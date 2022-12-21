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Политика21 декабря 2022 6:20

Выступление Владимира Путина на заседание коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022: прямая трансляция

С докладом выступит Сергей Шойгу на заседание коллегии Минобороны РФ 21 декабря 2022
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ. Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию заседания.

В ходе заседания, которое состоится в Национальном центре управления обороной, будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил (ВС) Российской Федерации в этом году, а также поставлены задачи на 2023 год. С докладом выступит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Напомним, на прошлой неделе, в четверг, 15 декабря, российский России провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности Российской Федерации. Как писал сайт KP.RU, глава государства рассмотрел вопросы обеспечения безопасности на различных направлениях. Кроме того, обсуждались вопросы взаимодействия с соседними странами по отдельным направлениям.

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