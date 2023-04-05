Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье5 апреля 2023 11:05

Увеличивает объем мозга, спасает от деменции: Ученые обнаружили удивительное свойство магния

Австралийские ученые выяснили, что богатая магнием пища значительно снижает риск развития деменции
Анна КУКАРЦЕВА
Австралийские ученые выяснили, что богатая магнием пища значительно снижает риск развития деменции

Австралийские ученые выяснили, что богатая магнием пища значительно снижает риск развития деменции

Фото: Shutterstock

Употребление большого количества пищи, богатой магнием, увеличивает объем головного мозга и снижает количество очагов в белом веществе. Такой вывод сделали австралийские ученые, основательно покопавшись в британском биобанке.

В последнее время набирают обороты исследования, которые проводятся, что называется «не касаясь тела». Несколько миллионов медицинских карт, включая свидетельства о смерти, загружены в британский биобанк, который анализирует ученые разных стран в поисках самых разных тенденций.

Вот и в этот раз, основываясь на данных МРТ головного мозга и результатах опроса 6 тысяч человек в возрасте от 40 до 73 лет, ученые сделали интересные выводы.

Оказывается, питание, богатое магнием (большое количество зеленолистных овощей, бобовых, орехов и цельных злаков), увеличивает объем головного мозга и снижает риск развития деменции. Причем эффект более выражен у женщин, у мужчин серьезного роста мозга не наблюдалось.

Как считают ученые, если увеличить потребление магния на 40%, то это существенно улучшит здоровье головного мозга, что приведет к замедлению когнитивных нарушений и развития деменции.

- Безусловно, магний — важнейший элемент в нашем питании, - считает наш постоянный эксперт, к.м.н., врач-эндокринолог Зухра Павлова. - Есть множество исследований о пользе магния, главным из которых, на мой взгляд, является его влияние на нервную систему. Благодаря магнию в лучшую сторону меняется и наш эмоциональный фон. Недаром его часто назначают как успокоительное средство. У магния масса других полезных свойств, например, он улучшает нейромышечную проводимость. То есть помогает импульсам идти, если говорить простыми словами, в нужном направлении и в нужных количествах, чтобы мышцы нас слушались и правильно сокращались. А при констипационном синдроме (то есть запоре) эффективен цитрат магния. Иными словами, у этого микроэлемента очень разнонаправленные функции. И радует, что выяснили и такой немаловажный факт, как влияние магния на объем мозга и улучшение когнитивных функций. Ведь борьба с деменцией и другими нейродегенеративными заболеваниями сейчас выходит на передовые позиции в медицине. Главное — не назначить магний очередной панацеей от всего, ведь у каждого вещества, витамина, минерала есть свои побочные эффекты при неумеренном или неправильном применении. Поэтому очень важно всегда советоваться с врачом, прежде чем начинать принимать те или иные препараты.

А вот увеличить в рационе пищу, богатую магнием, стоит, ведь она полезна не только из-за этого микроэлемента, но и из-за множества других необходимых веществ. Напомним, это зеленые листовые овощи, шпинат, орехи (фундук, кешью, миндаль, кедровые), семена льна и подсолнечника, бобовые, гречка, овсянка и т. д. К сожалению, часть магния теряется при термической обработке, поэтому лучше употреблять овощи сырыми.

Как мы уже писали, магний используется почти каждой клеткой и органом, особенно он важен для сердца, мышц и почек. А о его нехватке могут сигналить постоянная усталость, тянущие ощущения в мышцах ног, приступообразная головная боль, нарушение сна и даже повышенная тяга к сладкому!

Красота и здоровьеКАРТИНА ДНЯ