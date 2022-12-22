Путин исполнил обещание. Вот как Россия ответила Европе на потолок цен на газ

Владимир Путин: "Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной". Фото: REUTERS

Спешим сразу огорчить некоторых читателей: злорадствовать на тему «сейчас они там все замерзнут» еще рано. Не замерзнут. По крайней мере, пока.

Напомним, 20 декабря Евросоюз установил потолок цен на газ. «Подвесили» этот потолок на высоте €180 за МВт/ч. В переводе на более привычные цифры это $2000 за тысячу кубометров газа. Условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года - с этой даты Европа откажется покупать «голубое топливо» по более высокой цене.

Потолок не простой, а динамический. То есть при необходимости его можно передвинуть — как вверх, так и вниз.

- Этот механизм не устанавливает жесткого лимита, но позволит не допустить резких скачков цен на газ, - прокомментировала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Потолок установили не только для РФ, но и для всех остальных поставщиков. Но за последнее время нашу страну немного достали всевозможными потолками. В начале декабря навязали потолок нефтяных цен в $60 долларов за баррель, теперь вот это вот. Поэтому российские власти сразу заявили, что газовый лимит не останется без ответа. Который не заставил себя долго ждать: 22 декабря президент…

...прокомментировал европейское «нововведение»:

- Попытка административного регулирования цен — она ни к чему хорошему не приведет и в газовой сфере, так же, как и в нефтяной, - заявил Путин на пресс-конференции.

...и подписал указ о нашей реакции на европейский газовый лимит. Вечером 22 декабря документ был опубликован на портале правовой информации. Говоря официальным языком, этот указ ограничивает исполнение обязательств «Газпрома» и его дочерних компаний перед организациями, связанными с «недружественными странами».

Разъясняем. В указе написано, что правительство должно в 10-дневный срок установить свои предельные цены на газ. И «Газпрому» будет запрещено оплачивать услуги по добыче и поставкам газа от компаний, связанных с «недружественными странами» - если, конечно, цена превышает этот потолок.

Нетрудно понять, о чем идет речь. В России есть два совместных предприятия с европейскими компаниями, которые занимаются добычей и поставками природного газа, а также газового конденсата. Оба работают в Ямало-Ненецком автономном округе, на двух месторождениях. В одном случае партнером «Газпрома» выступает немецкая Wintershall Dea, в другом — австрийская OMV. Вот им-то и будут платить, исходя из потолка, который правительство установит через 10 дней.

Как от этого пострадает «Газпром»? Примерно никак. Два упомянутых месторождения не делают погоды в общей добыче в нашей стране. Особенно сейчас, когда объемы поставок в Европу упали в разы. А вот начальству и сотрудникам Wintershall Dea и OMV стоит напрячься: их прибыли могут снизиться.