Известный продюсер перестал скрывать правду об отношениях с замужней Анжеликой Варум

Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В последнее время не утихают сплетни о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум. Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, как утверждают злые языки, якобы давно разъехалась. "Босоногий мальчик" остался в России, тогда как его прекрасная жена обосновалась в США, где с младых лет живет дочь артистов Лиза. Однако на днях злопыхатели с удивлением узнали, что прекрасная Анжелика живет в России и даже дает концерты.

Анжелика Варум появилась на публике в компании импозантного мужчины. Он рассказал об отношениях с женой Леонида Агутина.

Вот уже почти год исполнительница хита "Зимняя вишня" не появляется на крупных светских мероприятиях и не ведет соцсети. Не снимается она и в традиционных "голубых огоньках". Ходили слухи, что Анжелика уехала в США и возвращаться не намерена. Однако все оказалось иначе.

Варум осталась в России вместе с мужем. Только выступает она теперь в основном на небольших площадках. Недавно знаменитость пела для жителей Иваново в весьма скромном концертном зале.

Об этом рассказал продюсер артистки Борис Рубиновский. Мужчина опубликовал в блоге фото с Варум. В кадре он позирует в обнимку со звездой. Продюсер оставил в адрес женщины немало нежных слов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Спасибо тебе, моя дорогая Анжелика, за прекрасный концерт и за чудесный день, наполненный теплым дружеским общением и прогулкой по заснеженным улицам Иваново. Обожаю тебя!" - высказался Рубиновский.

Напомним, Агутин и Варум вместе более 20 лет. Их единственная дочь Лиза живет в Майами. Девушка пошла по стопам знаменитых родителей. Она пробует себя в вокале, сама пишет музыку и играет на гитаре.

В 2021 году Елизавета получила американское гражданство, после чего ее музыкальная карьера пошла в гору. Стоит отметить, что красавица старается всего добиваться сама. Некоторое время она трудилась домработницей и официанткой. Теперь Елизавета - курьер, она привозит еду старикам. Дорогие вещи мама и папа дарят ей только по праздникам.