"Вместо льгот - жилье!" : Россияне считают, что повысить рождаемость в стране поможет только выдача квартир молодым семьям

Россияне назвали необходимой выдачу квартир молодым семьям для повышения рождаемости в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждая российская семья в рекламе теперь будет многодетной. Депутаты уверены, что такая социальная программа поможет повысить рождаемость в стране. А что считают наиболее эффективной мерой для улучшения демографической ситуации сами россияне, узнал сайт KP.RU. Мы уже интересовались мнением наших читателей прошлым летом, а сейчас провели повторный опрос и узнали, что за 10 месяцев мнение россиян почти не изменилось, самой эффективной мерой для повышения рождаемости в стране респонденты по-прежнему считают предоставление квартир молодым семьям.

Больше половины россиян считают, что даже льготная ипотека – слишком большая финансовая нагрузка для семей с детьми, поэтому молодым родителям следует давать не кредиты, а жилье. За этот вариант в прошлом году проголосовали 56%, а в этот раз – 53% населения.

«Молодой семье надо давать квартиру, пусть небольшую, и это очень поможет. Люди не будут думать об ипотеке, которую долго выплачивать. А то сейчас очень многие откладывают рождения детей из-за долга», - говорит участница опроса.

На втором месте по популярности оказалась идея выдавать семьям бесплатно все необходимое для школ и садиков: от канцелярии до формы. За нее проголосовали 22% опрошенных. А 21% посчитали эффективной мерой пропаганду семейных ценностей и многодетности. При этом за год эти варианты поменялись местами, прошлым летом за пропаганду проголосовало больше народу – целых 27%.

Никакие квартиры и пособия не могут дать демографический взрыв, только пропаганда семейных ценностей! Покажите нам достойные зависти семьи, где детьми занимаются родители, дети достигают определенных успехов, покажите уже взрослых многочисленных сестер и братьев, их дружбу и помощь, как родители гордятся своим потомством!», - предлагает участница исследования.

Пятая часть населения говорит о финансовой стороне вопроса. Так, 10% предлагают увеличить маткапитал, что бы родители могли купить малышу все, что нужно, а не выбирать, что дешевле и без чего можно обойтись. А еще 9% предлагают установить минимальный уровень зарплаты для многодетных родителей, чтобы люди точно знали, что ни они, ни их дети ни в чем нуждаться не будут.

4% считают, что хорошей помощью для родителей станет предоставление бесплатных нянь. Тогда родители будут чувствовать себя лучше, успевать заниматься и работой, и личными делами, и легко начнут даже с несколькими детьми.

А вот 6% россиян предлагают идти от обратного, не поощрять, а наказывать и ввести налог на бездетность. Процент таких респондентов невысок, но стабилен, за этот вариант проголосовали столько же человек.

4% россиян выбрали вариант «другое» и сообщили, что для повышения рождаемости людям нужны не подачки и пособия, а социальные гарантии, работа с хорошими условиями и высокой зарплатой.

И, наконец, оставшиеся 30% россиян сообщили, то ничего предпринимать не нужно, пусть рожают только те, кто хочет, ведь дети должны появляться по любви, а не ради улучшения демографии. К слову, год назад, такого мнения придерживались чуть меньше опрошенных – 29%.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 12,3 тысячи человек.