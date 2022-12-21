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21 декабря 2022 11:47

«Случился некроз поджелудочной»: музыкант группы «Танцы минус» Антон Хабибулин скончался из-за тяжелой формы панкреатита

Музыкант группы «Танцы минус» Антон Хабибулин умер после сложной операции
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Музыкант группы "Танцы минус" Антон Хабибулин умер после сложной операции

Музыкант группы "Танцы минус" Антон Хабибулин умер после сложной операции

В ночь на 21 декабря стало известно, что из жизни ушел Антон Хабибулинмузыкант группы «Танцы минус», работавший раньше с коллективами «Моральный кодекс», СБПЧ и другими.

Коллеги скорбят и тепло вспоминают Антона как душу компании и одаренного музыканта. Уже известно, что гитарист ушел из жизни в 44 года в результате хронического заболевания, но какого — никто по понятным причинам не говорит. Однако KP.RU удалось выяснить у одного из артистов, работавших с Хабибулиным, что он страдал острой формой панкреатита.

- Врачи сказали, что в таком состоянии летальный исход - в 80% случаев, - пояснил коллега Антона. - Это была не единственная операция. И, к сожалению, была очень высокая степень интоксикации. Иммунитет просто не выдержал. Случился некроз поджелудочной железы.

Прощание с Антоном Хабибулиным состоится в пятницу, 23 декабря, в 11.00 в ритуальном зале Митинского крематория.

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