как так происходит? Умственная деятельность, Лайма, это не ваше».

Скандальный латвийский политик, бывший депутат сейма Алдис Гобземс тоже не остался в стороне. Он заявил: «Признание Лаймы в финансировании СССР - это каминг-аут. Это международный терроризм. Это финансирование оккупации Латвии!»

Но эмоции эмоциями, а как обстояли дела с доходами советских артистов на самом деле? Вместе с экспертами «Комсомолка» разбиралась, кого, кроме себя, содержали поп-звезды СССР.

«Доходы от музыки были не особо заметными»

- Напомню, что в СССР было запрещено предпринимательство, в том числе творческое, - говорит Евгений Сафронов, главный редактор информационного агентства InterMedia, академик Академии российской музыки. - Исполнители, как и все творческие работники, состояли либо на службе в госучреждениях, либо в так называемых творческих союзах и других структурах, подчиненных государству. Получали твердую ставку и гонорары за выступления по тарифам, утвержденным властями разных уровней. Право на самые высокие ставки устанавливали в Министерстве культуры СССР. Система негибкая и заскорузлая.

Евгений Сафронов. Фото: Личный архив

Одной из главных проблем тогда действительно была несправедливая оплата. Государственная концертная система и особенно фирма «Мелодия» уже в 1970 - 1980-х зарабатывали на самых популярных артистах в сотни раз больше, чем выплачивали им в качестве гонорара.

Отчасти эта несправедливость компенсировалась плюсами социализма: помимо заработков на уровне генералов и академиков творцы щедро обеспечивались бесплатно или на льготных условиях квартирами, мастерскими, дачами, автомобилями и др. Власти также нередко закрывали глаза на серьезные нарушения тогдашнего жесткого законодательства в сфере культуры. И для артистов открывались лазейки для не совсем законных доходов.

Однако заявить, что поп-артисты в СССР «содержали страну», может только человек, не знакомый с арифметикой. Даже еще в 1980-х СССР был второй экономикой мира, и доходы от музыки были не особо заметными в гигантском союзном бюджете. И, конечно, отметим огромные вложения этих доходов в сферу культуры: это музыкальное образование, широчайшая поддержка художественной самодеятельности, обеспечение тех же звезд репетиционными базами, аппаратурой, строительство концертных залов, театров, инфраструктуры... Системы такого масштаба не было нигде в мире. Заметная доля денег шла и на развитие молодых талантов, поддержку тех творческих работников, кто еще не был известен и востребован. Так что можно сказать, что поступления от концертов Аллы Пугачевой, Юрия Антонова, Валерия Леонтьева, «Машины времени», «Самоцветов», «Землян» де-факто шли на развитие культуры, оставались в отрасли.

Получали больше членов Политбюро

- Могу поспорить с каждым доводом Вайкуле, с каждым ее словом! - возмущается продюсер и коуч Елена Щеголева. - Но давайте только про 17 рублей. Такую сумму (со слов Вайкуле) она получала в качестве гонорара во времена СССР. Это за один концерт. А если подсчитать все доходы, то в те времена исполнители эстрадных жанров имели заработки, в несколько раз превышающие установленные им месячные оклады. Например, средний заработок звезд в месяц мог быть от 1500 до 3000 рублей. Все они получали зарплату согласно тарифной сетке и гонорары за каждый выход на сцену. Притом что средняя зарплата в СССР, например, в 1975 году была 133,54 руб. Член Политбюро ЦК КПСС имел оклад 1200 руб., министр - 700 - 800 руб.

Елена Щеголева. Фото: Личный архив

КОНКРЕТНО

Творцы трех категорий

До перестройки эстрадных артистов в СССР оценивали по трем категориям.

Певцы первой категории зарабатывали за концерт 3 рубля.

Второй категории - 5 рублей.

Высшей - от 13 до 19 рублей.

Этот гонорар шел плюсом к ежемесячным окладам.

Народным артистам за концерт выплачивали сразу несколько ставок. У исполнителей народных песен ставки были выше, чем у эстрадников. Все ставки отменили после перестройки, и гонорары стали договорными.

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА

Вайкуле не может похвастать большим количеством хитов. Фото: Евгений МАТВЕЕВ/Global Look Press

Лайма Вайкуле: от песен - к парфюму

Изучим доходы самых популярных советских исполнителей подробнее.

В начале 70-х годов Вайкуле была солисткой Рижского оркестра радио и ТВ под руководством Раймонда Паулса. В середине 70-х укатила с рок-группой «шабашить» в ресторанах на курортах Черноморского побережья. С 1979-го по 1984-й работала в Юрмале - пела в варьете, в ресторане гостиницы, в баре. В середине 80-х Лайма с балетом и группой создала свою программу. В 1984 году Вайкуле впервые появилась на Центральном ТВ.

Всесоюзная популярность пришла к ней в 1987 году, когда показали телеверсию творческого вечера Раймонда Паулса в ГЦКЗ, и вышло два первых хита певицы. Премьера первой сольной программы Вайкуле состоялась только в 1988 году. Таким образом, в СССР артистка была популярной и активно гастролирующей всего три года.

Большие деньги Вайкуле стала зарабатывать уже после распада СССР. В 1993 году в Латвии певица начала свой бизнес - создала компанию, которая продает косметику для волос, оборудование для салонов красоты. С «нулевых» компания работала в России: Вайкуле владела ею наполовину с партнером. Помимо продаж косметики и салонного оборудования они даже открыли Академию парикмахерского искусства. Выручка фирмы в нашей стране за минувший год - 390 млн руб. В конце лета Вайкуле вышла из российского бизнеса. Также певица зарабатывала в России - концертами, заказниками, съемками на ТВ вплоть до начала специальной военной операции. В Москве у Вайкуле осталась квартира площадью 114 кв. м на улице Зоологической.

Как сейчас: гонорар Вайкуле за частный концерт последние три года составляет 30 тысяч евро (2 млн руб.).

Дополнительно Пугачевой приплачивали «за мастерство». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алла Пугачева: гонорар рос постоянно

До 1975 года ставка АБ за концерт была 10 рублей. Гонорар рос вместе с популярностью. В 1980-м певице присвоили звание «Заслуженная артистка РСФСР», в 1985-м - «Народная артистка РСФСР». Благодаря званиям ей платили две ставки за концерт - 38 рублей, плюс доплачивали по 9 рублей 50 копеек «за мастерство». Звезда выходила на сцену минимум 15 раз за месяц и в этом случае получала 712 рублей 50 копеек. А средняя зарплата в СССР в 1985 году была 190 рублей в месяц.

Гастролей было много. Часто звезды за две недели объезжали, к примеру, Свердловскую область - это около 20 концертов! Ставка не зависела от числа людей в зале: это мог быть цирк, филармония, сельский ДК... Плюс бесплатные перелеты, гостиницы, питание, костюмы, аппаратура. Оплачивалась и работа всей команды - администраторы, музыканты. На доходы звезд содержали всех работников учреждения, в котором они трудились, - это менее известные артисты, музыканты оркестров, другие сотрудники... На прочие нужды отрасли оставалось около 20% выручки от концерта исполнителя.

В 1991 году Пугачева стала народной артисткой СССР (ставка больше 100 рублей за концерт в двух отделениях). Но после перестройки система изменилась. Артисты делились с организаторами концертов, платили налоги, а остальное - себе и команде.

В 2008 году средний заработок в стране составлял 17 290 рублей. А максимальный гонорар Пугачевой за частный концерт в то время - 100 тысяч евро (3 млн 600 тысяч рублей по курсу 2008 года).

Как сейчас: последние пять лет АБ соглашается петь на частных мероприятиях за 300 тысяч евро (20,2 млн руб.). Но выступает крайне редко.

Юрий Антонов давал до пяти концертов в день! Фото: Юрий АБРАМОЧКИН/РИА Новости

Юрий Антонов: деньги значения не имели

Самый популярный автор и исполнитель в СССР - Юрий Антонов. Если артист приезжал на гастроли в какой-то город, то оставался на несколько дней: билеты всегда были проданы. Сам маэстро вспоминал: «Рекорд был пять концертов в день. Первый концерт - в девять утра». Типичный случай: в 1981 году в Ленинграде Антонов дал 28 концертов за 15 дней. В месяц у певца было в среднем 40 концертов.

Первая пластинка Антонова вышла в 1973 году, а бешеная популярность пришла к нему в 1983 году после появления на фирме «Мелодия» диска-гиганта «Под крышей дома твоего».

Маэстро никогда не скрывал, что хорошо зарабатывал: «В Советском Союзе деньги значения не имели. Был какой-то предел, которого хватало для приличной жизни. У меня было два автомобиля «Жигули»: один ломался, на втором я ездил. Ну, в ресторане поужинать, подарки купить девушке. Квартиру купить было нереально...»

В отличие от большинства коллег по эстраде Юрий Антонов сам писал хиты. Песни Антонова звучали не только в его исполнении, но и в фильмах, их пели коллеги маэстро. Большую часть доходов Антонова составляли авторские отчисления за песни. Когда средняя зарплата у советских граждан была 100 - 120 рублей, Юрий Михайлович зарабатывал около 10 тысяч рублей ежемесячно.

Как сейчас: гонорар артиста за концерт на частном мероприятии $250 тысяч (15,8 млн руб.). Но артист крайне редко соглашается выступать: он весьма избирателен.

Зыкина хорошо зарабатывала и охотно тратила деньги на украшения. Фото: Геннадий ПРОХОРОВ/ИТАР-ТАСС

Людмила Зыкина: надбавки за народный репертуар

Людмиле Георгиевне присвоили звание «Народный артист СССР» в 1973 году. Она получала двойную ставку, надбавки за звание, народный репертуар. С начала 80-х за один концерт Зыкиной полагалось около 300 рублей.

Гонорар за концерт в начале 90-х годов Людмилы Зыкиной был от 2 до 3 тысяч рублей. Средняя зарплата в стране составляла тогда примерно 6000 рублей.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Словом, заявление Вайкуле больше похоже на эмоциональный всплеск артистки, которая потеряла бизнес и большие заработки на частных концертах в России. Большие звезды эстрады (Пугачева, Антонов, Леонтьев, Ротару, Магомаев и другие) жили в СССР в достатке - просто шикарно по сравнению с их поклонниками. Вот только Вайкуле не входила в число самых-самых. И хитами у нее стали лишь пара песен. Зато Лайма хорошо поняла, что востребовано у нее в стране сегодня, - ненависть ко всему советскому и русофобия.