Отраслевая экспертиза: в Казани представят лучшие практики нацпроекта «Производительность труда»

Собственники и руководители крупных российских компаний обсудят наиболее эффективные инструменты развития бизнеса на V федеральном форуме «Производительность 360», который пройдет 20 и 21 июля в Казани Фото: Shutterstock

В фокусе дискуссии – отраслевая экспертиза нацпроекта «Производительность труда», курируемого Первым заместителем Председателя Правительства Андреем Белоусовым.

Организаторы форума – Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) при поддержке Правительства Республики Татарстан. Центральной площадкой мероприятия станет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» имени Башира Рамеева.

«Участники форума «Производительность 360» получат возможность найти ответы на вызовы времени, связанные с решением задач импортозамещения, заполнением освобождающихся товарных ниш и выхода на новые рынки. Нацпроект стал по-настоящему действенными инструментом роста российской экономики. Напомню, на прошлой неделе Президент России заявил о необходимости расширить нацпроект «Производительность труда». Его продление позволит в два раза увеличить число участников и обучить почти 200 тысяч работников», – отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Более 70 экспертов по созданию производственных систем представят готовые решения по поддержанию бизнеса в условиях новой реальности, основанные на методиках бережливого производства. Традиционно в рамках форума пройдет церемония награждения наиболее результативных предприятий.

В этом году форум пройдет в пятый раз, и Республика Татарстан получила возможность организации мероприятия, став регионом-лидером рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2022 год. Его составило Минэкономразвития РФ среди регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента РФ Владимиром Путиным в 2018 году. Для достижения поставленных задач разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов.