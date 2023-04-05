Все магазины готовы к открытию, которое должно пройти в апреле-мае Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще одно перевоплощение на российском рынке. Испанская компания Inditex продала свое российское подразделение. Речь про владельца известного бренда Zara. Он многие годы был в лидерах продаж на рынке одежды. Сделку одобрила правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями в России. Но сумма сделки не разглашается.

Покупателем стала компания Fashion And More Management DMCC «с офисом в одной из дружественных стран» - а именно в Объединенных Арабских Эмиратах. Она получит все торговые площадки Inditex в России. Это несколько сотен магазинов, точную цифру в Минпромторговли не озвучили. Кроме того, новый владелец сможет продавать одежду сразу нескольких брендов (см. ниже).

- Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию. Все магазины готовы к открытию, которое должно пройти в апреле-мае, - пояснил РБК Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли.

Предполагается, что первыми откроются флагманские магазины в центре Москвы – на Кузнецком мосту и в ТРЦ «Авиапарк». Главный вопрос – какие вещи там будут продаваться. На недавно открытом сайте нового бренда Maag говорится, что это «новый концептуальный бренд для женщин, мужчин и детей, меняющий подход к выбору одежды и объединяющий последние модные тенденции и стиль».

- Будет как минимум очень похожая на Zara одежда. В средней ценовой категории зависимость от бренда не такая сильная. Поэтому для человека достаточно будет, что это хорошее качество, модные модели и приемлемая цена. Если эти три элемента сложатся, никто принципиально бороться за сохранение бренда Zara не будет, - заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Александр Анфиногенов, независимый эксперты рынка потребительских товаров.

Напомним, группа Inditex — один из крупнейших мировых производителей и продавцов одежды. Компании принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti. В России они будут переименованы в MAAG, DUB, ECRU, VILET, соответственно.