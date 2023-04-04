Владимир Винокур с Наташей Королевой, Юлия Барановская с Андреем Аршавиным: как звезды отгуляли дни рождения в ресторанах

Владимир Винокур на юбилее с женой, дочкой и внуком Фото: Соцсети

Начало апреля совпало сразу с несколькими звездными праздниками. Рассказываем как отметили дни рождения известные именинники.

Сергей Лазарев улетел загорать

Певец Сергей Лазарев решил не устраивать банкет на 40-й день рождения. Лазарев собрал дома исключительно родню на ужин. А после улетел с детьми и мамой на отдых в Дубай. Сергей подарил на юбилей себе и родным поездку в ОАЭ – заранее забронировал билеты и один из лучших отелей Дубая. Семья мечтала погреться на солнышке, а в Дубае сейчас тепло + 30. По приезду начались сюрпризы: дети именинника (8-летний сын Никита и 4-летняя дочь Анна) исполнили песню, отель подарил огромный торт и украсил номер шарами. Из номера отеля открывается красили вид на побережье.

Сергей Лазарев отмечает 40-летие с детьми Фото: Соцсети

Владимир Винокур танцевал с Королевой

Владимир Винокур отметил 75-летие в ресторане, куда его пришли поздравить родные, близкие, друзья-коллеги. Юбилей народного артиста Винокура был выдержан организаторами в классическом стиле: зона для фото с гостями, стилизованные фото именинника, поздравления на декоре. На декорации в виде спасательного круга надпись – девиз праздника «в кругу друзей». Торт – произведение искусства: огромный четырехъярусный, его катили на тележке толпой официантов – укушен цифрами 75, и надписью super Вова. Юбиляр пел, шутил, танцевал с гостями и слушал поздравления от родни и коллег: супругов Юдашкиных, Лещенко и Буйновых, Нелли Кобзон, Владимира Машкова, Юрия Башмета, Александра Ширвиндта, Наташи Королевой и многих других. Трогательный момент был, когда юбиляр при поддержки супруги исполнил хит Александра Серова «Осенняя роса», где есть слова «и нисколько мы с тобой не постарели, только головы немного побелели».

Торт Винокура Фото: соцсети

Гости юбиляра Владимира Винокура — Буйнов, Ширвиндт Фото: Соцсети

Винокур с Наташей Королевой и ее сыном Фото: соцсети

Супруги Юдашкины с юбиляром и его супругой Фото: соцсети

Барановская пригласила Аршавина

«Когда в ребенке собираются все самые лучшие твои качества и еще те, о которых ты мечтаешь, но уже поезд ушел, то получается Яна. С днем рождения, моя доченька!» - поздравила дочь многодетная телеведущая Юлия Барановская. 15-летие Яна Аршавина отмечала с подругами, мамой Юлией, ее сестрой, близкими и братьями в московском ресторане. Праздник был скромный, но со вкусом – любимые угощения и любимые люди, торт. Но шокировать публику семье удалось – среди гостей за столом был отец именинницы известный футболист (теперь уже тренер) Андрей Аршавин. Дело в том, что ранее Андрей не часто общался с детьми, и совсем не общался с Юлией. Теперь все воссоединились за одним столом ради детского праздника. Хороший повод, чтобы забыть о старых обидах и простить отца, который однажды сбежал от семьи к женщине, с которой уже развелся.

Юлия Барановская с дочерью Яной Фото: соцсети

Аршавин с младшим сыном Арсением на празднике дочери Фото: соцсети

Особый случай

Сценарист модного сериала «Фишер» (а также продюсер, режиссер многих других проектов) Сергей Кальварский сообщил о ЧП на празднике со счастливым финалом: «Сегодня у меня второй день рождения. Отметили праздник моего друга, и в номере моих друзей я решил откусить кусочек кекса. И откусил. Жена друга была в ванной комнате, а друг мой рядом. За секунду я подавился. Друг успел откачать меня, хотя я успел потерять сознание, разбить голову о стойку бара. Сегодня у меня др. Спасибо моему другу Вадиму Расковалову, который боролся за мою жизнь и спас меня…» Хорошо, когда рядом есть друзья, которые умеют оказать первую помощь.