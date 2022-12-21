Герой спецоперации «Z» младший сержант Петр Илюхин выявил замаскированный объект ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о предупреждал: «Недорубленный лес опять вырастает».

ВЫВЕЗ ПОДЧИНЕННЫХ ИЗ-ПОД ОБСТРЕЛА

Капитан Юрий КАШЕВАРОВ

«Мотострелковый батальон, в составе которого действовал заместитель командира по военно-политической работе капитан Юрий Кашеваров, оборонял один из населенных пунктов. Противник превосходящими силами при поддержке тяжелой бронированной техники, применяя огонь артиллерии и минометов предпринял попытку выбить наших солдат с занимаемых позиций. В ходе боя, грамотно управляя подчиненными, Юрий уничтожил две единицы БТР, две боевые машины и большое количество живой силы противника. Также в ходе боя Юрий, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, вытащил из-под вражеского огня товарищей, получивших ранения, погрузил в автомобиль и вывез их в безопасный район для последующей эвакуации. Благодаря смелым и решительным действиям капитана Кашеварова и его подчиненных, удалось не допустить прорыва линии обороны».

РАЗБИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Прапорщик Александр МУРАВЦЕВ

«Группа российских военнослужащих, в состав которой входил фельдшер роты прапорщик Александр Мурацев, выполняла специальные задачи в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по заданному маршруту в лесополосе, Александр заметил хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящихся к диверсионной деятельности в тылу российских войск. Александр немедленно доложил командиру. Оценив обстановку, командиром нашей группы было принято решение навязать бой противнику. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие существенно снизили боевые возможности националистов. В ходе боя, действуя смело и решительно, Александр Мурацев под обстрелами противника эвакуировал из-под огня противника раненых товарищей, после чего оказывал первую доврачебную помощь.

Профессиональные действия Александра Мурацева позволили спасти жизни товарищей».

ВЫЯВИЛ ЗАМАСКИРОВАННЫХ ОБЪЕКТ

Младший сержант Петр ИЛЮШИН

«Группа под командованием младшего сержанта Петра Илюшина выполняла специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов, занятых националистами. Продвигаясь по заданному маршруту, младший сержант Илюшин обнаружил тщательно замаскированный объект противника. Оценив обстановку, Петр принял решение атаковать позиции противника. Воспользовавшись тем, что группа не была обнаружена врагом, Петр приказал скрытно занять выгодные позиции по периметру объекта. По условному сигналу младшего сержанта Илюшина группа открыла шквальный огнь по противнику. В ходе боя противник, понеся большие потери вынужден был отступить. В ходе осмотра объекта на нем была обнаружена ценная информация, которая была передана вышестоящему командованию. За мужество и героизм, проявленные при выполнении задачи младший сержант Петр Илюшин награжден медалью Суворова».