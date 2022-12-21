«Случился некроз поджелудочной»: музыкант группы «Танцы минус» Антон Хабибулин скончался из-за тяжелой формы панкреатита

Музыкант группы "Танцы минус" Антон Хабибулин умер после сложной операции

В ночь на 21 декабря стало известно, что из жизни ушел Антон Хабибулин — музыкант группы «Танцы минус», работавший раньше с коллективами «Моральный кодекс», СБПЧ и другими.

Коллеги скорбят и тепло вспоминают Антона как душу компании и одаренного музыканта. Уже известно, что гитарист ушел из жизни в 44 года в результате хронического заболевания, но какого — никто по понятным причинам не говорит. Однако KP.RU удалось выяснить у одного из артистов, работавших с Хабибулиным, что он страдал острой формой панкреатита.

- Врачи сказали, что в таком состоянии летальный исход - в 80% случаев, - пояснил коллега Антона. - Это была не единственная операция. И, к сожалению, была очень высокая степень интоксикации. Иммунитет просто не выдержал. Случился некроз поджелудочной железы.

Прощание с Антоном Хабибулиным состоится в пятницу, 23 декабря, в 11.00 в ритуальном зале Митинского крематория.