«Люби, корми, стерилизуй»: как доступные стерилизации помогают зоозащитникам Пензы спасать бездомных животных

Регулярно фонд проводит благотворительные фотосессии с животными: для подопечных центра «Питомец» важна социализация с людьми. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» вот уже девять лет занимается спасением и пристройством безнадзорных кошек и собак. За это время сотрудники фонда помогли более 20 тысячам животным в Пензе и Пензенской области. Одна из ключевых программ фонда — «Доступные стерилизации», которую фонд реализует при поддержке Фонда президентских грантов. По условиям программы неравнодушные жители региона могут провести стерилизацию бездомных собак и кошек по льготной стоимости. О том, чем полезна программа для людей и животных, рассказывают зоозащитники и сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным».

Регулярно фонд проводит благотворительные фотосессии с животными: для подопечных центра «Питомец» важна социализация с людьми. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Регулярно фонд проводит благотворительные фотосессии с животными: для подопечных центра «Питомец» важна социализация с людьми. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Жительница Пензы Ольга Гирина уже два года занимается спасением щенят и практически каждую неделю привозит животных в центр «Питомец» на стерилизацию и вакцинацию. С гордостью и смехом показывает свой балкон, на котором лежат запасы корма для взрослых собак и щенков, клетка для крупных псов и котоловка, самодельный сачок и множество других инструментов, которые могут пригодится, когда Ольга едет спасать животных. Рассказывает, как однажды с подругой вызволяла щенка, который провалился между гаражей — и это частая история для маленьких детенышей, их угораздит то застрять в яме с битумом, то попасть под колеса автомобиля…

«Если бы мне не было так жалко щенков, я бы, наверное, и не занялась стерилизацией дикúх собак — а так я понимаю, что мне проще и дешевле отловить дикýю взрослую собаку, стерилизовать и вакцинировать ее, а потом выпустить на волю, чем потом каждый раз заниматься выхаживанием щенков», — говорит Ольга.

Все началось с того, что два года назад Ольга стала как волонтер центра «Питомец» приходить и выгуливать подопечных собак. Спустя какое-то время стала опекуном собаки — оплачивала ее содержание в центре, регулярно навещала ее. А потом занялась спасением бездомных животных: за эти два года через руки Ольги прошли более 100 кошек и собак.

Про ветеринарный центр «Питомец» благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» знают зоозащитники и обычные любители животных не только в Пензе и Пензенской области, но и далеко за пределами родного региона.

«В основном нам жертвуют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Мы изначально, когда выстраивали стратегию продвижения в социальных сетях, настраивали таргет на крупные города — потому что там люди с большей готовностью откликаются на призыв совершить пожертвование. А еще в крупные города чаще забирают животных с особенностями здоровья. Наверное, потому что с бóльшим состраданием относятся к особенным питомцам», — рассказывает директор по фандрайзингу фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Малышева.

Сегодня в фонде «Рука помощи бездомным животным» работает 19 человек, в центре — директор фонда Дарья Жалнина. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Сегодня в фонде «Рука помощи бездомным животным» работает 19 человек, в центре — директор фонда Дарья Жалнина. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

«На центр “Питомец” я подписалась в соцсетях два с половиной года назад. Все это время я следила за сотрудниками фонда и восхищалась их отношением к работе: как они спасают животных и каких именно животных. Мне безумно понравилось, что у них идет программа “Доступные стерилизации” — моя мечта, чтобы у нас в городе было что-то подобное», — рассказывает Елена из Сергиева посада (Московская область), которая в мае 2022 года из центра «Питомец» забрала с собой собаку Мальту, спасенную из плена битума.

Одна из приоритетных задач благотворительного фонда «Рука помощи бездомным животным» — поддержать население в желании гуманно помогать бездомным животным. Именно поэтому фонд занимается реализацией программы «Доступные стерилизации». Для сравнения: в фонде можно стерилизовать собаку за 1 400 рублей и кошку за 500 рублей, в то время как средняя стоимость в ветеринарных клиниках Пензенской области 5 000и 2 500 рублей соответственно. Что важно, после стерилизации и вакцинации животные остаются в центре на неделю бесплатной передержки — это снимает нагрузку с зоозащитников, у которых часто нет возможности оставить у себя дома диких животных на необходимый постоперационный период.

Программа пользуется популярностью среди жителей региона, и очередь на прием расписана на месяц вперед. За девять лет через программу доступных стерилизаций прошли 9 998 уличных кошек и собак, причем 35% из них впоследствии ненадолго задержались в приюте и нашли дом — благодаря постам в соцсетях центра «Питомец» и фонда «Рука помощи бездомным животным».

Однако до сих пор в обществе существуют стереотипы о том, что «кошка должна котиться, чтобы почувствовать себя матерью», а у стерилизованных собак низкие шансы выжить на воле, «потому что у них пропадает охотничий инстинкт».

«Доказано, что принятая в России программа ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) — это самый гуманный способ контроля численности безнадзорных животных. Стерилизованные и вакцинированные собаки не представляют опасности для человека. При бесконтрольном размножении и кошки, и собаки испытывают только боль и страдание: как взрослые особи, так и малыши. Кроме того, некоторые владельцы домашних животных до сих пор практикуют жестокие методы избавления от котят и щенят. Всего этого можно избежать при помощи стерилизации и повышении общей культуры отношения как к домашним, так и к безнадзорным животным», — опровергает мифы директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

На данный момент в центре «Питомец» около 300 животных: точное число всегда меняется, потому что кого-то привозят на стерилизацию, кого-то забирают домой. Чтобы содержать всех обитателей центра, нужно примерно 15 000 тонн корма в год. Желающие могут принять участие в предновогодней акции «Котомаг» по сбору пожертвований в фонд «Рука помощи бездомным животным». Талисманом акции «Котомаг» стал кот Мурчатос, реальный подопечный фонда. По легенде акции после падения из окна Мурчатос не только «заработал» себе травму позвоночника, но и магические способности. На сайте kotomag.pitomec58.com можно совершить пожертвование в фонд и получить предсказание от кота Мурчатоса на электронную почту.

Ежегодно волонтеры фонда занимаются производством предновогоднего благотворительного мерча. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Ежегодно волонтеры фонда занимаются производством предновогоднего благотворительного мерча. Фото: предоставлено фондом "Рука помощи бездомным животным".

Статья опубликована в рамках конкурса «Город счастливых животных». Материалы о самых ярких инициативах НКО, направленных на помощь животным, будут опубликованы на сайте «Комсомольской правды» и на страницах издания. Заявки принимаем с 14 ноября по 14 декабря (включительно) 2022 года. Подробности по ссылке.