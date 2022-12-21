С 1 января Херсонская область полностью переходит на рубли

Продолжается интеграция нового региона в российское законодательство. Еще одним шагом на этом пути стала рублевая зона. Она действует здесь уже несколько месяцев, ведь с конца мая валюта введена в полноценный оборот. Все магазины, торговые точки, базары и рынки уже давно используют только рубли. Однако с 1 января 2023 года во всех районах области полностью прекращаются расчеты в гривнах. Соответствующий указ подписал врио губернатора Владимиром Сальдо. Также недавно об этом заявил глава Каховской администрации Павел Филипчук. Он обратился к жителям округа и напомнил, что с начала октября российская валюта является основной в области.

- Напоминаю, что с 4 октября наша Херсонская область является полноценным субъектом Российской Федерации. Поэтому живем мы по законам Российской Федерации. С 1 января 2023 года завершает свой оборот на территории Херсонской области украинская гривна. Поэтому обязательно вам необходимо обменять наличные средства в банках Херсонской области, - отметил Павел Филипчук.

Он также добавил, что для многих жителей Херсонщины российские рубли давно стали удобной валютой, которая сейчас к тому же является стабильной и перспективной. Полный отказ от гривны поможет решить все споры по поводу курса и обмена валют.

- Уверен, что это своевременное, практичное и верное решение о завершении обихода гривны и полноценном переходе на российский рубль - стабильную валюту нашего государства, - добавил Филипчук.

По словам самих жителей региона, отказ от украинских денег никак не отразится на их жизни, потому что за все время нахождения в России население активно пользуется рублями.

- Нам так даже удобнее. Во-первых, проще платить в магазинах, потому что продавцам не приходится искать гривны, которых уже почти не осталось в области. Во-вторых, нам просто приятнее рассчитываться именно рублями и знать, что в руках у нас российские деньги. Валюта государства, которое мы любим и уважаем, а с недавнего времени официально живем, - отмечает Ольга Арсенко из Геническа.

Херсонцы признают, что устранение гривны хорошо отражается на экономике области, ведь украинская валюта всегда отличалась своей неустойчивостью и слабостью относительно рубля.

КУДА ЗВОНИТЬ

Вопрос по обмену гривны на рубль можно задать по номерам телефона контактных центров:

8 800 333-03-03 (Промсвязьбанк);

8 800 234-43-00 (ЦМРБанк и МРБ-Банк);

8 800 300-30-00 (Банк России).

ВАЖНО

Где обменять деньги В левобережной части Херсонской области есть отделения Промсвязьбанка и МРБ-Банка. Обменять гривну на рубль можно по их курсу.

Адреса отделений ПСБ

Геническ:

ул. Соборная 30,

ул. Парижской

Коммуны, 4,

Чаплинка:

ул. Советская, 2а,

Новотроицкое:

ул. Банковая, 3,

Скадовск:

ул. Мариинская, 66,

ул. Шевченко, 23,

Каланчак:

ул. Ленина, 38,

Ивановка:

ул. Мира, 8,

Нижние Серогозы:

ул. Банковая, 36г,

Новоалексеевка:

ул. Дружбы

Народов, 157

Адреса отделений МРБ-Банка

Геническ:

проспект Мира, 35,

Скадовск:

ул. Сергеевская, 10,

Новотроицкое:

ул. Соборная, 88.