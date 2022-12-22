Путин подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть 26-27 декабря 2022 Фото: REUTERS

Указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть будет подписан в начале следующей недели, 26 или 27 декабря, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Указ, я думаю, я подпишу в понедельник-вторник. Это предупредительные меры. Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для экономики и не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка», – сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что указ президента по ответным мерам на решение западных стран по введению потолка цен на нефть будет представлен скоро. На данный момент он доработается и согласовываются «последние моменты», сказал он.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз утвердил решение о введение потолка цен на российскую нефть 4 декабря 2022, установив данное ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия согласовали аналогичный потолок цен на черное золото из России.