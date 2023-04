Почему могут возникать проблемы с щитовидкой: 4 фактора риска

Depositphotos

Разберемся, какие группы риска чаще сталкиваются с заболеванием и кому рекомендуется обследоваться в первую очередь.

Фактор №1: генетическая предрасположенность

У заболеваний щитовидной железы есть наследственная предрасположенность [3]. Риск увеличивается, если с похожими проблемами сталкивались родители, бабушки и дедушки.

Особенно предрасположенность выражена у женщин — согласно исследованию швейцарских ученых, при нормальном потреблении йода они сталкиваются с болезнью в 10 раз чаще, чем мужчины [4]. Например, у них чаще встречается узловой токсический зоб: при этом диагнозе появляются уплотнения на щитовидке, которые выделяют неконтролируемое количество гормонов. Для заболевания характерны резкая потеря веса, плаксивость, нарушение обменных процессов. [5]

Женщины чаще сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы [5]

Фактор №2: хронический стресс

Напряженная работа и ссоры с родными могут выбить из колеи любого человека. Чтобы помочь организму справиться со стрессом, щитовидка активно вырабатывает гормоны [6]. Но если стресс затягивается, клетки органа истощаются и со временем уже не могут нормально функционировать. Такое состояние щитовидки называется гипотиреозом [7].

Из-за дефицита гормонов это заболевание может тормозить обмен веществ в организме, задерживая воду и вызывая отеки. Также гипотиреоз мешает всасыванию глюкозы через кишечник, поэтому человек может чувствовать себя подавленным и уставшим [7].

Фактор №3: курение

Здоровье щитовидной железы зависит от того, достаточно ли йода поступает в организм, — иначе она не может вырабатывать необходимое количество гормонов [8]. В 2017 году ученые подтвердили, что при курении в организм попадает тиоцианат, который подавляет поглощение йода [9]. В итоге его становится недостаточно и щитовидная железа не может нормально работать.

В результате курение может привести к появлению зоба — устойчивого увеличения щитовидки в виде припухлости на шее [10]. Без лечения такое заболевание может привести к осложнениям [11].

Фактор №4: несбалансированное питание

Если в организме недостаточно йода, гормоны щитовидной железы начинают хуже работать [8]. Чтобы избежать этой проблемы, важно правильно питаться — так можно восполнить дефицит. Помочь в этом могут продукты, богатые йодом, например: морская капуста, морепродукты, красная рыба, фейхоа и хурма [12].

Корректировать питание следует после консультации у врача, иначе есть риск превратить недостаток микроэлемента в переизбыток. Высокое потребление йода может привести к гипертиреозу — хроническому воспалению щитовидки, которое влияет на работу сердца и нервной системы. [13]

Для профилактики йододефицита полезно есть морепродукты: кальмары, мидии, крабы и креветки [12]

Как поддержать здоровье щитовидной железы

Если человек часто волнуется, курит или несбалансированно питается, а в роду были бабушки и дедушки с заболеваниями щитовидки, стоит обратиться к эндокринологу [14]. Врач проконсультирует и направит на сдачу анализов.

Чтобы поддержать здоровье щитовидной железы, стоит исключить факторы риска, больше отдыхать и правильно питаться. Дополнительно можно принимать средства, например негормональный растительный комплекс «Эндокринол».

Компоненты «Эндокринола» поддерживают функцию щитовидной железы, ее структуру и размер, а также помогают сохранять баланс гормонов [15]

В состав «Эндокринола» входит экстракт и порошок корней лапчатки белой — это редкое растение, которое помогает регулировать уровень гормонов щитовидки. Компания «Эвалар» выращивает его на собственных плантациях в предгорьях Алтая [15].

По инструкции «Эндокринол» в капсулах принимают во время еды два раза в день в течение трех месяцев. Средство противопоказано при индивидуальной непереносимости и кормлении грудью [15].

Комплекс Эндокринол можно приобрести на официальном сайте производителя ЭВАЛАР или ФИТОМАРКЕТ или Аптека.ру с бесплатной доставкой в любую ближайшую аптеку.

Источники:

1. Амирова Н. М., Леваренко С. С., Горбачёва Н. С., Семёнова И. Н. Догоспитальная диагностика узловых новообразований щитовидной железы: современные аспекты хирургической эндокринологии // Материалы восьмого (десятого) Российского симпозиума по хирургической эндокринологии (Казань, 1999). — М., 1999. — С. 11–14.

2. Делягин В. М. Диагностика и дифференциальная диагностика заболеваний щитовидной железы // ПМ. 2008. №27. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika-i-differentsialnaya-diagnostika-zabolevaniy-schitovidnoy-zhelezy (дата обращения: 21.02.2022).

3. Рымар О. Д., Микитинская А. К., Максимов В. Н., Мустафина С. В. Роль генетических факторов в этиологии аутоиммунных заболеваний щитовидной железы // СМЖ. 2011. №4–2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-geneticheskih-faktorov-v-etiologii-autoimmunnyh-zabolevaniy-schitovidnoy-zhelezy (дата обращения: 18.02.2022).

4. Baltisberger B. L., Minder C. E., Bürgi H. Decrease of incidence of toxic nodular goitre in a region of Switzerland after full correction of mild iodine deficiency. Eur. J. Endocrinol. 1995; 132 (5): 546–549.

5. Пашенцева Анна Владимировна, Вербовой А. Ф. Диффузный токсический зоб // Клиническая медицина. 2017. №9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diffuznyy-toksicheskiy-zob (дата обращения: 21.02.2022).

6. Городецкая И. В., Гусакова Е. А., Евдокимова О. В. Периферические механизмы стресс-протекторного эффекта йодсодержащих гормонов щитовидной железы // Вестник ВГМУ. 2016. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/perifericheskie-mehanizmy-stress-protektornogo-effekta-yodsoderzhaschih-gormonov-schitovidnoy-zhelezy (дата обращения: 18.02.2022).

7. Вербовой А. Гипотиреоз: клиническая картина и лечение // Врач. 2015. №10. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gipotireoz-klinicheskaya-kartina-i-lechenie (дата обращения: 18.02.2022).

8. Шабанова Н. С., Удалов М. О., Вейцман И. А. Роль дефицита йода в патогенезе заболеваний щитовидной железы // Бюллетень медицинской науки. 2019. №4 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-defitsita-yoda-v-patogeneze-zabolevaniy-schitovidnoy-zhelezy (дата обращения: 18.02.2022).

9. Гаврилюк Л. А., Котова Н. В., Гаврилюк Т. Е. Влияние курения на содержание тиоцианата и креатинина в крови новорожденных, куривших женщин // Sciences of Europe. 2017. №16-1 (16). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kureniya-na-soderzhanie-tiotsianata-i-kreatinina-v-krovi-novorozhdennyh-kurivshih-zhenschin (дата обращения: 21.02.2022).

10. Никитин Ю. П., Рымар О. Д., Мустафина С. В., Симонова Г. И., Малютина С. К., Рябиков А. Н., Шахматов С. Г., Щепина Ю. В., Щербакова Л. В. Связь табакокурения с объемом щитовидной железы и уровнем тиреотропного гормона у мужчин и женщин Новосибирска // КЭТ. 2007. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-tabakokureniya-s-obemom-schitovidnoy-zhelezy-i-urovnem-tireotropnogo-gormonau-muzhchin-i-zhenschin-novosibirska (дата обращения: 18.02.2022).

11. Белобородов Владимир Анатольевич, Пинский Семен Борухович. Рак щитовидной железы и токсический зоб // Сиб. мед. журн. (Иркутск). 1999. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rak-schitovidnoy-zhelezy-i-toksicheskiy-zob (дата обращения: 21.02.2022).

12. Щербакова Елена Ивановна. Использование морепродуктов с целью повышения пищевой ценности рыбных блюд // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Пищевые и биотехнологии. 2015. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-moreproduktov-s-tselyu-povysheniya-pischevoy-tsennosti-rybnyh-blyud (дата обращения: 18.02.2022).

13. Петунина Нина Александровна, Мартиросян Нарине Степановна, Трухина Любовь Валентиновна. Синдром тиреотоксикоза. Подходы к диагностике и лечению // Трудный пациент. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-tireotoksikoza-podhody-k-diagnostike-i-lecheniyu (дата обращения: 21.02.2022).

14. Литвицкий Петр Францевич. Патология эндокринной системы: этиология и патогенез эндокринопатий. Расстройства гипоталамо-гипофизарной системы // ВСП. 2011. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/patologiya-endokrinnoy-sistemy-etiologiya-i-patogenez-endokrinopatiy-rasstroystva-gipotalamo-gipofizarnoy-sistemy (дата обращения: 21.02.2022).

15. Инструкция по медицинскому применению препарата «Эндокринол».

Реклама. ЗАО «Эвалар» LjN8KawM4