Увеличивает объем мозга, спасает от деменции: Ученые обнаружили удивительное свойство магния

Австралийские ученые выяснили, что богатая магнием пища значительно снижает риск развития деменции Фото: Shutterstock

Употребление большого количества пищи, богатой магнием, увеличивает объем головного мозга и снижает количество очагов в белом веществе. Такой вывод сделали австралийские ученые, основательно покопавшись в британском биобанке.

В последнее время набирают обороты исследования, которые проводятся, что называется «не касаясь тела». Несколько миллионов медицинских карт, включая свидетельства о смерти, загружены в британский биобанк, который анализирует ученые разных стран в поисках самых разных тенденций.

Вот и в этот раз, основываясь на данных МРТ головного мозга и результатах опроса 6 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет, ученые сделали интересные выводы.

Оказывается, питание, богатое магнием (большое количество зеленолистных овощей, бобовых, орехов и цельных злаков), увеличивает объем головного мозга и снижает риск развития деменции. Причем эффект более выражен у женщин, у мужчин серьезного роста мозга не наблюдалось.

Как считают ученые, если увеличить потребление магния на 40%, то это существенно улучшит здоровье головного мозга, что приведет к замедлению когнитивных нарушений и развития деменции.

- Безусловно, магний — важнейший элемент в нашем питании, - считает наш постоянный эксперт, к.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова. - Есть множество исследований о пользе магния, главным из которых, на мой взгляд, является его влияние на нервную систему. Благодаря магнию в лучшую сторону меняется и наш эмоциональный фон. Недаром его часто назначают как успокоительное средство. У магния масса других полезных свойств, например, он улучшает нейромышечную проводимость. То есть помогает импульсам идти, если говорить простыми словами, в нужном направлении и в нужных количествах, чтобы мышцы нас слушались и правильно сокращались. А при констипационном синдроме (то есть запоре) эффективен цитрат магния. Иными словами, у этого микроэлемента очень разнонаправленные функции. И радует, что выяснили и такой немаловажный факт, как влияние магния на объем мозга и улучшение когнитивных функций. Ведь борьба с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями сейчас выходит на передовые позиции в медицине. Главное — не назначить магний очередной панацеей от всего, ведь у каждого вещества, витамина, минерала есть свои побочные эффекты при неумеренном или неправильном применении. Поэтому очень важно всегда советоваться с врачом, прежде чем начинать принимать те или иные препараты.

А вот увеличить в рационе пищу, богатую магнием, стоит, ведь она полезна не только из-за этого микроэлемента, но и из-за множества других необходимых веществ. Напомним, это зеленые листовые овощи, шпинат, орехи (фундук, кешью, миндаль, кедровые), семена льна и подсолнечника, бобовые, гречка, овсянка и т. д. К сожалению, часть магния теряется при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи сырыми.

Как мы уже писали, магний используется почти каждой клеткой и органом, особенно он важен для сердца, мышц и почек. А о его нехватке могут сигналить постоянная усталость, тянущие ощущения в мышцах ног, приступообразная головная боль, нарушение сна и даже повышенная тяга к сладкому!