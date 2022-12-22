Известный артист сделал громкое заявление об Алле Пугачевой

Бизнесмен, музыкант, музыкальный продюсер Владимир Киселев (в центре) и участники группы ЗЕМЛЯНЕ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лидер группы "Земляне" Владимир Киселев написал открытое письмо. В нем музыкант затронул очень важные темы в "наше непростое время". Высказался он и об Алле Пугачевой.

Владимир Киселев неожиданно заступился за Аллу Пугачеву, несмотря на то что певица покинула Россию. "Я с ней не согласен и не оправдываю ее последующие действия. С позволения сказать, ее муж, ему Бог судья, но Алла?", - написал Владимир Киселев.

По словам лидера "Землян", певица "решила защищать своих детей, как наседка своих цыплят". Но многие не поняли порыва артистки. "Вместо того, чтобы пригласить ее, поставить ее, образно говоря, в строй, ее потеряли, а она ведь могла стать путеводной звездой", - считает артист.

Отметим, Алла Борисовна обосновалась в Израиле. Она регулярно появляется на светских мероприятиях, публикует красивые фото. Но не все россияне смогли понять отъезд артистки. Многие упрекают звезду в том, что она уехала.

Соотечественники то и дело критикуют Примадонну. На днях стилист артистки, поддерживающий с ней связь, признался, что Пугачева болезненно реагирует на слова, которые поступают в ее адрес. "Алла переживает, что никто не спрашивает, как она, где она, что она. Она на панике из-за этого. Даже коллеги ей не звонят..." - цитирует сайт mk.ru Джорджа Ровалса.

Он отметил, что Примадонна хоть и подавлена, но ни в чем не нуждается. У Пугачевой достаточно денег, чтобы жить и не думать о проблемах. "Алла всю жизнь работала: накопила. Потратить такие средства за четыре месяца невозможно", - добавил Ровалс.