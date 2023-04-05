Скандальные срывы на концертах МакSим обернулись увольнением ее директора, которого фанаты обвиняли в наживе

Директор певицы уверяет, что артистка сама принимала решение выходить на сцену, и вообще с ней "всё в порядке". Фото: YouTube

Поклонники МакSим весь последний месяц, пока певица с трудом выходила на сцену, требовали остановить ее гастрольный тур и убрать из окружения концертного директора Павла Назарова, который якобы заставлял артистку выступать в нездоровом состоянии. Невероятно, но факт: эти требования из соцсетей, которые обычно остаются незамеченными, на сегодняшний день выполнены в полном объеме.

О переносе тура на осень МакSим сообщила сама, опубликовав редкий пост на своей странице. Мол, есть несовместимые вещи, такие как самоотдача в работе и курс лечебных процедур.

- Спасибо большое за вашу поддержку, - поблагодарила артистка поклонников. - Я все это вижу, и в какой-то степени благодаря вам было принято это решение.

Между тем, директор Максимовой Павел Назаров призывы фанатов называл манипуляцией, уверяя, что артистка сама принимала решение выходить на сцену, и вообще с ней "всё в порядке". Негодующих фанатов он блокировал в соцсетях и требовал остановить "травлю". В итоге это противостояние обернулось настоящей войной Назарова не только с фан-клубом, но и пиарщицей МакSим Яной Богушевской, которая встала на сторону поклонников. Склока получилась громкой: Назаров публично потребовал убрать "некомпетентную" пиарщицу из профессии и проверить ее деятельность правоохранительным органам: мол, живет-то она во "вражеской" Италии, а деньги получает в России.

Похоже, после такого убрать решили самого директора: в соцсетях МакSим пропали контакты Назарова, а в его профиле теперь указано, что он работает только с Тимуром Родригезом. Кроме того, нашумевшие публикации против фанатов и Богушевской Павел Назаров также удалил... Сайт KP.RU обратился ко всем участникам этой истории, однако комментариев пока так и не получил.

Как известно, с певицей МакSим Назаров работал последние полтора года (тогда как пиарщица около 10): именно он организовывал концерты после выписки Марины из больницы, где она два месяца была между жизнью и смертью из-за тяжелой формы ковида. Куда при этом пропал предыдущий директор Маргарита Соколова, которая долгие годы работала и дружила с артисткой, - большой вопрос. Их расставание для публики произошло незаметно, а сама Соколова с тех пор сменила номер и не появляется в соцсетях.

Решение об увольнении Павла Назарова, если оно действительно состоялось, фанаты наверняка примут с радостью. Поклонники считают, что МакSим по каким-то причинам (самые обсуждаемые - проблемы с алкоголем, слабое здоровье и прием лекарств) не может принимать адекватные решения и готова выступать в любом состоянии, уже не первый раз рискуя жизнью и здоровьем. Именно поэтому так важно, кто находится рядом с певицей.