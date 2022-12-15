Близкий друг рассказал о лечении Аллы Пугачевой в Израиле

После переезда за границу артистка сильно изменилась внешне Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

После побега Аллы Пугачевой из России какие только слухи не ходят о певице. Поводом к сплетням стало преображение Примадонны. Она сильно похудела, но все чаще стала носить парики и накладки на волосы. Близкий друг артистки Сергей Зверев рассказал о лечении Аллы Борисовны на чужбине.

Алла Пугачева все чаще появляется на публике в Израиле. После переезда за границу артистка сильно изменилась внешне. Есть те, кто видит в преображении Примадонны следы перенесенных пластических операций. Но не все придерживаются мнения, что над внешностью артистки поработали хирурги.

Так, друг звезды Сергей Зверев уверен, что Пугачева решила проблемы со здоровьем естественным образом. Стилист предполагает, что теплый морской климат, свежий воздух и витамины благоприятно повиляли на 73-летнюю пенсионерку.

"За последнее время Алла поправила свое здоровье. Думаю, что здесь сыграло сразу несколько факторов. Климат, продукты, врачи помогли", - цитирует Зверева сайт mk.ru.

Кстати, судя по всему у Пугачевой улучшилась и ситуация с волосами. Раньше она всегда выходила на публику в парике или использовала накладки для волос. А недавно сняла парик и даже отказалась от шиньона, отдав предпочтение естественной прическе.

Отметим, ранее стало известно, что певица столкнулась с большой проблемой со здоровьем. Ситуация выглядела пугающе еще и потому, что врачи оказались бессильны помочь ей. У пенсионерки свои волосы стали редкими. И никто не может сказать, почему такое происходит. "У человека много лет уже плохо растут волосы и все тут. Остановился процесс!" - сокрушался стилист Джордж Ровалс.